Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok

A személyi kölcsönök aktuális kínálatát a Pénzcentrum kalkulátorával néztük meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 1, 3 és 5 millió forintos hitelösszeg, 5 éves futamidő mellett mely bankok kínálják a legkedvezőbb konstrukciókat, és mekkora havi törlesztőrészlettel, THM-mel, illetve teljes visszafizetendő összeggel kell számolni.

A személyi kölcsönök iránti kereslet az elmúlt hónapokban látványosan megugrott. Korábban már írtunk róla, hogy júniusban 156,5 milliárd forint értékben kötöttek új személyikölcsön-szerződéseket a magyarok, miközben a szerződések száma 42 483-ra emelkedett. Ez akkor történelmi csúcsot jelentett. A piacon közben a kamatok is mérséklődtek, így a korábban felvett, drágább személyi kölcsönök kiváltása is egyre több adós számára lehet érdekes.

A személyi kölcsönök piaca azóta is tovább erősödött. A legfrissebb, júliusi adatok alapján több mint 43 ezer új személyikölcsön-szerződést kötöttek egyetlen hónap alatt. Ez új történelmi rekord a Magyar Nemzeti Bank 2017 óta vezetett statisztikájában. Vagyis miközben egyre kedvezőbb kamatokkal találkozhatnak az ügyfelek, a hitelfelvételi kedv is rendkívül erős.

A mostani kalkuláció ezért különösen érdekes: megnéztük, hogy az erősödő banki verseny mellett jelenleg milyen feltételekkel lehet 1, 3 és 5 millió forint személyi kölcsönt felvenni 5 éves futamidőre. A Pénzcentrum kalkulátorának aktuális eredményei alapján a legkedvezőbb ajánlatoknál már 10 százalék alatti kamatokkal is találkozhatunk.

A legjobb ajánlatok 1 millió forintos személyi kölcsönnél

Az 1 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne kínálja a legkedvezőbb ajánlatot a vizsgált konstrukciók közül. Az „A” ügyfélminősítéshez tartozó konstrukció kamata 9,88 százalék, a THM 10,49 százalék. A havi törlesztőrészlet 21 256 forint, így a teljes futamidő alatt 1 275 321 forintot kell visszafizetni. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó díjak és költségek összege 0 forint.

A CIB ajánlata bankváltás nélkül is elérhető, a kölcsön összege pedig 300 ezer és 15 millió forint között választható. A bank aktuális tájékoztatása szerint az Előrelépő Személyi Kölcsön THM-je jelenleg 9,94 és 24,72 százalék között alakul, az egyedi kondíciókat az ügyfélminősítés is befolyásolja.

A második legkedvezőbb ajánlat az MBH Bank Kamatvágó Személyi Kölcsöne, amely 1 millió forintos hitelösszeg és 5 éves futamidő mellett 22 347 forintos havi törlesztőrészletet jelent. A konstrukció kamata 11,99 százalék, a THM 12,86 százalék, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 340 820 forint. A kalkuláció szerint itt sem számolnak fel külön hiteldíjat vagy egyéb költséget.

A Kamatvágó Személyi Kölcsön online is igényelhető, végig fix kamatozású konstrukció, ugyanakkor fontos feltétel, hogy csak idegen banki hitel kiváltásával együtt érhető el.

Az 1 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne a harmadik helyen szerepel. A konstrukció kamata 13,79 százalék, a THM 14,7 százalék. A havi törlesztőrészlet 23 160 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 389 560 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint.

A kölcsön végig fix kamatozású, a Raiffeisen ennél az ajánlatnál a hitelbírálati díj elengedését jelöli meg speciális feltételként.

A legjobb ajánlatok 3 millió forintos személyi kölcsönnél

A 3 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönöknél a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne áll az első helyen. Az „A” ügyfélminősítésű konstrukció kamata 9,67 százalék, a THM 10,26 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 453 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 807 157 forint. A kalkuláció alapján a hitelhez kapcsolódó díjak és egyéb költségek összege 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, bankváltás nélkül is igényelhető, a CIB-nél pedig 300 ezer és 15 millió forint közötti összegre lehet kérelmet benyújtani.

A 3 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök rangsorában a UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne a második helyen áll. A konstrukció kamata 9,68 százalék, a THM 10,27 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 468 forint, így a teljes visszafizetendő összeg 3 808 047 forint. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó induló folyósítási jutalék 0 forint.

Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg igénylése esetén érhető el, a konstrukcióhoz jelentős kamatkedvezmények kapcsolódhatnak, és akár 50 ezer forintos jóváírás is elérhető.

A harmadik helyen a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne szerepel. A hitel kamata 9,89 százalék, a THM 10,35 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 579 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 814 729 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint, így induló költséggel sem kell számolni.

A Raiffeisen ajánlatánál a hitelbírálati díj elengedése szerepel speciális feltételként, a kamatperiódus pedig végig fix.

A legjobb ajánlatok 5 millió forintos személyi kölcsönnél

Az 5 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne áll az első helyen. Az „A” ügyfélminősítésű konstrukció kamata 9,67 százalék, a THM 10,26 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 754 forint, így a teljes futamidő alatt 6 345 273 forintot kell visszafizetni. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó díjak és költségek összege 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, és bankváltás nélkül is igényelhető. A CIB-nél 300 ezer és 15 millió forint közötti összegre lehet kérelmet benyújtani.

Az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne a második helyen szerepel. A konstrukció kamata 9,68 százalék, a THM 10,27 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 779 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 346 761 forint. A kalkuláció szerint a folyósítási jutalék 0 forint.

Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg igénylése esetén érhető el, végig fix kamatozású, és akár 50 ezer forintos jóváírás, valamint jelentős kamatkedvezmény is kapcsolódhat hozzá.

A harmadik helyen a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne szerepel az 5 millió forintos, 5 éves futamidejű konstrukciók között. A hitel kamata 9,89 százalék, a THM 10,35 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 965 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 357 884 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, a bank ennél az ajánlatnál a hitelbírálati díj elengedését jelöli meg speciális feltételként.