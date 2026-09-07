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Hitel

Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 13:03

A személyi kölcsönök aktuális kínálatát a Pénzcentrum kalkulátorával néztük meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 1, 3 és 5 millió forintos hitelösszeg, 5 éves futamidő mellett mely bankok kínálják a legkedvezőbb konstrukciókat, és mekkora havi törlesztőrészlettel, THM-mel, illetve teljes visszafizetendő összeggel kell számolni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A személyi kölcsönök iránti kereslet az elmúlt hónapokban látványosan megugrott. Korábban már írtunk róla, hogy júniusban 156,5 milliárd forint értékben kötöttek új személyikölcsön-szerződéseket a magyarok, miközben a szerződések száma 42 483-ra emelkedett. Ez akkor történelmi csúcsot jelentett. A piacon közben a kamatok is mérséklődtek, így a korábban felvett, drágább személyi kölcsönök kiváltása is egyre több adós számára lehet érdekes.

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A személyi kölcsönök piaca azóta is tovább erősödött. A legfrissebb, júliusi adatok alapján több mint 43 ezer új személyikölcsön-szerződést kötöttek egyetlen hónap alatt. Ez új történelmi rekord a Magyar Nemzeti Bank 2017 óta vezetett statisztikájában. Vagyis miközben egyre kedvezőbb kamatokkal találkozhatnak az ügyfelek, a hitelfelvételi kedv is rendkívül erős.

A mostani kalkuláció ezért különösen érdekes: megnéztük, hogy az erősödő banki verseny mellett jelenleg milyen feltételekkel lehet 1, 3 és 5 millió forint személyi kölcsönt felvenni 5 éves futamidőre. A Pénzcentrum kalkulátorának aktuális eredményei alapján a legkedvezőbb ajánlatoknál már 10 százalék alatti kamatokkal is találkozhatunk.

A legjobb ajánlatok 1 millió forintos személyi kölcsönnél

Az 1 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne kínálja a legkedvezőbb ajánlatot a vizsgált konstrukciók közül. Az „A” ügyfélminősítéshez tartozó konstrukció kamata 9,88 százalék, a THM 10,49 százalék. A havi törlesztőrészlet 21 256 forint, így a teljes futamidő alatt 1 275 321 forintot kell visszafizetni. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó díjak és költségek összege 0 forint.

A CIB ajánlata bankváltás nélkül is elérhető, a kölcsön összege pedig 300 ezer és 15 millió forint között választható. A bank aktuális tájékoztatása szerint az Előrelépő Személyi Kölcsön THM-je jelenleg 9,94 és 24,72 százalék között alakul, az egyedi kondíciókat az ügyfélminősítés is befolyásolja.

A második legkedvezőbb ajánlat az MBH Bank Kamatvágó Személyi Kölcsöne, amely 1 millió forintos hitelösszeg és 5 éves futamidő mellett 22 347 forintos havi törlesztőrészletet jelent. A konstrukció kamata 11,99 százalék, a THM 12,86 százalék, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 340 820 forint. A kalkuláció szerint itt sem számolnak fel külön hiteldíjat vagy egyéb költséget.

A Kamatvágó Személyi Kölcsön online is igényelhető, végig fix kamatozású konstrukció, ugyanakkor fontos feltétel, hogy csak idegen banki hitel kiváltásával együtt érhető el.

Az 1 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne a harmadik helyen szerepel. A konstrukció kamata 13,79 százalék, a THM 14,7 százalék. A havi törlesztőrészlet 23 160 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 389 560 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint.

A kölcsön végig fix kamatozású, a Raiffeisen ennél az ajánlatnál a hitelbírálati díj elengedését jelöli meg speciális feltételként.

A legjobb ajánlatok 3 millió forintos személyi kölcsönnél

A 3 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönöknél a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne áll az első helyen. Az „A” ügyfélminősítésű konstrukció kamata 9,67 százalék, a THM 10,26 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 453 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 807 157 forint. A kalkuláció alapján a hitelhez kapcsolódó díjak és egyéb költségek összege 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, bankváltás nélkül is igényelhető, a CIB-nél pedig 300 ezer és 15 millió forint közötti összegre lehet kérelmet benyújtani.

A 3 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök rangsorában a UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne a második helyen áll. A konstrukció kamata 9,68 százalék, a THM 10,27 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 468 forint, így a teljes visszafizetendő összeg 3 808 047 forint. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó induló folyósítási jutalék 0 forint.

Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg igénylése esetén érhető el, a konstrukcióhoz jelentős kamatkedvezmények kapcsolódhatnak, és akár 50 ezer forintos jóváírás is elérhető.

A harmadik helyen a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne szerepel. A hitel kamata 9,89 százalék, a THM 10,35 százalék. A havi törlesztőrészlet 63 579 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 814 729 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint, így induló költséggel sem kell számolni.

A Raiffeisen ajánlatánál a hitelbírálati díj elengedése szerepel speciális feltételként, a kamatperiódus pedig végig fix.

A legjobb ajánlatok 5 millió forintos személyi kölcsönnél

Az 5 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsönök között a CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne áll az első helyen. Az „A” ügyfélminősítésű konstrukció kamata 9,67 százalék, a THM 10,26 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 754 forint, így a teljes futamidő alatt 6 345 273 forintot kell visszafizetni. A kalkuláció szerint a hitelhez kapcsolódó díjak és költségek összege 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, és bankváltás nélkül is igényelhető. A CIB-nél 300 ezer és 15 millió forint közötti összegre lehet kérelmet benyújtani.

Az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne a második helyen szerepel. A konstrukció kamata 9,68 százalék, a THM 10,27 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 779 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 346 761 forint. A kalkuláció szerint a folyósítási jutalék 0 forint.

Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg igénylése esetén érhető el, végig fix kamatozású, és akár 50 ezer forintos jóváírás, valamint jelentős kamatkedvezmény is kapcsolódhat hozzá.

A harmadik helyen a Raiffeisen Bank Személyi Kölcsöne szerepel az 5 millió forintos, 5 éves futamidejű konstrukciók között. A hitel kamata 9,89 százalék, a THM 10,35 százalék. A havi törlesztőrészlet 105 965 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 6 357 884 forint. A kalkuláció szerint a hitelbírálati díj 0 forint.

A konstrukció végig fix kamatozású, a bank ennél az ajánlatnál a hitelbírálati díj elengedését jelöli meg speciális feltételként.

 
Címlapkép: Getty Images
Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide!
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