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Anyagi helyzetéről vallott Gálvölgyi János: "a mai napig nem tudom, mennyi a nyugdíjam"
Gálvölgyi János 45 évesen ment szakmai nyugdíjba, és ma sem tudja, mennyi nyugdíjat kap. A családi kasszát a felesége kezelte, tőle kérdezte meg azt is, hogy belefér-e egy autócsere.
„Ne kérdezd, hogy mennyi, nem tudom” – mondta a nyugdíjáról Gálvölgyi János a Neshama TV YouTube-csatornáján, az Én és a pénz című műsorban. A Kossuth-díjas színész a kötelező autóbiztosítása díjával sincs tisztában. Feleségével, Jutkával közös kasszán voltak, de a számlákat és a többi pénzügyet Gálvölgyi Judit intézte mindig is. Gálvölgyi Judit idén nyáron hunyt el 81 éves korában.
A népszerű színészt és humoristát a Madách Színház egykori igazgatója, Kerényi Imre beszélte rá annak idején, hogy 25 év színpadi munka után menjen szakmai nyugdíjba. Gálvölgyi eleinte furcsállta, hogy ilyen fiatalon nyugdíjba menjen, de az igazgató elmagyarázta neki, hogy így előadásonként fizethetne neki, és többet kereshetne, mint az addigi fizetésével.
Volt karácsony, amikor kétezer forintjuk maradt
A színész felidézte, hogy egyszer karácsony előtt megkérdezte a feleségét, mennyi pénzük van az ünnepekre. Amikor Jutka azt mondta, kétezer forintjuk van, Gálvölgyi először azt hitte, csak az aznapi keretről beszél. Volt olyan szilveszter is, amikor egyetlen este hat-hét fellépést vállalt, hogy legyen pénzük.
A házaspárnak az első otthonuk megszerzésében Gálvölgyi apósa, Rodolfo segített. Jutka négy másik örökössel együtt örökölt egy lakást, a bűvész pedig kivásárolta a többiek tulajdonrészét. Gálvölgyi először vonakodott elfogadni a segítséget, mert a saját keresetéből akart boldogulni. Utólag úgy látja, a lakás nagy segítség volt a közös életük kezdetén.
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A Ki mit tud? után a Kamara Varietében még 25 forintot kapott egy előadásért. Később 130 forintos gázsiért is járt fellépni, az akkor megkeresett pénzt pedig odaadta a szüleinek. A főiskola után a Thália Színházban 1800 forint volt az első fizetése, amiből még a katonaadót is levonták. Ma is vállal fellépéseket, és amikor felkérik, a szervezőtől kérdezi meg, mennyit tud fizetni. Ha az ajánlat megfelel neki, elvállalja a munkát.
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