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Nyugdíj

Betelt a pohár a nyugdíjasoknál: teljesen új nyugdíjemelést követelnek, ezt vezetnék be 2028-tól

Pénzcentrum
2026. november 3. 15:33 3 perc

Új nyugdíjemelési rendszert sürget a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK), amely szerint az inflációkövetés önmagában már nem képes megakadályozni az idősek elszegényedését. A szervezet azt szeretné, ha 2027-ben döntés születne a vegyes indexálás bevezetéséről, amely 2028-tól a bérek növekedését is figyelembe venné a nyugdíjak emelésekor. Emellett célzott korrekciós programot indítanának a leszakadó nyugdíjak felzárkóztatására, és rendszeres egyeztetést követelnek a nyugdíjas érdekképviseletekkel.

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A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A tervezett sávos emelést azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak. A szociális jellegű emelés elfogadható lépés szerintük, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. Kiemelték, hogy a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati idő és a befizetett járulék legyen a mérvadó. A NYOK szerint a jövőben a rászorultság meghatározásakor vizsgálni kell az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is.

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Szakaszos korrekciós programot szeretnének a leszakadó nyugdíjak rendezésére. A régebben és az újabban megállapított nyugdíjak közötti értékolló mára tarthatatlan mértékűre nyílt. 2008. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal - már sikeresen megtörtént egy kiterjedt korrekciós emelés a 241/2008. sz. Korm. rendelet alapján. Hangsúlyozták, hogy ugyanúgy most is elengedhetetlen egy átfogó, célzott emelés a 2008 óta folyósított ellátások esetében, kitérve valamennyi nyugdíj értékállóságára.

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Megjegyezték, hogy valódi társadalmi egyeztetés szükséges, nem formális online kérdőívek. A NYOK hiányolja az idősügyi kérdések érdemi társadalmi egyeztetését. Hozzátették, hogy országgyűlésnek benyújtott 2027. évi költségvetés tárgyalása során a frakciók - különösen a kormánypárt frakciója - egyeztessenek a nyugdíjas szervezetekkel. Időben történő bevonást, megfelelő tájékoztatást, visszajelzést is kérnek. Hiányolják továbbá a nyugdíjrendszer várható alakulásáról szóló tájékoztatást.

Arra is rámutattak, hogy véget kell vetni a nyugdíjak elértéktelenedésének. A 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még a nettó átlagbér közel 65-70%-át tette ki, ez az arány mára 50% alá süllyedt, ami az idős korosztály folyamatos elszegényedését jelenti. Az inflációkövetés önmagában már nem elegendő szerintük; a nyugdíj és a bérek közötti szakadék növekedését csak a vegyes indexálás (bérkövető emelés) bevezetésével lehet megállítani. A NYOK javasolja, hogy a vegyes indexálásról 2027-ben szülessen döntés, és azt 2028-tól alkalmazza a jogalkotó.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NYOK az alábbi intézkedéseket kezdeményezi:

  • Rendszeres érdekegyeztető fórum létrehozását az idősek és nyugdíjasok országos érdekképviseleteivel.
  • A nyugdíj értéke további romlásának megállítását a vegyes indexálás bevezetésével. Ennek eldöntése 2027-ben,alkalmazása pedig 2028-tól megtörténhetne.
  • A leszakadt nyugdíjasok számára szakaszosan megvalósítható korrekciós program kidolgozását.
Címlapkép: Getty Images
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