Lehullt a lepel a hazai nyugdíjrendszer egyik nagy hibájáról: amit az egyik kezével adott az állam, a másikkal azonnal elvette

Farkas András nyugdíjszakértő szerint a magyar nyugdíjrendszer hat olyan egyedi jellemzővel bír, amelyeket igazi hungarikumnak tekinthetünk. A 2010-es évek elején végrehajtott radikális átalakítások – köztük a korkedvezményes és a rokkantsági nyugdíjak eltörlése – hoztak ugyan megtakarítást, ezt azonban a nők kedvezményes nyugdíjának költségei teljesen felemésztették, miközben a szigorítások tömegeket sodortak nehéz helyzetbe.

Farkas András rámutatott, hogy a nyugdíjrendszer hat speciális, korántsem mindig pozitív hatású sajátosság közé tartozik a nettó nyugdíjszámítás, a kettős korhatárt eredményező nők kedvezményes nyugdíja, a korkedvezmény és a rokkantsági nyugdíj megszüntetése, a nyugdíjskála aránytalansága, a járulék- és nyugdíjplafon egyidejű hiánya, valamint a foglalkoztatói nyugdíjpillér hiánya.

Visszatekintve a 2010-ben és 2011-ben meglépett beavatkozásokra, ma is egyértelműen látszik azok hosszú távú, rendszerszintű hatása. Ide tartozott a magánnyugdíjpénztári vagyon államosítása, a nők kedvezményes nyugdíjának bevezetése, a korhatár előtti és a rokkantsági ellátások kivezetése, valamint a fokozatos korhatáremelés, amely 2022-ben fejeződött be.

Bár a nyugdíjkorhatár emelése vagy a tőkefedezeti pillér háttérbe szorulása nemzetközi viszonylatban sem példa nélküli, a magyar megoldás mégis egyedülálló, hiszen sehol máshol nem vonták meg teljesen a korkedvezmény lehetőségét az egészségre ártalmas vagy veszélyes munkakörökben dolgozóktól, mint ahogy a rokkantsági nyugdíjak ilyen radikális kivezetésére sem volt példa.

A korhatár előtti, a szolgálati és a rokkantsági nyugdíjak felszámolása százezreket hozott kilátástalan helyzetbe. A Magyar Nemzeti Bank akkori értékelése szerint a lépés évente átlagosan a GDP 0,4 százalékával javította a nyugdíjkassza egyenlegét, ezt a pénzügyi előnyt azonban a nők kedvezményes nyugdíja teljesen elvitte.

Ez az ellátás ugyanis átlagosan a GDP 0,57 százalékát emészti fel, ami rontja a költségvetés mérlegét. A nyugdíjreform így komoly ellentmondást hordoz magában: amit a kormányzat az egyik oldalon drasztikus elvonásokkal megnyert, azt a másikon azonnal el is veszítette.

Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA