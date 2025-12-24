Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A Magyar Államkincstár közzétette a 2026-os évre vonatkozó nyugdíjutalási dátumokat. Azt írják, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik. Aki bankszámlára kapja ellátását, az a Magyar Államkincstár nyugdíjutalási naptárában megjelölölt napokon számíthat az összegre. Amennyiben az ellátás postai úton érkezik, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. Mutatjuk, mikor várható a nyugdíj utalás 2026-ban az egyes hónapokban.
A Magyar Államkincstár közzétette a tájékoztatót a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjairól. Arról tájékoztatták ügyfeleiket, hogy a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2026. évben is. Miközben arra is felhívták a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek!
Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:
- 2026. január: január 12. (hétfő)
- 2026. február: február 12. (csütörtök)
- 2026. március: március 12. (csütörtök)
- 2026. április: április 10. (péntek)
- 2026. május: május 12. (kedd)
- 2026. június: június 12. (péntek)
- 2026. július: július 10. (péntek)
- 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
- 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
- 2026. október: október 12. (hétfő)
- 2026. november: november 12. (csütörtök)
- 2026. december: december 2. (szerda)
Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Mennyi emelést kapnak pontosan a nyugdíjasok jövőre? Itt a 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor!
A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban, ha az ígéretnek megfelelően 3,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:
Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.
Lesz, akinek nem jár emelés
Mivel a januári nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évben megállapított nyugdíj jelenti, így aki 2026-ban vonul nyugdíjba, az sem emelésre, sem 13. havi és 14. havi nyugdíjra nem számíthat. Az lényegtelen, hogy 2026. január 1-jétől vagy később az év során nyugdíjazzák: ha nem volt jogosul nyugdíjra 2025-ben legalább egyetlen napra, nem számíthat jövőre emelésre. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mennyi lesz és mikor érkezik a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2026-ban? Mikor utalják a 14. havi nyugdíjat?
December 22-én a Magyar Közlöny 2025/155. számában megjelentek azok a rendeletek, melyek meghatározzák a 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteit. A kormány 409/2025. (XII. 22.) rendelete
a tizenharmadik havi ellátásról és a tizennegyedik havi ellátásról úgy szól: a kormány "2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi ellátást" és elrendeli, hogy "tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára
- korhatár előtti ellátásban,
- szolgálati járandóságban,
- átmeneti bányászjáradékban,
- táncművészeti életjáradékban,
- rokkantsági ellátásban,
- rehabilitációs ellátásban,
- baleseti járadékban,
- bányászok egészségkárosodási járadékában,
- fogyatékossági támogatásban,
- vakok személyi járadékában,
- rokkantsági járadékban,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
- polgármesterek közszolgálati járadékában,
- a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
- a kormányzati igazgatási hősi juttatásokról szóló kormányrendelet szerinti hősi kiegészítő rokkantsági támogatásban,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
- a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
- a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
- nemzeti gondozási díjban,
- az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban,
- a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
- házastársi pótlékban vagy
- házastárs után járó jövedelempótlékban
részesül." A rendelet szerint mind "a tizenharmadik havi ellátás összege, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével", azzal a kitétellel, hogy a tizennegyedik havi ellátás összege a vonatkozó §-ban foglaltaktól eltérően a 2026. évben a vonatkozó összeg 25 százaléka. A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.
Tehát a 13. havi nyugdíj összege megegyezik majd a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel és a 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik majd. A 14. havi nyugdíj összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be jövő évtől). Ezek szerint februárban 2 és 1/4 havi nyugdíj érkezik. Ezt mutatja meg a Pénzcentrum fenti nyugdíjemelés kalkulátora is.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2026-os évben kilenc fő lépésből áll a nyugdíj megállapításának folyamata.
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
