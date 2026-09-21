A kriptovaluta hétfő reggel 85 229 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb árfolyamnak számít.
Elárulta Lannert Judit, mit érdemes ma tanulnia egy magyar diáknak, ha sok pénzt szeretne keresni
A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásai és a gyermekközpontú oktatás gyakorlati megvalósítása állt a Brain Bar fesztivál kerekasztal-beszélgetéseinek középpontjában, amelyeken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakemberei vázolták fel a jövő iskolájának legfontosabb irányvonalait. A rendezvény legfontosabb tanulságairól Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Az esemény egyik panelbeszélgetésén Naderi Zsuzsanna, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár, valamint Horváth Ádám miniszteri tanácsadó azt járták körül, hogy hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a tanulást és a munka világát, milyen készségekre lesz szükségünk, és hogyan használhatjuk az AI-t úgy, hogy segítsen gondolkodni, ne pedig helyettünk gondolkodjon.
A rendezvény másik kiemelt témája a gyermekközpontú oktatás volt. A Kaderják Anita, a társadalmi párbeszédért és részvételért felelős vezető részvételével zajló beszélgetésen arra keresték a választ, mit jelent a gyermekközpontúság a gyakorlatban, és hogyan lehet az oktatást úgy alakítani, hogy valóban a gyermek fejlődését és tanulását helyezze a középpontba.
A szakmai viták összegzése szerint a jövő iskolájának már nem csupán a legújabb digitális eszközök kezelésére kell megtanítania a diákokat.
Legalább ilyen fontos, hogy megtanuljanak önállóan gondolkodni, jó kérdéseket feltenni, együttműködni, alkalmazkodni és folyamatosan tanulni – olyan képességeket fejleszteni, amelyek egy gyorsan változó világban is velük maradnak
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– írta Lannert Judit bejegyzésében.
Címlapi kép: MTI/Derencsényi István
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