Na ne! Dubajba lécelne le Balásy Gyula: luxusingatlant vásárolt, és már új cége is van - ebből vajon mi lesz?

Miközben Magyarországon már nyomozás zajlott a cégei ellen, Balásy Gyula, az előző kormányzat kommunikációs kampányainak kulcsszereplője egy több százmilliós luxuslakást vásárolt Dubajban, és egy helyi leányvállalatot is alapított. Az Átlátszó és az OCCRP oknyomozásából kiderül, hogy a dubaji céghez milliárdos nagyságrendű kölcsön kerülhetett. Bár a 2026-os kormányváltás után a hatóságok befagyasztották a Balásy-birodalom bankszámláit, a korábbi médiamogul tagadja a vagyonkimentést, és azt állítja, hogy mindenben együttműködik a nyomozókkal - írja az Átlátszó.

Balásy Gyula még 2023 májusában kezdte meg egy nagyjából 106 négyzetméteres luxuslakás megvásárlását a dubaji Marina negyedben található 52|42 Tower lakókomplexumban. Az ingatlan vételára mintegy 310 millió forintnak megfelelő emirátusi dirham volt. Mivel a tranzakció halasztott fizetésű adásvétel formájában zajlott, a végső tulajdoni lapot csak 2025-ben kapta meg.

A hivatalos dubaji nyilvántartások szerint a lakás 2024 szeptembere óta blokkolt státuszban van, ami vélhetően a helyi vízumügyintézéssel áll összefüggésben. Ez az ingatlan nem az egyetlen külföldi vagyoneleme, hiszen egy cégén keresztül 2023-ban Miami Beachen is vásárolt két luxuslakást, csaknem 6,5 millió dollárért.

Az ingatlanvásárlást nem sokkal később céges terjeszkedés is követte az Egyesült Arab Emírségekben. A New Land Media 2024 októberében alapította meg dubaji leányvállalatát, a Lounge Holding Ltd.-t, amelynek igazgatója szintén Balásy lett. Ez a lépés azért is figyelemre méltó, mert a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) ekkor már fél éve, 2024 áprilisa óta nyomozott a cégei ellen az állami kommunikációs szerződések túlárazásának gyanújával.

Az újonnan alapított dubaji cég ráadásul komoly tőkéhez juthatott. A New Land Media pénzügyi beszámolója szerint a vállalat mintegy 1,3 milliárd forintos hosszú lejáratú kölcsönt nyújtott saját leányvállalatainak. Mivel a hazai leánycég, a Visual Europe könyvelésében nem szerepel ekkora tétel, a rendelkezésre álló adatok alapján az összeg nagy része a dubaji Lounge Holdinghoz kerülhetett.

Balásy érdekeltségei, elsősorban a Lounge Group és a New Land Media, az elmúlt bő egy évtizedben gyakorlatilag monopolhelyzetben voltak az állami reklámpiacon. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivataltól mintegy ezermilliárd forintnyi megrendelést kaptak.

A cégek nemcsak a kampányok lebonyolításából profitáltak, hanem a kormány által preferált médiumok felé is ők közvetítették a tízmilliárdos nagyságrendű forrásokat. A nyomozások ellenére a cégcsoport egészen a 2026-os kormányváltásig kapott állami megbízásokat.

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A 2026-os tavaszi választásokat követően azonban a hatóságok közpénzekkel kapcsolatos visszaélés és pénzmosás gyanúja miatt befagyasztották a Balásy-birodalom több cégének bankszámláját. Ezzel párhuzamosan egy másik eljárás is zajlik, melynek keretében a múlt héten házkutatásokat tartottak a vállalkozó cégeinél egy 2025-ös beszerzés miatt. Ebben az ügyben a Kulturális és Innovációs Minisztérium a gyanú szerint a piaci ár többszöröséért vásárolt 12 ezer műanyag játékmotort kampánycélokra.

Balásy Gyula a megkeresésekre reagálva nem cáfolta a dubaji tranzakciókat, de határozottan visszautasította a vagyonkimentés vádját. Kiemelte, hogy minden pénzügyi lépése a jogszabályoknak megfelelően történt, és teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Nyilatkozatában jelezte, hogy hónapok óta tart annak a vagyonnak az átvilágítása, amelyet ő maga ajánlott fel átadásra a magyar államnak. Szerinte ez az együttműködés is azt bizonyítja, hogy nincsenek eltitkolni kívánt körülményei.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást az ügyben.