Súlyos pénzügyi helyzetbe került Heves önkormányzata, ezért adósságrendezési eljárást kezdeményezett a város képviselő-testülete. Sveiczer Sándor polgármester közleménye szerint a Magyar Államkincstár a múlt héten 288 millió forint erejéig inkasszót bocsátott ki az önkormányzat költségvetési számlájára, vette észre a 444.

Komoly pénzügyi válságba került Heves önkormányzata: a képviselő-testület döntése alapján adósságrendezési eljárást kezdeményezett a város. A hírt Sveiczer Sándor polgármester jelentette be, aki közleményében arról számolt be, hogy a Magyar Államkincstár a múlt hét folyamán 288 millió forint erejéig inkasszót bocsátott ki az önkormányzat költségvetési számlájára.

A közel tízezer lakosú település vezetése az Egri Törvényszékhez nyújtja be az adósságrendezési eljárás megindításához szükséges kérelmet. A bíróság a kérelem elbírálását követően végzésben dönt az ügyről, amelyet a Cégközlönyben tesznek közzé.

A polgármester közlése szerint az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére is teljesíteni tudja kötelező feladatait. Kiemelten fontosnak nevezte a közszolgáltatások fenntartását, a szociális és pénzbeli ellátások biztosítását, valamint az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bérének kifizetését. Emellett a szerződéses partnerek felé fennálló pénzügyi kötelezettségeiket is igyekeznek teljesíteni. Sveiczer Sándor külön kitért arra is, hogy a folyamatban lévő pályázatokat az adósságrendezési eljárás nem érinti.