Ennyibe kerül a Tisza-kormány nyugdíjemelése: döbbenetes számot mondott be Kármán András

Az állam 123 milliárd forintot fordít a nyugdíjrendszer átalakítására, amely mintegy 700 ezer embert érint. A nyugdíjminimum a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják. A változtatások az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is kiterjednek. Kármán András szerint a reformra a korábbi gazdasági modell kimerülése miatt van szükség. A pénzügyminiszter a közösségi médiában számolt be a részletekről.

Az állam 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására. Ennek részeként a nyugdíjminimum összege a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják. Az intézkedéscsomag mintegy 700 ezer embert érint, és a nyugdíjak mellett az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is kiterjed.

Kármán András pénzügyminiszter szerint a szociális és nyugdíjrendszer reformjára azért van szükség, mert a korábbi gazdasági modell kimerült. A tárcavezető szerint az elmúlt négy évben a hazai gazdasági növekedés nem érte el az egy százalékot, miközben a GDP-arányos költségvetési hiány és az államadósság is jelentősen megemelkedett. Szerinte az állami szféra több területén is komoly forrás- és emberhiány alakult ki.

A kabinet első lépésként a leginkább rászoruló társadalmi csoportok támogatását tűzte ki célul. A nyugdíjkorrekció mellett ide tartozik az iskolakezdési támogatás, valamint a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése is. Kármán András szerint az elmúlt öt hónapban több rendkívüli kormányzati intézkedést is finanszíroztak, köztük a nyári energiakrízis kezelését, a kórházi klimatizálást és a gyermekvédelmi krízisalap létrehozását.

A pénzügyminiszter szerint a mostani nyugdíjreform jelentős segítséget jelent azoknak, akik eddig rendkívül alacsony jövedelemből éltek. Kiemelte, hogy vannak olyan érintettek, akiknek korábban napi 1000 forintnál is kevesebből kellett megélniük egy hónapban. Kármán András szerint a változtatások célja egy működőképesebb és igazságosabb szociális háló kialakítása, miközben a kormány hosszú távon is fenntartható rendszereket kíván felépíteni.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert