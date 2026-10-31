Jelentős emelés jön a rokkantsági ellátásoknál: így változnak a szabályok 2027-től Magyarországon

Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatok nyomán 2027-től jelentősen módosulnak a megváltozott munkaképességűek ellátásai, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szabályai. A tervezet szerint jövőre megemelkedik a rokkantsági és rehabilitációs ellátások alapösszege, továbbá új garanciák védik a nyugdíjkorhatárt betöltötteket. A munkáltatók számára szigorodik és differenciálttá válik a befizetendő hozzájárulás mértéke, ugyanakkor bizonyos munkavállalók foglalkoztatása duplán számít majd bele a kvótába - közölte az adozona.hu.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások minimumát, illetve felső határát meghatározó alapösszeg a jelenlegi 147 175 forintról 2027. január 1-jétől 162 000 forintra emelkedik. Fontos előrelépés, hogy 2028-tól ezt a tételt a kormány évente, a rendes nyugdíjemelés szabályai szerint automatikusan növeli majd.

Kedvező változás vár azokra is, akik a nyugdíjkorhatár elérése után a rokkantsági ellátás folyósítása mellett döntenek, mert az anyagilag előnyösebb számukra. A módosítás garantálja, hogy esetükben a juttatás havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Ez a garancia azonban nem vonatkozik azokra, akik a szükséges biztosítási idő hiánya miatt méltányossági alapon, úgynevezett kivételes rokkantsági ellátásban részesülnek. Mivel az ő juttatásuk eleve alacsonyabb, az nem érheti el a nyugdíjminimumot. A javaslat indoklása szerint az érintettek megélhetését a megduplázott összegű időskorúak járadéka hivatott támogatni.

A munkáltatókat érintő egyik legfontosabb jövő évi újítás a rehabilitációs kvóta számításának átalakítása. A kötelező foglalkoztatási szint megállapításakor kétszeres szorzóval vehetők majd figyelembe azok a munkavállalók, akik fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek. Ugyanez a dupla szorzó érvényes azokra a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalokra is, akik köznevelési vagy felsőoktatási tanulmányaik során sajátos nevelési igényűnek, illetve fogyatékossággal élőnek minősültek.

Ezzel párhuzamosan differenciálttá válik a minimálbérhez kötött rehabilitációs hozzájárulás rendszere. Bár az előírt foglalkoztatási arány változatlan marad, a nagyobb létszámú cégek tehernövekedésre számíthatnak, ha nem alkalmaznak elegendő megváltozott munkaképességű dolgozót. A jogalkotó indoklása szerint a nagyvállalatok gazdasági és szervezeti háttere kedvezőbb feltételeket biztosít a munkakörök átalakításához és az akadálymentesítéshez, így tőlük nagyobb felelősségvállalás várható el ezen a téren.