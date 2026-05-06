Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint

Jelentős változásokat hozhat a nyugdíjrendszerben a Tisza Párt programja, amelynek egyes elemei már 2026-ban életbe léphetnek. A tervek szerint több százezer időst érinthet az emelés, különösen az alacsonyabb ellátásban részesülők számíthatnak plusz pénzre. A szakértők szerint ugyanakkor a költségvetési mozgástér szűk, de a szükséges forrás előteremthető lehet, szemlézte a 24.hu a Farkas András nyugdíjszakértővel készült interjút.

A Tisza Párt nyugdíjreformjának egyes elemei már 2026-ban megvalósulhatnak, miután a választási győzelmet követően Magyar Péter bejelentette, hogy még idén megkezdik a program végrehajtását. A tervezett intézkedések közül várhatóan kettőt vezetnek be már az első évben, míg a további lépések csak 2027-től léphetnek életbe.

A nyugdíjreform egyik legfontosabb eleme, hogy ne lehessen 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat folyósítani Magyarországon. Ez az intézkedés az öregségi nyugdíjasok mellett a rokkantsági ellátásban részesülőkre is vonatkozna, és összesen mintegy 280 ezer embert érintene.

A program egy másik eleme a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjsávra vonatkozik. Ebben a kategóriában havi 6–12 ezer forintos plusz emelést vezetnének be, amely további mintegy 125 ezer nyugdíjas számára jelentene többletjuttatást. A sávhatárt vélhetően a mélyszegénységi küszöb körüli összeghez igazították.

Összességében a tervek alapján közel 400 ezer ember részesülhet valamilyen pluszjuttatásban, közülük mintegy 350 ezer öregségi nyugdíjas.

A konkrét kifizetések időzítése egyelőre nem ismert, mivel az új kormány még nem alakult meg. Farkas András nyugdíjszakértő szerint ugyan a költségvetési helyzet feszes, az intézkedésekhez szükséges, mintegy 205 milliárd forintos forrás még előteremthető lehet.

A Tisza Párt további tervei között szerepel a 140 ezer forint feletti nyugdíjak differenciált emelése, egy nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, az időskorúak járadékának megduplázása, valamint az ápolási díj másfélszeresére növelése. Ezek megvalósítása azonban várhatóan csak 2027-től kezdődhet meg.