Most közölte a minisztérium: közeleg a határidő, rengeteg magyar idős nem kaphat nyugdíjat, ha ezt nem végzik el

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Már csak kevesebb mint két hónapjuk van az érintetteknek arra, hogy lecseréljék régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványukat – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Január 1-jétől ugyanis ezekkel az okmányokkal már a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat, így például a nyugdíjat sem lehet átvenni. A régi igazolványokat 2026. december 31-ig még elfogadják meghatározott ügyintézések során, ezt követően azonban már semmilyen ügyintézés során nem alkalmasak a személyazonosság igazolására. A november eleji adatok szerint még mintegy 29 500 állampolgár nem igényelt új igazolványt. Az érintetteknek érdemes mielőbb intézkedniük, hogy elkerüljék az év végi torlódást a kormányablakoknál.
Az európai uniós szabályozással összhangban a 2000. január 1-je előtt kiállított, régi, könyvformátumú (papíralapú, akár puha- vagy keményfedeles) személyazonosító igazolványok 2026. augusztus 3-án elvesztették érvényességüket.
Az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ezeket az okmányokat 2026. december 31-ig még elfogadják személyazonosság igazolására a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételekor, egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítésekor, valamint anyakönyvi eljárások során.
2027. Január 1-jétől azonban a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványokat már semmilyen ügyintézés során nem fogadják el személyazonosság igazolására. Ezért különösen fontos, hogy az érintettek még az év vége előtt gondoskodjanak az új okmányról.
Az elmúlt hónapokban több mint 130 ezer régi személyazonosító igazolvány cseréje megtörtént, ugyanakkor november elején még mintegy 29 500 érintett nem igényelt új okmányt. Az új személyazonosító igazolvány lakóhelytől függetlenül bármelyik kormányablakban igényelhető személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül is. Fontos, hogy az igénylés meghatalmazott útján nem intézhető.
Az ügyintézéshez szükség van a régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványra és a lakcímkártyára. Akinek még nincs lakcímkártyája, annak az ügyintézés során azt is kiállítják. Amennyiben az érintett nem rendelkezik más, érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró hatóság ideiglenes személyazonosító igazolványt állít ki, amely a kiállítástól számított 30 napig érvényes.
Fontos tudni, hogy nem mindenkinek kötelező új személyazonosító igazolványt igényelnie: akinek van más érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okmánya, például kártyaformátumú vezetői engedélye vagy magánútlevele, annak nem kötelező a csere. A mindennapi ügyintézés megkönnyítése érdekében azonban számukra is ajánlott az új igazolvány beszerzése. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
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Azoknak az állampolgároknak sem kell lemondaniuk az új okmányról, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják személyesen felkeresni a kormányablakot. Számukra – orvosi igazolással alátámasztott esetben – mobil ügyintézés kérhető a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalnál. Az ügyintéző ilyenkor az érintett otthonában vagy akár az idősek otthonában is elvégezheti a szükséges adatfelvételt. Az idősek otthonában élők esetében az intézmény vezetője is kezdeményezheti a mobil kormányablakos ügyintézést.
Kérjük az érintetteket, különösen az idősebb állampolgárokat, hogy ne halasszák az utolsó pillanatra az okmánycserét. Arra kérjük a hozzátartozókat is, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító okmányait, és szükség esetén segítsenek az ügyintézésben.
A részletes ügyintézési tudnivalókról, az egészségügyi okból akadályozottak számára elérhető lehetőségekről és az esetleges díjakról a dmu.gov.hu weboldalon, a nap 24 órájában hívható 1818-as telefonszámon, illetve a 1818@1818.hu e-mail-címen kérhető tájékoztatás.
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