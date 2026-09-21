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Debrecen, 2026. szeptember 6.Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter beszédet mond a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén a debreceni Főnix Arénában 2026. szeptember 6-án.MTI/Derencsényi István
Oktatás

Elárulta Lannert Judit, mit érdemes ma tanulnia egy magyar diáknak, ha sok pénzt szeretne keresni

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 16:17

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásai és a gyermekközpontú oktatás gyakorlati megvalósítása állt a Brain Bar fesztivál kerekasztal-beszélgetéseinek középpontjában, amelyeken az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakemberei vázolták fel a jövő iskolájának legfontosabb irányvonalait. A rendezvény legfontosabb tanulságairól Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Az esemény egyik panelbeszélgetésén Naderi Zsuzsanna, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár, valamint Horváth Ádám miniszteri tanácsadó azt járták körül, hogy hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a tanulást és a munka világát, milyen készségekre lesz szükségünk, és hogyan használhatjuk az AI-t úgy, hogy segítsen gondolkodni, ne pedig helyettünk gondolkodjon.

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A rendezvény másik kiemelt témája a gyermekközpontú oktatás volt. A Kaderják Anita, a társadalmi párbeszédért és részvételért felelős vezető részvételével zajló beszélgetésen arra keresték a választ, mit jelent a gyermekközpontúság a gyakorlatban, és hogyan lehet az oktatást úgy alakítani, hogy valóban a gyermek fejlődését és tanulását helyezze a középpontba.

A szakmai viták összegzése szerint a jövő iskolájának már nem csupán a legújabb digitális eszközök kezelésére kell megtanítania a diákokat.

Legalább ilyen fontos, hogy megtanuljanak önállóan gondolkodni, jó kérdéseket feltenni, együttműködni, alkalmazkodni és folyamatosan tanulni – olyan képességeket fejleszteni, amelyek egy gyorsan változó világban is velük maradnak

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– írta Lannert Judit bejegyzésében.

Címlapi kép: MTI/Derencsényi István
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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