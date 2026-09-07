2026. szeptember 7. hétfő Regina
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Mesés vagyonon ülnek a magyar családok: történelmi csúcsra ért ez a népszerű befektetés

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 14:32

Több mint 500 milliárd forinttal, 33 ezer milliárd forint fölé nőtt a magyar háztartások értékpapír-állománya az év hetedik hónapjában. Bár a lakosság továbbra is jelentős összegeket fektet állampapírokba és befektetési alapokba, a hazai államadósság finanszírozásában csökkent a súlyuk, miközben a külföldi befektetők térnyerése egyre markánsabb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 júliusában összesen 522 milliárd forinttal bővült a lakossági értékpapír-portfólió, így annak teljes értéke elérte a 33 054 milliárd forintot. A bővülés motorját elsősorban a befektetési jegyek jelentették, amelyek állománya 300 milliárd forinttal ugrott meg. Ezt követték az állampapírok 167 milliárdos, valamint a részvények 77 milliárd forintos értékgyarapodással.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Július végén a lakosság mintegy 14 600 milliárd forintot tartott állampapírokban, 14 400 milliárdot befektetési alapokban, részvényekben pedig közel 3300 milliárdot. Az idei év első hét hónapjában az állampapírok és a befektetési alapok is egyenként csaknem ezermilliárd forintos pluszt könyvelhettek el, amihez a júliusi kiemelkedő teljesítmény is nagyban hozzájárult.

Érdekesség, hogy bár a lakossági részvényállomány is nőtt idén 389 milliárd forinttal, ez pusztán a kedvező piaci árfolyamoknak köszönhető, mivel a tranzakciókat tekintve a háztartások valójában 144 milliárd forintnyi tőkét vontak ki ebből az eszközosztályból.

Hiába töretlen a háztartások állampapír-vásárlási kedve – az idei évben nettó 1055 milliárd forintért vettek ilyen eszközöket –, a magyar állampapírpiacon belüli részesedésük mégis csökkenő tendenciát mutat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A július végi adatok alapján a lakossági finanszírozás súlya 24,1 százalékra, míg a hazai bankoké 23,4 százalékra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a külföldi befektetők szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, arányuk egyetlen hónap alatt 32,9 százalékról 34,1 százalékra emelkedett.
#befektetési alap #megtakarítás #állampapír #államadósság #háztartások #lakossági pénzügyek #részvények #befektetések #magyar nemzeti bank #megtakarítások
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:55
17:45
17:33
17:22
17:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 4. 16:50
Mi lesz, ha az MNB tényleg befejezi a kamatcsökkentést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 7. 16:12
Előkerült Magyar Péter meg nem jelent Mandiner-interjúja: még a kérdéseket is átírta volna
A Reakció nyilvánosságra hozott egy 2020-as levelezést és egy átdolgozott interjúszöveget, amelyek á...
Holdblog  |  2026. szeptember 7. 09:51
Mi lesz a forinttal? Hallgasd meg a véleményünk!
Mennyi minden változhat egy év alatt. Tavaly ilyenkor az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a törékeny...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 7. 09:29
Reálértéken rekordon a nyugdíjpénztári megtakarítás - de csak havi 10 ezer forintot ér
Soha nem volt még ennyi pénz egy önkéntes nyugdíjpénztári tag számláján, mint 2026 II. negyedévében:...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 7.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: napokon belül átlépi a lélektani határt az üzemanyagok ára?
2026. szeptember 7.
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
2026. szeptember 7.
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 7. hétfő
Regina
37. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
3
2 hónapja
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
4
2 hónapja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
5
2 hónapja
Vadiúj csalás terjed Magyarországon: egyetlen telefonhívás után eltűnhet az összes megtakarítás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 16:03
Húzós időszak vár a magyar autósokra: napokon belül átlépi a lélektani határt az üzemanyagok ára?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 13:03
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
Agrárszektor  |  2026. szeptember 7. 17:32
Agresszív lódarázsak miatt van pánikhangulat itthon: ezt jó, ha tudod róluk