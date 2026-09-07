Mesés vagyonon ülnek a magyar családok: történelmi csúcsra ért ez a népszerű befektetés

Több mint 500 milliárd forinttal, 33 ezer milliárd forint fölé nőtt a magyar háztartások értékpapír-állománya az év hetedik hónapjában. Bár a lakosság továbbra is jelentős összegeket fektet állampapírokba és befektetési alapokba, a hazai államadósság finanszírozásában csökkent a súlyuk, miközben a külföldi befektetők térnyerése egyre markánsabb.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2026 júliusában összesen 522 milliárd forinttal bővült a lakossági értékpapír-portfólió, így annak teljes értéke elérte a 33 054 milliárd forintot. A bővülés motorját elsősorban a befektetési jegyek jelentették, amelyek állománya 300 milliárd forinttal ugrott meg. Ezt követték az állampapírok 167 milliárdos, valamint a részvények 77 milliárd forintos értékgyarapodással.

Július végén a lakosság mintegy 14 600 milliárd forintot tartott állampapírokban, 14 400 milliárdot befektetési alapokban, részvényekben pedig közel 3300 milliárdot. Az idei év első hét hónapjában az állampapírok és a befektetési alapok is egyenként csaknem ezermilliárd forintos pluszt könyvelhettek el, amihez a júliusi kiemelkedő teljesítmény is nagyban hozzájárult.

Érdekesség, hogy bár a lakossági részvényállomány is nőtt idén 389 milliárd forinttal, ez pusztán a kedvező piaci árfolyamoknak köszönhető, mivel a tranzakciókat tekintve a háztartások valójában 144 milliárd forintnyi tőkét vontak ki ebből az eszközosztályból.

Hiába töretlen a háztartások állampapír-vásárlási kedve – az idei évben nettó 1055 milliárd forintért vettek ilyen eszközöket –, a magyar állampapírpiacon belüli részesedésük mégis csökkenő tendenciát mutat.

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A július végi adatok alapján a lakossági finanszírozás súlya 24,1 százalékra, míg a hazai bankoké 23,4 százalékra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a külföldi befektetők szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, arányuk egyetlen hónap alatt 32,9 százalékról 34,1 százalékra emelkedett.