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Veszélybe került a magyarok fogászati ellátása? Rendkívüli lépésre szánta el magát a kormány
Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására - közölte az Egészségügyi Minisztérium (EM) alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook-oldalán.
Porpáczy Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek.
Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. Mint írta, szeptember 3-án meghallgatták a "Fogászati alapellátás petíció" képviselőit, átbeszélték a legsürgetőbb problémákat és több kérdésben döntést hoztak. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik.
Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskolafogászok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxisjogi egyenlőtlenségeket - közölte. Az államtitkár leszögezte, hogy a fogászati finanszírozás egészének rendezése azonban nagyobb munka, ahhoz fel kell mérni a beavatkozások tényleges költségeit, át kell tekinteni a fogászati szakellátás, így a fogszabályozás, a szájsebészet és a parodontológia helyzetét és praxisjogi problémáit.
A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a Fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Az egyeztetésen részt vett Poncz Róbert, Barta Judit és Nagy Ákos fogorvos, valamint Gurzó Mária, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. Az államtitkár mellett ott volt a megbeszélésen Darvai László helyettes államtitkára, Gilly Gyula politikai főtanácsadó és Dul Zoltán országos kollegiális vezető fogorvos.
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