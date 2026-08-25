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Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság egy része
A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban. Visszalépés esetén az állami nyugdíjat úgy számítják ki, mintha az érintett soha nem lett volna magánnyugdíjpénztári tag, míg maradás esetén az állami ellátás összege alacsonyabb lehet. A döntésnél ezért azt érdemes mérlegelni, hogy a pénztártól várható járadék képes-e ellensúlyozni a kieső állami nyugdíjrészt - hívja fel a figyelmet heti hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.
Ha egy nyugdíjba vonuló magánnyugdíjpénztári tag (manyup) úgy dönt, hogy visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, az állami nyugdíját úgy állapítják meg, mintha korábban nem lett volna magánnyugdíjpénztári tag. Ebben az esetben tehát nem alkalmazzák a manyup-tagság miatt járó csökkentő nyugdíjszorzót, a rendszer pedig úgy számol, mintha az érintett végig a teljes nyugdíjjárulékot az állami rendszerbe fizette volna. A visszalépőt ezen felül megilleti a visszalépő tag juttatása is, amely lényegében a pénztárban elért reálhozamot jelenti.
Más a helyzet akkor, ha valaki megtartja magánnyugdíjpénztári tagságát. Ilyenkor az állami nyugdíját csökkenteni kell, cserébe a pénztártól járadékot kaphat. A csökkentés oka, hogy 2010. szeptember 30-ig a pénztártagok kötelező nyugdíjjárulékának egy része nem az állami rendszerbe, hanem a magánnyugdíjpénztárba került. Emiatt erre az időszakra az állami nyugellátás 75 százalékával számolnak, míg az ezt követő biztosítási időszak már 100 százalékosan vehető figyelembe.
A döntésnél ezért azt kell összevetni, hogy mekkora állami nyugdíjrészről mondana le az érintett a pénztári tagság megtartásával, és ehhez képest mekkora járadékot fizetne számára a magánnyugdíjpénztár. A maradás akkor lehet kedvezőbb, ha a pénztári járadék meghaladja a csökkentés miatt kieső állami nyugdíjrészt. Hüvelykujjszabályként az alkalmazható, hogy ha a teljes állami nyugdíj több mint ötszöröse lenne a várható pénztári járadéknak, érdemesebb lehet visszalépni az állami rendszerbe.
A pénztári járadék összegét az egyéni számlán felhalmozott vagyon és a pénztártag várható további élettartama alapján határozzák meg, a pontos összegről pedig a pénztárnak tájékoztatnia kell a nyugdíjba vonuló tagot. A leírtak szerint pénztári járadékot jelenleg kizárólag a Horizont Magánnyugdíjpénztár tud fizetni, ezért a Budapest Magánnyugdíjpénztár tagjának előbb át kell lépnie a Horizontba, ha nem akar visszatérni az állami rendszerbe.
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Fontos különbség az önkéntes nyugdíj-megtakarításokhoz képest, hogy a magánnyugdíjpénztári számlán lévő összeg nem önkéntesen félretett pénzből, hanem a korábban kötelezően a pénztárba irányított járulékból és annak hozamából halmozódott fel. A visszalépés ezért nem jelent az állami nyugdíjon felüli pluszellátást: az érintett ugyanarra az állami nyugdíjra válik jogosulttá, mintha soha nem lett volna manyup-tag. A visszalépés lehetősége pedig mindaddig fennáll, amíg a tag nem kezdi meg a pénztári járadék folyósítását.
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