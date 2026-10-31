Jövő héten hallgatná meg a parlamenti bizottság a letartóztatott volt jegybankelnököt, az ügyvéd szerint személyesen kell megjelennie.
Jelentős emelés jön a rokkantsági ellátásoknál: így változnak a szabályok 2027-től Magyarországon
Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatok nyomán 2027-től jelentősen módosulnak a megváltozott munkaképességűek ellátásai, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szabályai. A tervezet szerint jövőre megemelkedik a rokkantsági és rehabilitációs ellátások alapösszege, továbbá új garanciák védik a nyugdíjkorhatárt betöltötteket. A munkáltatók számára szigorodik és differenciálttá válik a befizetendő hozzájárulás mértéke, ugyanakkor bizonyos munkavállalók foglalkoztatása duplán számít majd bele a kvótába - közölte az adozona.hu.
A rokkantsági és rehabilitációs ellátások minimumát, illetve felső határát meghatározó alapösszeg a jelenlegi 147 175 forintról 2027. január 1-jétől 162 000 forintra emelkedik. Fontos előrelépés, hogy 2028-tól ezt a tételt a kormány évente, a rendes nyugdíjemelés szabályai szerint automatikusan növeli majd.
Kedvező változás vár azokra is, akik a nyugdíjkorhatár elérése után a rokkantsági ellátás folyósítása mellett döntenek, mert az anyagilag előnyösebb számukra. A módosítás garantálja, hogy esetükben a juttatás havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ez a garancia azonban nem vonatkozik azokra, akik a szükséges biztosítási idő hiánya miatt méltányossági alapon, úgynevezett kivételes rokkantsági ellátásban részesülnek. Mivel az ő juttatásuk eleve alacsonyabb, az nem érheti el a nyugdíjminimumot. A javaslat indoklása szerint az érintettek megélhetését a megduplázott összegű időskorúak járadéka hivatott támogatni.
A munkáltatókat érintő egyik legfontosabb jövő évi újítás a rehabilitációs kvóta számításának átalakítása. A kötelező foglalkoztatási szint megállapításakor kétszeres szorzóval vehetők majd figyelembe azok a munkavállalók, akik fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek. Ugyanez a dupla szorzó érvényes azokra a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalokra is, akik köznevelési vagy felsőoktatási tanulmányaik során sajátos nevelési igényűnek, illetve fogyatékossággal élőnek minősültek.
Ezzel párhuzamosan differenciálttá válik a minimálbérhez kötött rehabilitációs hozzájárulás rendszere. Bár az előírt foglalkoztatási arány változatlan marad, a nagyobb létszámú cégek tehernövekedésre számíthatnak, ha nem alkalmaznak elegendő megváltozott munkaképességű dolgozót. A jogalkotó indoklása szerint a nagyvállalatok gazdasági és szervezeti háttere kedvezőbb feltételeket biztosít a munkakörök átalakításához és az akadálymentesítéshez, így tőlük nagyobb felelősségvállalás várható el ezen a téren.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a tartós megoldást egy olyan új, sávos emelési rendszer jelentené.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
A reform lényeges pontja, hogy befizetésarányos támogatást vezetnek be: a német állam a kisebb összegű befizetésekhez nagyobb arányban járul hozzá.
Nagy bajban a magyar nyugdíjrendszer: milliók nyugdíjas évei kerülhetnek veszélybe, elkerülhetetlen az átfogó reform
A magyar nyugdíjrendszer egyre kevésbé képes megőrizni az idősek életszínvonalát, miközben a finanszírozása is komoly kihívások elé néz
Álnyomozók és „csalipénz”, így működik az új átverés: több mint 100 milliót akartak kicsalni egy 74 éves nyugdíjastól
Álnyomozók hetekig manipuláltak egy 74 éves férfit, és több mint 100 milliót kértek tőle. Ezekkel a trükkökkel vadásznak most a csalók, beszéljünk róla idős szüleinkkel...
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is.
Meglepő lehet, de a dolgozó nyugdíjasokat nem kizárólag anyagi megfontolások motiválják.
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
Sokan elesnek a beígért egynegyed havi nyugdíjtól 2027-ben, cserébe a kormány 120 ezer forintra növeli a minimálnyugdíjat, és egyes nyugdíjasok SZÉP-kártyát is kapnak.
Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben.
Komoly összegeket bukhat, aki benézi ezt a lépést a nyugdíjba vonulás előtt: fontos döntés vár az idősekre
Sok magánnyugdíjpénztári tagnak érdemes lehet visszalépnie az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíjba vonulás előtt.
Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya
Kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.
Ez durva! Ennyiből ússza meg a mindennapokat ez a nyugdíjas házaspár: miután letették a munkát jött életük nagy húzása
Angelyn és Richard Burk hajóutakra cserélte az otthoni életet, a hiteltörlesztés ugyanis drágább lett volna.
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027 januárjától 120 ezer forint lenne a teljes öregségi nyugdíj minimuma.
Jöhet a rugalmas nyugdíjkorhatár? Fontos üzenetet kaptak az 50 pluszos magyarok: érik a sírig tartó tanulás
A rugalmasabb nyugdíjkorhatár és a munkaerőpiacról való fokozatosabb kivezetés is hozzájárulhatna ahhoz, hogy az 50 év felettiek tovább maradjanak aktívak.
Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomagot, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat és az árvaellátást is érinti.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
Az elöregedő társadalmak egy olyan összetett válsághelyzetbe sodorják az országokat, amire hosszú távú és komplex megoldásokat lenne célszerű találni. Az átfogó nyugdíjreform ennek csak egy...
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2027. januári nyugdíj- és szociálisellátás-emelési csomag részletes tervezeteit.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.