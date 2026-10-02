2026. október 2. péntek Petra
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik
Nyugdíj

Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik

Pénzcentrum
2026. október 2. 04:08

Januártól a 120 ezres nyugdíjminimum az özvegyi, árva- és szülői nyugdíjak szabályait és az időskorúak járadékát is átírja, a GYES, a GYET és az anyasági támogatás viszont külön alaphoz kötött, így ezek nem nőnek automatikusan.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mint arról itt a Pénzcentrumon beszámoltunk, Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos nyugdíjminimum 2027 januárjától 120 ezer forintra nő. A csomag a Portfolio összefoglalója szerint 123 milliárd forintba kerül, és 455 ezer nyugellátást kapót, 238 ezer megváltozott munkaképességű embert, valamint 8 500 időskorúak járadékában részesülőt érint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugdíjminimum azonban régóta nem csak a nyugdíjak alsó határa. Hosszú ideig ehhez az összeghez igazodott a magyar szociális rendszer jelentős része, a GYES-től a közgyógyellátásig, ahogy azt a NyugdíjGuru korábbi összeállítása is bemutatta. Ebből sokan arra következtethetnek, hogy januártól ezek az ellátások is a négyszeresükre nőnek, de ez a legtöbbjükre nem igaz.

Miért nem nő minden ellátás a nyugdíjminimummal?

A 2022. évi L. törvény 2023. január 1-jétől új fogalmat vezetett be: a szociális vetítési alapot. Az összege ugyanúgy 28 500 forint, de jogilag már független a nyugdíjminimumtól. Azóta ez szolgál a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások számítási alapjául.

A 2023-as leválasztás miatt a nyugdíjminimum mostani emelése önmagában nem húzza magával a szociális ellátásokat. A szociális törvény (Szt.) felhatalmazása alapján a vetítési alap összegét a kormány rendeletben állapítja meg, így az emeléséhez külön döntés kellene. Kármán András bejelentésében erről nem esett szó.

Ahol a 120 ezer forint közvetlenül számít

A nyugdíjtörvény (Tny.) és végrehajtási rendelete több ponton továbbra is az „öregségi nyugdíj legkisebb összegére" hivatkozik. Ezeknél a szabályoknál a határ január 1-jétől 120 ezer forint lesz.

Szabály Jogszabály Most 2027-től
Az öregségi teljes nyugdíj alsó határa 168/1997. Korm. r. 11. § 28 500 Ft 120 000 Ft
Szülői nyugdíj: a szülő akkor számít „túlnyomó részben eltartottnak", ha a saját nyugdíja legfeljebb ennyi 168/1997. Korm. r. 65. § (1) 28 500 Ft 120 000 Ft
Az özvegyi és az árvaellátás számításának alapjául szolgáló nyugdíj alsó határa Tny. 44/D. § (2) 28 500 Ft 120 000 Ft
Ebből: 60 százalékos özvegyi nyugdíj Tny. 50. § (2) 17 100 Ft 72 000 Ft
Ebből: árvaellátás teljes árvának (60 százalék) Tny. 56. § (2) 17 100 Ft 72 000 Ft
„Tartásra képes" hozzátartozó egy főre jutó jövedelemhatára (2,5-szörös) Tny. 4. § i) 71 250 Ft 300 000 Ft
Ennyi alatt nem kell visszafizetni a jogalap nélkül felvett nyugdíjat Tny. 86. § (4) 28 500 Ft 120 000 Ft

A számítás alapja a jelenlegi és a bejelentett nyugdíjminimum, valamint a jogszabályokban rögzített szorzók. Forrás: Nemzeti Jogszabálytár / Jogtár

A szülői nyugdíjnál gyakorlati jelentősége lehet a változásnak. Ez az ellátás akkor jár, ha az elhunyt gyermek az utolsó évben túlnyomó részben eltartotta a szülőt. Ezt eddig csak az a szülő teljesíthette, akinek a saját nyugdíja legfeljebb 28 500 forint volt, januártól a határ 120 ezer forint lesz. Hogy ez hány új jogosultat jelent, arról nincs nyilvános becslés.

Az özvegyi nyugdíjnál és az árvaellátásnál a minimum alsó határként működik. Ha az elhunyt nyugdíja ennél kevesebb lett volna, a számításnál legalább ezzel az összeggel kell számolni, de csak akkor, ha az elhunyt átlagkeresete elérte ezt a szintet. A 60 százalékos özvegyi nyugdíjnál ez legalább 72 ezer forintot jelenthet a mostani 17 100 helyett. Az árvaellátás minimumát a kormány külön, 50-ről 60 ezer forintra emeli, a teljes árvák számított összege így 72 ezer forint is lehet. Hogy a már folyósított hozzátartozói ellátásokat is újraszámolják-e, az a végrehajtási szabályokból derül majd ki.

