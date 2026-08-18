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Nyugdíj

Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek

Biró Attila
2026. augusztus 18. 10:12

Óriási különbség van abban, hogy a világ egyes országaiban mekkora vagyon kellhet a kényelmes nyugdíjas évekhez. A legdrágább helyeken több mint 300 millió forintos tőkével kell számolni, míg a lista alján 60 millió forint alatt marad a becsült összeg. Magyarország a 95 országos mezőny közepén áll, friss számítások szerint mintegy 108 millió forintra lenne szükség a nyugodt időskorhoz, miközben az Európai Unión belül csak Romániában és Bulgáriában jött ki ennél alacsonyabb összeg.

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Mekkora vagyon kell ahhoz, hogy valaki nyugodtan tölthesse a nyugdíjas éveit? A kérdés a világ szinte minden országában egyre fontosabb, a válasz azonban nagyon nem mindegy, attól függően, hol tervezi leélni valaki az időskorát. Hiszen ugyanaz a megtakarítás az egyik országban hosszú évekre elegendő lehet, máshol azonban a magasabb megélhetési költségek miatt jóval hamarabb elfogyhat.

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A NetCredit és a Numbeo adatai alapján készült összeállítás azt becsüli meg, mekkora összegre lenne szükség egy kényelmes nyugdíjas élethez a világ különböző országaiban. A számítás közel 15 éves nyugdíjas időszakkal kalkulál. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a becslésben szereplő összegek nem tartalmazzák az adókat és az egészségügyi kiadásokat, ezért nem személyre szabott nyugdíjcélokról, hanem sokkal inkább az országok közötti összehasonlításról van szó.

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A dollárban megadott összegeket a könnyebb összevethetőség érdekében 1 dollár = 312 forintos árfolyamon váltottuk át.

300 millió forint a nyugdíjas évekre

A lista legdrágább országa Szingapúr, ahol a becslés szerint mintegy 1,1 millió dollárra, vagyis nagyjából 343 millió forintra lenne szükség a modellezett nyugdíjas időszak finanszírozásához.

A legdrágább országok között több európai állam is ott van. Izlandon 893 ezer dollár, vagyis körülbelül 279 millió forint, Svájcban 859 ezer dollár, azaz 268 millió forint, Luxemburgban pedig 794 ezer dollár, nagyjából 248 millió forint jön ki.

Az Egyesült Államok 738 ezer dolláros becsléssel az ötödik legdrágább ország a vizsgált mezőnyben. Ez jelenlegi átváltásunkkal körülbelül 230 millió forintos tőkét jelentene.

Óriásiak a különbségek Európában

Az összeállíásban rendkívül szembetűnő, hogy Európában különösen nagy a szórás a nyugdíjas élet költségei között. A lista egyik végén a már említett, globálisan is rendkívül drága Izland áll 893 ezer dollárral, a másikon Fehéroroszország 267 ezer dollárral. Forintban ez nagyjából 279 millió és 83 millió forint közötti különbséget jelent, ami majd 200 millió (!) forintos differencia.

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A becslés egyébként az északi és nyugati országok közül Írországban 702 ezer dollárral, vagyis közel 219 millió forinttal, az Egyesült Királyságban 627 ezer dollárral, nagyjából 196 millió forinttal, Dániában pedig 625 ezer dollárral, körülbelül 195 millió forinttal kalkulált.

Délebbre és keletebbre ugyanakkor jóval kevesebb pénzből is ki lehet hozni a nyugodt öregkort. Portugáliában és Spanyolországban egyaránt 478 ezer dollár, vagyis körülbelül 149 millió forint, Görögországban 406 ezer dollár, mintegy 127 millió forint már elég ahhoz, hogy valaki nyugodtan élhessen idős korára.

Magyarország nem is olyan drága

Magyarország 347 ezer dolláros becsült összeggel a 95 vizsgált ország közül az 51. helyre került, vagyis szinte pontosan a mezőny közepén áll. Az általunk használt árfolyamon ez

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nagyjából 108,3 millió forintos tőkét jelentene a teljes, közel 15 éves nyugdíjas időszakra.

Az Európai Unión belül ennél csak Romániában és Bulgáriában jött ki alacsonyabb összeg: előbbiben 335 ezer (104 520 000 forint), utóbbiban 324 ezer dollárral (101 088 000 forint) számoltak.

Aki azonban Európán kívül is körülnézne, már jóval lejjebb vihetné a költségeket. Grúziában 315 ezer dollár, vagyis mintegy 98,3 millió forint, Vietnámban 295 ezer dollár, nagyjából 92 millió forint, Malajziában pedig 292 ezer dollár, körülbelül 91,1 millió forint szerepel a becslésben. Ez utóbbi már több mint 17 millió forintos különbség a magyar szinthez képest.

Négy országban 60 millió forint sem kellene az időskorra

A lista másik végén egészen más nagyságrendekkel találkozunk. Mindössze négy olyan ország szerepel az adatbázisban, ahol 200 ezer dollár alatt marad a teljes becsült nyugdíjköltség. A legolcsóbb Pakisztán 187 ezer dollárral, ami körülbelül 58,3 millió forintnak felel meg. India 189 ezer dollárral, Banglades és Egyiptom pedig egyaránt 190 ezer dollárral követi. Utóbbiaknál ez nagyjából 59 millió forintos tőkét jelentene.

Vagyis ugyanarra a modellezett, közel 15 éves nyugdíjas időszakra az első helyen álló Szingapúrban csaknem hatszor akkora összegre lenne szükség, mint Pakisztánban.

A lista érdkessége továbbá, hogy több nagy gazdaságban is 300 ezer dollár alatt marad a becslés. Brazíliában 268 ezer dollár, vagyis mintegy 84 millió forint, Kínában és Kolumbiában 279 ezer dollár, ami körülbelül 87 millió forint, Oroszországban pedig 281 ezer dollár, azaz mintegy 88 millió forint szerepel.

Ahogy az látszik, teljes lista két végpontja között több mint 900 ezer dollár a különbség. Ez az általunk használt árfolyamon több mint 280 millió forint. Ez a mértékű eltérés jól mutatja, mennyit számít az időskori megtakarítások vásárlóerejénél, hogy valaki a világ melyik részén szeretné eltölteni a nyugdíjas éveit.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij

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