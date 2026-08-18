Lehullt a lepel a hazai nyugdíjrendszer egyik nagy hibájáról: amit az egyik kezével adott az állam, a másikkal azonnal elvette

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Farkas András nyugdíjszakértő szerint a magyar nyugdíjrendszer hat olyan egyedi jellemzővel bír, amelyeket igazi hungarikumnak tekinthetünk. A 2010-es évek elején végrehajtott radikális átalakítások – köztük a korkedvezményes és a rokkantsági nyugdíjak eltörlése – hoztak ugyan megtakarítást, ezt azonban a nők kedvezményes nyugdíjának költségei teljesen felemésztették, miközben a szigorítások tömegeket sodortak nehéz helyzetbe.
Farkas András rámutatott, hogy a nyugdíjrendszer hat speciális, korántsem mindig pozitív hatású sajátosság közé tartozik a nettó nyugdíjszámítás, a kettős korhatárt eredményező nők kedvezményes nyugdíja, a korkedvezmény és a rokkantsági nyugdíj megszüntetése, a nyugdíjskála aránytalansága, a járulék- és nyugdíjplafon egyidejű hiánya, valamint a foglalkoztatói nyugdíjpillér hiánya.
Visszatekintve a 2010-ben és 2011-ben meglépett beavatkozásokra, ma is egyértelműen látszik azok hosszú távú, rendszerszintű hatása. Ide tartozott a magánnyugdíjpénztári vagyon államosítása, a nők kedvezményes nyugdíjának bevezetése, a korhatár előtti és a rokkantsági ellátások kivezetése, valamint a fokozatos korhatáremelés, amely 2022-ben fejeződött be.
Bár a nyugdíjkorhatár emelése vagy a tőkefedezeti pillér háttérbe szorulása nemzetközi viszonylatban sem példa nélküli, a magyar megoldás mégis egyedülálló, hiszen sehol máshol nem vonták meg teljesen a korkedvezmény lehetőségét az egészségre ártalmas vagy veszélyes munkakörökben dolgozóktól, mint ahogy a rokkantsági nyugdíjak ilyen radikális kivezetésére sem volt példa.
A korhatár előtti, a szolgálati és a rokkantsági nyugdíjak felszámolása százezreket hozott kilátástalan helyzetbe. A Magyar Nemzeti Bank akkori értékelése szerint a lépés évente átlagosan a GDP 0,4 százalékával javította a nyugdíjkassza egyenlegét, ezt a pénzügyi előnyt azonban a nők kedvezményes nyugdíja teljesen elvitte.
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Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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