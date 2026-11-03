Jó hírt kaptak a szolgálati járandóságban részesülők, de van egy bökkenő: még évekig várhatnak a teljes könnyítésre

Két fontos könnyítést jelentett be a kormány a szolgálati járandóságban részesülők számára: 2027-től megszűnik az éves kereseti keretösszeg, 2028-tól pedig eltörlik a járandóságot terhelő 15 százalékos levonást. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő szerint azonban a bejelentés korántsem jelent teljes körű könnyítést, ugyanis a közszférában történő munkavégzéshez kapcsolódó korlátozás továbbra is érvényben marad. A szakértő azt is felvetette, hogy a 15 százalékos elvonást már 2027-től mérsékelhetné a kormány.

Jelentős változások jönnek a szolgálati járandóságban részesülők számára: a kormány bejelentése szerint 2027-ben eltörlik az éves kereseti keretösszeget, 2028-tól pedig megszüntetik a járandóságot terhelő 15 százalékos levonást. A két intézkedést a honvédelmi és a belügyminiszter közösen jelentette be.

Dr. Farkas András nyugdíjszakértő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a változtatások csak részben oldják fel a 2012 óta érvényben lévő korlátozásokat. Szerinte a bejelentés egyik pontja ráadásul pontatlan, ugyanis az úgynevezett bérplafon valójában nem a megszerezhető jövedelmet korlátozza, hanem bizonyos kereseti szint felett a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését eredményezi.

A jelenlegi szabályozás szerint a szolgálati járandóság mellett megszerzett éves kereset nem haladhatja meg a minimálbér 18-szorosát anélkül, hogy az ellátás folyósítása veszélybe kerülne. Ez 2026-ban a 322 800 forintos minimálbér alapján 5 millió 810 ezer 400 forintos éves keretösszeget jelent. Ha az érintett keresete valamelyik hónapban meghaladja ezt a határt, a járandóság folyósítását az év hátralévő részére szüneteltetik. A 2027. január 1-jétől tervezett változtatás ezt a korlátozást szünteti meg, így az érintettek a keresetük nagyságától függetlenül megtarthatják a szolgálati járandóságukat is.

A szakértő azonban egy másik, továbbra is fennmaradó problémára is rámutatott. A közszférában, közszolgálati jellegű jogviszonyban dolgozók esetében ugyanis továbbra is szüneteltetik a szolgálati járandóság folyósítását a munkaviszony fennállása alatt, néhány kivételtől eltekintve. A mentesített területek közé tartozik a szociális szféra, a gyermekvédelem, a gyermekjólét, a köznevelés, a szakképzés és az egészségügy. Farkas András szerint nem világos, miért csak az éves kereseti korlátot törlik el, miközben a közszférában történő munkavégzéshez kapcsolódó szüneteltetési szabály változatlan marad.

A nyugdíjszakértő a 15 százalékos levonás megszüntetésének időzítését is kifogásolta. A kormány ugyanis csak 2028-tól törölné el ezt a terhet, holott szerinte már 2027. január 1-jétől lehetőség lenne annak mérséklésére. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a személyi jövedelemadó mértékének változásához a szolgálati járandóság összegét is hozzá lehet igazítani, ezért átmeneti megoldásként akár 9 százalékra is csökkenthetnék az elvonást. Farkas András álláspontja szerint a kétféle szüneteltetési korlátozást egyaránt 2027. január 1-jétől kellene megszüntetni, így a szolgálati járandóságban részesülők a munkavégzésük miatt sem kerülnének hátrányos helyzetbe.

Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA