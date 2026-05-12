A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán a nyugdíjrendszer és a családtámogatások átalakítását is kilátásba helyezte. A tervek szerint emelnék a legalacsonyabb nyugdíjakat, bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát, valamint a családtámogatási rendszerben a családi pótlék és több anyasági támogatás növelését is napirendre vennék.
Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán több területet érintő gazdaságpolitikai irányváltásról beszélt, kiemelve többek között a lakhatás, a nyugdíjrendszer és a családtámogatások jövőjét.
A lakhatási politikáról szólva hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is fontosnak tartja a lakhatás támogatását, és a meglévő eszközök jelentős részét fenntartaná. Ugyanakkor kritikát fogalmazott meg az elmúlt évek kormányzati gyakorlatával szemben, amely szerinte túlzottan a saját tulajdonú lakásvásárlás és a keresleti oldal ösztönzésére épült.
Ez – mint mondta – hozzájárult az ingatlanárak emelkedéséhez és a lakhatási válság mélyüléséhez. A jövőben kiegyensúlyozottabb megközelítést tart szükségesnek, amelyben a kínálati oldal bővítése és a bérlakáspiac erősítése is hangsúlyos szerepet kap. Hozzátette: „nem lehet egyetlen megoldással minden problémát kezelni”, ezért többféle támogatási programra van szükség a különböző élethelyzetekhez igazodva.
A nyugdíjrendszer kapcsán Kármán azt mondta, hogy Magyarország jövedelmi szintjéhez képest alacsony a nyugdíjra fordított kiadás, miközben jelentős egyenlőtlenségek alakultak ki az ellátások között. Felidézte, hogy míg 2010-ben az átlagnyugdíj az átlagkereset mintegy 75 százalékát tette ki, ma ez az arány nagyjából 50 százalék körül van. Szerinte problémát jelent az is, hogy a nyugdíjak „elszakadtak egymástól”, több százezer ember pedig 140 ezer forintnál is alacsonyabb ellátásból él.
A tervek szerint ezért megemelnék a legalacsonyabb nyugdíjakat úgy, hogy senki ne kapjon havi 120 ezer forintnál kevesebbet, és a 120-140 ezer forintos sávban is emeléseket vezetnének be. Emellett nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is bejelentette azok számára, akiknek a nyugdíja nem éri el az 500 ezer forintot.
Kármán András szerint a magyar nyugdíjrendszer az Európai Unión belül a fenntarthatóbb rendszerek közé tartozik, miközben a várható élettartam is alacsonyabb az uniós átlagnál. Úgy véli, ezért sem gazdasági, sem társadalmi, sem méltányossági alapon nincs indok a nyugdíjkorhatár emelésére.
Ugyanakkor felvetette egy rugalmasabb rendszer bevezetésének lehetőségét, amely nagyobb mozgásteret adna az egyéneknek. Ebben a modellben elérhető lenne a valamivel korábbi nyugdíjba vonulás, illetve az is, hogy aki szeretne, tovább dolgozhasson a jelenlegi kereteknél.
A családtámogatási rendszerrel kapcsolatban Kármán András hangsúlyozta, hogy a meglévő kedvezményeket nem szüntetnék meg, ugyanakkor a jelenlegi rendszert több szempontból kiegyensúlyozatlannak tartják. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország demográfiai helyzete súlyos, és az elmúlt években tovább romlott, ezért a gyermekvállalás ösztönzése továbbra is kiemelt cél.
Értékelése szerint a támogatási rendszer jelenleg nem elég célzott, mert nem mindig azok kapják a legnagyobb segítséget, akik a leginkább rászorulnak. Ennek korrigálására a családi pótlék megduplázását, valamint az anyasági támogatások emelését helyezte kilátásba.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
