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A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-ban is elkészítette mesterséges intelligenciával (AI) kapcsolatos kutatását, amelyben azt vizsgáltá, hogyan viszonyulnak a vállalatok az AI terjedéséhez, milyen lehetőségeket látnak benne, és milyen hatásokra számítanak működésük kapcsán. A jelenlegi, utolsó elemzés az AI vállalati alkalmazásának várható hatásait, a további felhasználásra vonatkozó terveket, valamint a technológia vállalati feladatokba történő bevonásának lehetőségeit vizsgálja.
Az AI alkalmazásától várt hatások közül, az AI-t alkalmazó vállalatok körében továbbra is a munkaerő hatékonyságának és termelékenységének javulása a legmeghatározóbb: a vállalatok 94%-a számít erre. Az egyéb költségek csökkenésére számítók aránya 57%-ra emelkedett (2025: 44%), miközben a munkaerő kiváltását 29% (2025: 21%) és az árbevétel növekedését 31% (2025: 26%) várja. Az eredmények arra utalnak, hogy a vállalatok az AI alkalmazásában elsősorban a működési hatékonyság javításának és a költségek mérséklésének lehetőségeit látják, míg egyre több vállalat tervez elbocsátásokat az AI hatására.
Ágazati bontásban a kereskedelemben erősödtek leginkább az AI alkalmazásától várt hatások: a munkaerő kiváltását várók aránya 39%-ra (2025: 14%), az alvállalkozók kiváltására számítóké 35%-ra (2025: 11%), az árbevétel növekedését váróké pedig 48%-ra (2025: 31%) emelkedett. Az iparban elsősorban a költségcsökkentési várakozások erősödtek (47%-ról 58%-ra), míg az építőiparban a munkaerő kiváltására számító vállalatok aránya 0%-ról 25%-ra nőtt.
A teljes vállalati mintára vetítve visszafogottabb, de szintén erősödő várakozások rajzolódnak ki. A munkaerő hatékonyságának és termelékenységének javulását váró vállalatok aránya 52%-ra emelkedett (2025: 28%), míg az egyéb költségek csökkenésére 31% számít (2025: 13%). A munkaerő kiváltására és az árbevétel növekedésére vonatkozó várakozások szintén erősödtek: előbbi 7%-ról 16%-ra, utóbbi 8%-ról 17%-ra nőtt.
A mesterséges intelligencia vállalati feladatokba történő bevonhatóságának megítélését mérő egyenlegindex 2026-ban -30 pontot ért el, a -100-tól 100-ig terjedő skálán, szemben a 2025-ös -52 pontos értékkel. A 22 indexpontos emelkedés a vállalatok megítélésének javulását jelzi, ugyanakkor az index továbbra is negatív tartományban maradt.
A változás hátterében elsősorban az alacsony bevonhatóságot jelző értékelések (1-es és 2-es) együttes arányának csökkenése áll, amely 71%-ról 58%-ra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a közepes értékelések aránya emelkedett, míg a magas (4-es vagy 5-ös) értékelések aránya csak mérsékelten változott. Tehát az optimisták aránya nem nőtt, miközben a pesszimisták aránya radikálisan csökkent.
A vállalatméret szerinti bontás alapján a mikrovállalatok körében a legkedvezőbb a megítélés, ahol az egyenlegindex -16 pontot ért el. A közép- és nagyvállalatok esetében az index -24 pont, míg a kisvállalatok körében -38 pont volt. Ágazati bontásban az egyenlegindex az iparban -67 pontról -33 pontra, az építőiparban pedig -65 pontról -26 pontra emelkedett, ami mindkét ágazatban a mesterséges intelligencia vállalati feladatokba történő bevonhatóságának kedvezőbb megítélését jelzi.
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Ezzel összhangban az alacsony bevonhatóságot jelző értékelések aránya az iparban 81%-ról 56%-ra, az építőiparban pedig 81%-ról 63%-ra csökkent, miközben a közepes értékeléseké mindkét ágazatban emelkedett. Ez a tendencia összhangban áll az előző cikkünkben bemutatottakkal, amelyek az AI ipari és építőipari térnyerését, valamint a technológia alkalmazásának bővülését jelezték.
Az AI-t használó vállalatok 82%-a tervezi további mesterségesintelligencia-alapú alkalmazások használatát, habár ez az arány magas, előző évhez képest érdemi változás nem történt. A vállalatméret szerinti bontásban a közép- és nagyvállalatok körében a legmagasabb a további AI-alkalmazásokat tervezők aránya (93%), míg a kis- és mikróvállalatoknál ez az arány 78-80%. Ágazati bontásban a kereskedelemben figyelhető meg a legnagyobb nyitottság ezen a téren, ahol a vállalatok 87%-a (2025: 74%) tervez további AI-alkalmazásokat, szemben az ipar 84%-os és az építőipar 67%-os arányával.
Két mintázatot érdemes továbbá kiemelni. Egyrészt a nagyobb vállalatok körében erőteljesebbnek mutatkozik az AI további alkalmazására irányuló szándék, és több gazdasági hatást (munkaerő kiváltást, árbevétel növekedését) várnak. Másrészt a kereskedelemben 2025-höz képest valamennyi vizsgált hatás tekintetében jelentősen erősödtek a várakozások, s a további alkalmazásra is itt mutatkozik a legnagyobb szándék.
A teljes mintára vetített elemzést azért hagytuk el, mert a kérdés csak a már AI-t használó vállalatok további alkalmazási terveire vonatkozik. A nem használók nemleges válaszként való kezelése nem lenne megalapozott.
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