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Budapest, 2026. szeptember 20.Jurek Gábor, az MTK (b) és Norbert Urblík, az ETO játékosa (j) az OTP Bank Liga 8. fordulójának az MTK - ETO FC Gyõr mérkõzésén a Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2026. szeptember 20-án.MTI/Szigetváry Zs
Sport

A címvédés is múlhat a Győr vasárnapi meccsén, újra találkozik a Honvéd és az Újpest: visszatér az OTP Bank Liga

Pénzcentrum
2026. október 7. 20:33

Az OTP Bank Liga 9. fordulója izgalmas csatákat ígér: a hétvége rangadója a listavezető Győri ETO FC és a pontazonos Puskás Akadémia összecsapása lesz, de nagy figyelem kíséri a címvédő Ferencváros hazai mérkőzését és a Honvéd–Újpest fővárosi derbit is. A forduló akár azt is eldöntheti, kik maradnak a bajnoki tabella élmezőnyében.

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A bajnokság rendkívül szoros: az első hat helyezett között mindössze három pont a különbség, így szinte minden mérkőzés komoly tétet hordoz.

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A forduló két nap alatt zajlik, szombaton három, vasárnap további három találkozóval, és a tabella jelenlegi állása alapján a felső- és az alsóházi helyekért is kiélezett küzdelemre van kilátás.

A rangadó: Győri ETO FC – Puskás Akadémia (vasárnap, 19:00)

A forduló csúcsmérkőzése a tabella első két helyezettjét hozza össze, mindkét csapat 15 ponttal áll. A hazai pályán szereplő Győr jó formában várja a találkozót, az elmúlt öt meccsükből hármat megnyertek.

A felcsútiak az utóbbi időben kiegyensúlyozatlanabbul, de összességében eredményesen teljesítettek: három győzelem mellett két vereséget szenvedtek el.

A tét az első hely, a győztes önállóan vezetheti majd a bajnokságot. Érdemes felidézni, hogy a legutóbbi, még áprilisi egymás elleni mérkőzést a Győr nyerte magabiztosan, 4–1-re.

Ferencváros – Debreceni VSC (szombat, 17:00)

A címvédő Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott, mégis 12 ponttal a dobogó közvetlen közelében áll, és veretlenségi sorozatban érkezik a fordulóra. A zöld-fehérek győzelem esetén tovább erősíthetik pozíciójukat az élmezőnyben.

A Debrecen hullámzó formában van, az elmúlt öt fordulóban főként döntetlenekkel gyűjtögette pontjait, ezért a kiesés elleni küzdelem szempontjából is fontos lenne számára a jó szereplés. A tavaszi bajnokin a Fradi idegenben nyert 2–0-ra.

Budapest Honvéd FC – Újpest FC (vasárnap, 16:45)

A nagy múltú fővárosi rangadó mindig különleges hangulatot ígér. Az Újpest 14 ponttal az élmezőnyhöz tartozik, és győzelem esetén tovább kapaszkodhat felfelé a tabellán. A mindössze 6 ponttal, a tabella alsó régiójában álló Honvédnak égető szüksége lenne a pontszerzésre. A két csapat legutóbb 2023 áprilisában találkozott, akkor az Újpest 1–0-ra nyert idegenben.

Vasas FC – Kisvárda (szombat, 14:45)

A szombati nyitómérkőzésen a 14 ponttal a harmadik helyen álló Vasas lép pályára hazai közönsége előtt. A fakó jó formában van, és győzelemmel akár az élre is ugorhat.

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A Kisvárda 9 ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, és egy pozitív eredménnyel tovább javíthatna pozícióján. A nyár eleji párharcot a Vasas nyerte meg magabiztosan, 3–1-re.

Paksi FC – MTK Budapest (szombat, 19:30)

A Paks 11 ponttal a középmezőny felső felében áll, és győzelemmel közelebb kerülhet az élcsoporthoz.

Az MTK hullámzóan teljesít, 9 ponttal a tabella középső régiójában található. A legutóbbi összecsapást a Paksi FC nyerte 2–0-ra idegenben.

Zalaegerszegi TE – Nyíregyháza (vasárnap, 14:45)

Az alsóház szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést rendeznek Zalaegerszegen. A sereghajtó ZTE mindössze 6 ponttal áll, és több egymás utáni vereség után hazai pályán bízik a fordulatban.

A Nyíregyháza szintén a tabella alsó régiójában helyezkedik el 8 ponttal, így mindkét csapat számára létfontosságú lenne a három pont a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. A tavaszi találkozót a Nyíregyháza nyerte 2–1-re.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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