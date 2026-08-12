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Nyugdíj

Rendkívüli hír jött a magyar nyugdíjak kifizetéséről: ezt a lehetőséget még nagyon kevesen ismerik

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 19:32

Mostantól már a Revolut-számlára is kérhetik nyugdíjuk folyósítását a magyar nyugdíjasok, miután a szolgáltató hazai fióktelepének megjelenésével elhárult ennek korábbi akadálya. Egy ügyfél júliusban kezdeményezte a módosítást, augusztusban pedig már fennakadás nélkül a Revolutnál vezetett számlájára érkezett meg a nyugdíja.

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Korábban, amíg litván bankként működött a Revolut hazánkban, nem utalt rá nyugdíjat a Magyar Államkincstár, csak akkor, ha az érintett nyugdíjas külföldön élt, a belföldiek esetén viszont elutasította ezt. Júliusban azonban egy ügyfél észrevette, hogy megjelent az a lehetőség is az Ügyfélkapun keresztül beküldött nyugdíjfolyósítás módosításnál, hogy az igénylő a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének számlaadatait adja meg - számolt be róla a revb.hu.

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Az ügyfél egy héttel később meg is kapta a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító igazgatóságától a tájékoztatást, hogy elfogadták a módosítást és 2026. 08. 01. napjától már a megjelölt pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalják a nyugdíját. Augusztus 12-én a korábbiakkal megegyező módon, délelőtt, csúszás nélkül meg is érkezett a Revolut számlájára a havi nyugdíja. 

Eddig több, mint 2 millió felhasználóját helyezte át a magyar fióktelep alá a Revolut. Ezzel kapcsolatban korábban beszámoltunk róla, hogy megkezdődtek a végrehajtói inkasszók a magyarországi Revolut-számlákon. Bár az adóhatóság már évekkel ezelőtt jelezte, hogy a tartozásokat ezen a platformon sem lehet elrejteni, mostanra a gyakorlatban is elindultak a hatósági lefoglalások.

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Címlapkép: Getty Images
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