Időskorúak járadéka: kétszeres emelés, nem négyszeres

Az időskorúak járadékát a szociális törvény papíron ma is a nyugdíjminimum százalékában határozza meg (32/B–32/C. §). 2018 óta azonban a nyugdíjemeléssel együtt indexálják, a forintösszegeket pedig a kormány évente rendeletben rögzíti. A kormány ezért itt nem négyszerezést, hanem duplázást jelentett be:

Kategória

2026

 2027-től Különbség
75 év feletti egyedülálló 58 990 Ft 118 000 Ft +59 010 Ft
75 év alatti egyedülálló 43 700 Ft 88 000 Ft +44 300 Ft
Házastárssal, élettárssal élő 37 165 Ft 75 000 Ft +37 835 Ft

A járadék a határ és a saját jövedelem különbözete. Akinek például 40 ezer forint jövedelme van, és 75 év feletti egyedülálló, az januártól havi 78 ezer forintot kaphat a mostani 18 990 helyett.

Ezek a juttatások maradnak 28 500 forinton 2027-től is

A szociális vetítési alaphoz kötött ellátások közül ezeket érinti a legtöbb háztartás. Az utolsó oszlop csak illusztráció: ennyi lenne az összeg, ha 2023-ban nem választották volna le őket a nyugdíjminimumról.

Ellátás / határ Szorzó 2027-ben is Ha a 120 ezres minimumhoz kötnék
GYES (Cst. 26. §) 100% 28 500 Ft 120 000 Ft
GYET (Cst. 26. §) 100% 28 500 Ft 120 000 Ft
Anyasági támogatás (Cst. 31. §) 225% 64 125 Ft 270 000 Ft
Anyasági támogatás ikreknél 300% 85 500 Ft 360 000 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (4)) 80% 22 800 Ft 96 000 Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára, egyedülálló szülőnél (Gyvt. 19. §) 245% 69 825 Ft 294 000 Ft
Ugyanez más családoknál 225% 64 125 Ft 270 000 Ft
Közgyógyellátás jövedelemhatára egyedül élőnek (Szt. 50. §) 155% 44 175 Ft 186 000 Ft
Közgyógyellátás jövedelemhatára családban 105% 29 925 Ft 126 000 Ft
Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, egyedül élő (Szt. 54. §) 150% 42 750 Ft 180 000 Ft
Baleseti táppénz járulékfizetésre nem kötelezettnek (Ebtv. 56. §) 150% 42 750 Ft/hó 180 000 Ft/hó
Gyámnak járó kiegészítő pénzbeli ellátás (Gyvt. 20/B. §) 22% 6 270 Ft 26 400 Ft

Forrás: Cst., Szt., Gyvt. és Ebtv. hatályos szövege (Jogtár); számítás: Pénzcentrum

A szakadék tehát jelentős. Egy kisgyermekes szülő a GYES-en havonta 91 500 forinttal kap kevesebbet annál, amennyit a régi összekötés mellett kapna. Az anyasági támogatásnál a különbség egy gyermek után 205 875 forint. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára (ehhez kötődik például a kedvezményes gyermekétkeztetés) is 2008-as szinten marad.

Végezetül fontos azt is kiemelni, hogy a kivételes nyugellátás sem kötődik már a minimumhoz. A végrehajtási rendelet ma fix összegekkel dolgozik: 15–50 ezer forint a kivételes nyugellátásnál, 3–8 ezer forint a kivételes emelésnél.

Mire számíthatnak az érintettek?

Akinek a családjában özvegyi, árva- vagy szülői nyugdíj, illetve időskorúak járadéka a téma, annál januártól kedvezőbb szabályok jöhetnek. A szülői nyugdíj és az időskorúak járadéka esetében akár olyanok is jogosulttá válhatnak, akik eddig kiestek. A részletekről a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítója és a járási hivatalok adhatnak tájékoztatást.

A kisgyermekes családoknál a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sorsa a 2027-es költségvetésen múlik. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 14-én „nagy arányú" családipótlék-emelést ígért 2027-re, a Tisza programjában pedig a GYES duplázása is szerepelt. Konkrét döntés a szociális vetítési alapról eddig nem született. A költségvetés benyújtásakor derül ki, hogy 2008 óta először hozzányúlnak-e ehhez a 28 500 forinthoz is.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #gyes #költségvetés #nyugdíjrendszer #csed #szociális ellátás #családtámogatás #nyugdíjak #támogatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:36
04:08
22:10
21:29
21:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 1.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
2026. október 1.
Most közölte a nyugdíjemelés részleteit Kármán András: így emelkedik 2027-től 700 ezer nyugdíjas juttatása
2026. október 1.
Húzós tél vár a magyar síelőkre: kiderült a sötét igazság, durván ráfizet, aki nem lép időben
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 augusztus: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az augusztusi nyugdíj
2
3 hete
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
3
2 hónapja
Idő előtt jöhet a magyar nyugdíjak átalakítása: milliónyi időst érintene, óriási pénzekről van szó
4
2 hónapja
Rendkívüli bejelentés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról: itt vannak a részletek
5
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 05:36
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
Pénzcentrum  |  2026. október 1. 22:10
Lenyűgöző jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz októberben: érkezik a leglátványosabb őszi meteorraj, az Orionidák
Agrárszektor  |  2026. október 1. 20:31
Nem akármilyen időjárás lesz hétvégén: érkezik az újabb csavar?