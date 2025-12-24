Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

A Magyar Államkincstár közzétette a 2026-os évre vonatkozó nyugdíjutalási dátumokat. Azt írják, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik. Aki bankszámlára kapja ellátását, az a Magyar Államkincstár nyugdíjutalási naptárában megjelölölt napokon számíthat az összegre. Amennyiben az ellátás postai úton érkezik, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik. Mutatjuk, mikor várható a nyugdíj utalás 2026-ban az egyes hónapokban.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök)

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban, ha az ígéretnek megfelelően 3,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Lesz, akinek nem jár emelés

Mivel a januári nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évben megállapított nyugdíj jelenti, így aki 2026-ban vonul nyugdíjba, az sem emelésre, sem 13. havi és 14. havi nyugdíjra nem számíthat. Az lényegtelen, hogy 2026. január 1-jétől vagy később az év során nyugdíjazzák: ha nem volt jogosul nyugdíjra 2025-ben legalább egyetlen napra, nem számíthat jövőre emelésre. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések.

Mennyi lesz és mikor érkezik a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2026-ban? Mikor utalják a 14. havi nyugdíjat?

December 22-én a Magyar Közlöny 2025/155. számában megjelentek azok a rendeletek, melyek meghatározzák a 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteit. A kormány 409/2025. (XII. 22.) rendelete

a tizenharmadik havi ellátásról és a tizennegyedik havi ellátásról úgy szól: a kormány "2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi ellátást" és elrendeli, hogy "tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára

korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a kormányzati igazgatási hősi juttatásokról szóló kormányrendelet szerinti hősi kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban, nemzeti gondozási díjban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül." A rendelet szerint mind "a tizenharmadik havi ellátás összege, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével", azzal a kitétellel, hogy a tizennegyedik havi ellátás összege a vonatkozó §-ban foglaltaktól eltérően a 2026. évben a vonatkozó összeg 25 százaléka. A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.