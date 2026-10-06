A Goldman Sachs elemzése szerint a gázolaj ára 2027-ben is magasan maradhat, mivel a globális finomítói kapacitások szűkössége tartósan nyomás alatt tartja a piacot.
Elképesztő felfedezésekért jár az idei Nobel: így kutatják az agyat és a világegyetemet
A világegyetem legnagyobb energiájú folyamataitól az agy működésének feltérképezéséig két rendkívüli tudományos teljesítményt is elismert a 2026-os Nobel-díj. Az orvosi-élettani díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta az optogenetika megalapozásáért, a fizikai Nobel-díjat pedig Francis Halzen az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az IceCube Neutrínóobszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért.
Az orvosi-élettani Nobel-díj idei kitüntetettjei az agy működésének kutatásában nyitottak új korszakot. Peter Hegemann és Georg Nagel egysejtű zöldalgákban fedezte fel a csatornarodopszin nevű fényérzékeny fehérjét, amely fény hatására ionokat enged át a sejthártyán.
Karl Deisseroth erre építve idegsejtekbe juttatta a fehérje génjét, majd kék fénnyel képes volt idegi jeleket kiváltani. A 2005-ben publikált áttörésből született meg az optogenetika, amelynek segítségével a kutatók ma már fénnyel szabályozhatnak meghatározott idegsejteket.
A módszernek köszönhetően pontosabban vizsgálható, hogy milyen idegi hálózatok állnak egyes emlékek, érzelmek és viselkedésformák hátterében. A technika a neurológiai és pszichiátriai betegségek kutatásában is fontos eszközzé vált, a klinikai kutatásokban pedig többek között a látás helyreállításának lehetőségét is vizsgálják. A három tudós összesen 12 millió svéd koronán, mintegy 392 millió forinton osztozik.
Óriási jégtömb alatt keresték a „szellemrészecskéket”
A fizikai Nobel-díjat Francis Halzen kapta, aki meghatározó szerepet játszott az IceCube Neutrínóobszervatórium létrehozásában. A berendezés az Antarktisz jege alatt működik, és az úgynevezett neutrínók nyomait keresi.
A neutrínók rendkívül gyengén lépnek kölcsönhatásba az anyaggal, ezért szinte akadálytalanul haladnak át akár hatalmas távolságokon is. Éppen ezért olyan távoli kozmikus folyamatokról is információt hordozhatnak, amelyeket a hagyományos csillagászati megfigyelésekkel nehezebb lenne feltérképezni.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Halzen felismerte, hogy a Déli-sark több kilométer vastag jege hatalmas természetes detektorként használható. Az IceCube mintegy egy köbkilométernyi jégbe telepített fényérzékelőkkel képes észlelni a neutrínók által kiváltott részecske- és fényjeleket.
Az obszervatórium segítségével a kutatók nagy energiájú, asztrofizikai eredetű neutrínókat tudtak azonosítani, új utat nyitva a világegyetem legnagyobb energiájú jelenségeinek kutatásához. A 82 éves, Belgiumban született Halzen a Wisconsin–Madison Egyetem tudósa. A fizikai Nobel-díjjal szintén 12 millió svéd korona, mintegy 392 millió forint jár.
A Nobel-díjak bejelentésével hétfőn elindult a 2026-os Nobel-hét. A fizikai díj után szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díj nyerteseit jelentik be, pénteken a Nobel-békedíj következik, a közgazdasági Nobel-emlékdíj idei kitüntetettjét pedig október 12-én hozzák nyilvánosságra. A díjakat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
Fontos határidőt hosszabbított meg a minisztérium: sok kisgyermekes családot érint, most rajtuk a sor
A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.
A szülők háromnegyede kénytelen volt csökkenteni a munkaidejét vagy teljesen kilépni a munkaerőpiacról, mert diagnózis hiányában gyermeke nem jutott hozzá a megfelelő támogatáshoz.
Drágul a lakhatás, de vajon ez az egyetemválasztásra is hatással van? A HÖOK-ot kérdeztük a jelenségről.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
Egyre súlyosabb problémákkal találkoznak az iskolapszichológusok, miközben a szakemberhiány is komoly gondot jelent a területen.
Történelmi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján.
100 millió forintba kerül felnevelni egy gyereket Magyarországon: az állami támogatások alig az ötödét fedezik
A gyermekvállalás – bár elsősorban nem gazdasági kérdés – komoly pénzügyi következményekkel jár, amelyekkel a fiataloknak is számolniuk kell.
Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk.
Új, gyermekközpontú oktatási rendszer kialakítását indította el a kormány, amely a decentralizációra, a szakmai szereplők bevonására és a fokozatos átalakításra épül.
Már csak egy hét maradt az Ifjúsági Klímavédelmi Alap pályázatainak benyújtására, amelynek keretében projektenként akár másfél millió forintos zöldtámogatást is el lehet nyerni.
Laptop igénylés KRÉTA-ban 2026-ban: elindult a regisztráció, ezeknek a diákoknak jár az ingyen eszköz
2026-ban is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére.
Megszűnhetnek egyes kötelező képzések, a gyakornokoknak pedig nem kellene vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből.
A Brain Baron az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetőinek részvételével két olyan fontos kérdésről is szó esett, amelyek meghatározzák az oktatás jövőjét.
Elindult az Apáczai ösztöndíjprogram: pályázat benyújtására még egy napig van lehetőség 2026-ban, itt lehet jelentkezni
A 2026/27-es tanévre szeptember 1. és 22. között pályázhatnak az Apáczai ösztöndíjprogram pályázatán a jogosult tanulók.
A jogszabály értelmében a támogatás felhasználási köre meglehetősen széles.
Kitálaltak a magyar fiatalok: pont azok beszélik le őket az álommelóról, akiktől a támogatást várnák
Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását.
Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: rengeteg család eshet el az iskolakezdési támogatás második részletétől
A lakcímet változtató családoknak szeptember 20-ig adategyeztetési kötelezettségük van a Magyar Államkincstárnál
A közösségi média "lebutítja" a középosztály gyerekeit is - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában szerda reggel.
Minden magyar szülőt érintő változás jön: teljesen kitiltanák a 13 év alattiakat a közösségi oldalakról
Lépcsőzetes korhatárokat és szigorúbb biztonsági előírásokat hoz az EU KIDS Act.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.