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Betelt a pohár a nyugdíjasoknál: teljesen új nyugdíjemelést követelnek, ezt vezetnék be 2028-tól
Új nyugdíjemelési rendszert sürget a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK), amely szerint az inflációkövetés önmagában már nem képes megakadályozni az idősek elszegényedését. A szervezet azt szeretné, ha 2027-ben döntés születne a vegyes indexálás bevezetéséről, amely 2028-tól a bérek növekedését is figyelembe venné a nyugdíjak emelésekor. Emellett célzott korrekciós programot indítanának a leszakadó nyugdíjak felzárkóztatására, és rendszeres egyeztetést követelnek a nyugdíjas érdekképviseletekkel.
A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) támogatja az alacsony összegű nyugellátások emelését, különösen a hosszú ideje változatlan minimálnyugdíj rendezését. A tervezett sávos emelést azonban jelen formájában nem tartják méltányosnak. A szociális jellegű emelés elfogadható lépés szerintük, de a szociális támogatásokat a jövőben el kellene választani a nyugdíjrendszertől. Kiemelték, hogy a nyugdíjrendszer biztosítási jellegű, ezért a szolgálati idő és a befizetett járulék legyen a mérvadó. A NYOK szerint a jövőben a rászorultság meghatározásakor vizsgálni kell az érintettek teljes jövedelmét, beleértve a külföldről folyósított nyugdíjat is.
Szakaszos korrekciós programot szeretnének a leszakadó nyugdíjak rendezésére. A régebben és az újabban megállapított nyugdíjak közötti értékolló mára tarthatatlan mértékűre nyílt. 2008. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal - már sikeresen megtörtént egy kiterjedt korrekciós emelés a 241/2008. sz. Korm. rendelet alapján. Hangsúlyozták, hogy ugyanúgy most is elengedhetetlen egy átfogó, célzott emelés a 2008 óta folyósított ellátások esetében, kitérve valamennyi nyugdíj értékállóságára.
Megjegyezték, hogy valódi társadalmi egyeztetés szükséges, nem formális online kérdőívek. A NYOK hiányolja az idősügyi kérdések érdemi társadalmi egyeztetését. Hozzátették, hogy országgyűlésnek benyújtott 2027. évi költségvetés tárgyalása során a frakciók - különösen a kormánypárt frakciója - egyeztessenek a nyugdíjas szervezetekkel. Időben történő bevonást, megfelelő tájékoztatást, visszajelzést is kérnek. Hiányolják továbbá a nyugdíjrendszer várható alakulásáról szóló tájékoztatást.
Arra is rámutattak, hogy véget kell vetni a nyugdíjak elértéktelenedésének. A 2010-es évek elején az átlagnyugdíj még a nettó átlagbér közel 65-70%-át tette ki, ez az arány mára 50% alá süllyedt, ami az idős korosztály folyamatos elszegényedését jelenti. Az inflációkövetés önmagában már nem elegendő szerintük; a nyugdíj és a bérek közötti szakadék növekedését csak a vegyes indexálás (bérkövető emelés) bevezetésével lehet megállítani. A NYOK javasolja, hogy a vegyes indexálásról 2027-ben szülessen döntés, és azt 2028-tól alkalmazza a jogalkotó.
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A NYOK az alábbi intézkedéseket kezdeményezi:
- Rendszeres érdekegyeztető fórum létrehozását az idősek és nyugdíjasok országos érdekképviseleteivel.
- A nyugdíj értéke további romlásának megállítását a vegyes indexálás bevezetésével. Ennek eldöntése 2027-ben,alkalmazása pedig 2028-tól megtörténhetne.
- A leszakadt nyugdíjasok számára szakaszosan megvalósítható korrekciós program kidolgozását.
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