Kenterbe verte a régiót ez a magyar egyetem: történelmi sikert értek el, a világ elitjébe kerültek

Történelmi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. A magyar orvosi egyetem a 247. helyre került a THE World University Rankings 2027-es kiadásában, ezzel bekerült a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé. Egy év alatt 25 helyet javított, és továbbra is a legmagasabban rangsorolt magyar, valamint kelet-közép-európai egyetem.

A Times Higher Education idei rangsora több mint 2200 egyetemet vizsgál 118 országból. A Semmelweis a 2026-os listán még a 272. helyen szerepelt, most azonban már a 247. pozícióban található. Ez azt jelenti, hogy a magyar egyetem a világ élmezőnyének első 12 százalékába került a THE által rangsorolt intézmények között.

A Semmelweis különösen a kutatási teljesítményével szerepel erősen. A kutatások minőségét mérő indikátorban a 166. helyet szerezte meg, míg az oktatási mutató alapján a 242. helyre került. Az egyetem közlése szerint mind az öt vizsgált indikátorcsoportban a legjobban teljesítő intézmények felső 25 százalékába került.

A THE öt fő terület alapján értékeli az egyetemeket. Vizsgálja az oktatást, a kutatási környezetet, a kutatások minőségét, az ipari kapcsolatokat és bevételeket, valamint a nemzetközi orientációt. Az idei rangsorban 118 ország több mint 2200 intézménye szerepel.

A Semmelweis előrelépésében a kutatási eredmények mellett a nemzetközi jelenlét is szerepet játszhat. Az egyetemnek csaknem 16 ezer hallgatója van, akiknek több mint egyharmada külföldi, közel 130 országból. Az angol nyelvű képzések iránt idén csaknem 40 százalékkal többen jelentkeztek, mint korábban.

Az egyetem több nemzetközi intézménnyel is együttműködik, köztük a Karolinska Intézettel, a Mayo Klinikával, az Oxfordi Egyetemmel, a Heidelbergi Egyetemmel, a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel és a Harvard Egyetemmel. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint az eredményhez az egyetem oktatási, betegellátási és tudományos tevékenységének együttműködése is hozzájárult. A rektor kiemelte a gyakorlatorientáltabbá tett képzést, a tudományos teljesítményt és az intézmény nemzetközi beágyazottságát.

A magyar egyetemek közül az Óbudai Egyetem követi a Semmelweist a 601–800. hely közötti sávban. A Debreceni Egyetem és az ELTE a 801–1000. helyen szerepel, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem pedig az 1001–1200. sávban található. A MATE és a BME a 1201–1500. hely közötti tartományban szerepel.

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A régióban szintén a Semmelweis végzett a legmagasabban. A Tartui Egyetem a 301–350., a Károly Egyetem a 401–500., a Wrocławi Orvostudományi Egyetem és a Jagelló Egyetem pedig az 501–600. hely közötti sávban található. A világranglista élén továbbra is az Oxfordi Egyetem áll, amelyet az MIT követ. A harmadik helyen holtverseny alakult ki a Princeton és a Stanford között.

A Semmelweis elmúlt évekbeli fejlődése különösen látványos. A THE 2019-es rangsorában még a 491. helyen szerepelt, 2020-ban a 457., 2021-ben a 426., 2022-ben a 277. helyre került. 2023-ban már a 236. helyig jutott, majd a későbbi módszertani változások után 2025-ben a 251–300., 2026-ban pedig az egyetem számítása szerint a 272. helyen állt. Most ismét bekerült a konkrét top 250-es mezőnybe, a 247. helyre.

Az előrelépés azért is figyelemre méltó, mert a THE rangsora nem kizárólag az egyetem méretét vagy hírnevét veszi figyelembe. A módszertanban többek között a hallgatói-oktatói arány, a kutatási produktivitás, a kutatások idézettsége, a bevételek és a nemzetközi együttműködések is megjelennek.

A rangsor természetesen nem jelenti azt, hogy egyetlen szám alapján teljes képet lehetne alkotni egy egyetem oktatási vagy kutatási teljesítményéről. A THE maga is jelzi, hogy a nemzetközi egyetemi rangsorok eltérő módszertannal dolgoznak, ezért az eredmények értelmezésénél az egyes indikátorokat és az intézmények eltérő profilját is érdemes figyelembe venni.