A víz- és áramellátás romlása miatt megnőtt egészségügyi kockázatokra figyelmeztette a Kubába utazókat és ott élőket a kubai amerikai nagykövetség pénteken.
Nyakunkon a nyugdíjkatasztrófa: olyan jövő vár ránk, amire egyáltalán nem vagyunk felkészülve
A világ népessége példátlan ütemben öregszik, a 65 év felettiek aránya ugyanis globálisan csaknem megduplázódik 2060-ra. Az Egyesült Államok ennek ellenére fiatalabb marad a világ országainak közel felénél, mivel más régiókban jóval gyorsabb az öregedés folyamata.
Az "Öregedő világ 2025" című jelentés szerint az Egyesült Államokban a 65 év felettiek aránya a 2025-ös 18,9 százalékról 2060-ra 23,4 százalékra emelkedik. Bár ez jelentős növekedés, az ország a 227 vizsgált állam közül a jelenlegi 48. helyről a 110. helyre csúszik vissza a demográfiai öregedési rangsorban, mivel más nemzetek ennél jóval gyorsabb ütemben öregszenek.
Az idősebb korosztályok szerepe a népességnövekedésben drámai, hiszen a világ lakossága 2060-ra várhatóan több mint 2 milliárd fővel gyarapodik, és e növekmény több mint felét – mintegy 1,148 milliárd embert – a 65 év felettiek adják majd. A 85 évesnél idősebbek száma 160 országban – főként Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és a Karib-térségben – a négyszeresére emelkedik.
Történelmi fordulópontot jelent, hogy 2020 és 2025 között a 65 év felettiek aránya a világ népességén belül először haladta meg a 0–5 éves gyermekekét. A globális rangsor élén is változás várható: míg 2025-ben még Japán számít a legidősebb országnak 29,7 százalékos idősaránnyal, 2060-ra Dél-Korea veszi át a vezetést 41 százalékkal, miközben Japán a harmadik helyre szorul vissza. Európa ugyan megőrzi a legöregebb régió címét, abszolút számokban kifejezve 2060-ra Afrikában már több 65 év feletti ember él majd (249 millió), mint Európában (214 millió).
A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a hosszabb élettartam nem jelent feltétlenül egészségesebb életet. Az Egyesült Államokban a 60 év felettiek által egészségben eltöltött életévek aránya több mint 2 százalékponttal csökkent 2000 és 2019 között. A 65 év feletti amerikaiak 73 százaléka küzdött két vagy több krónikus betegséggel 2016 és 2019 között. Ráadásul a mozgásszervi panaszok az Egyesült Államokban lényegesen fiatalabb korban jelentkeznek, mint más fejlett államokban: 2018-ban a 60–69 éves amerikaiak mintegy 60 százaléka számolt be mozgáskorlátozottságról, míg Svájcban ugyanebben a korosztályban ez az arány 30 százalék alatt maradt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A jelentés emellett rámutat arra is, hogy az OECD-tagállamok közül az Egyesült Államokban (21,6%) és Dél-Koreában (40,5%) a legmagasabb az időskori szegénységi ráta. A magas jövedelmű országokban a 65 év felettiek munkaerőpiaci részvétele 2012 és 2022 között csökkent, míg az alacsony és közepes jövedelmű államokban emelkedett. Az idősgondozást végzők több mint háromötöde nő, és egyes fejlett országokban már megkezdték az idős hozzátartozóikat ápoló családtagok anyagi kompenzációját.
Bejelentette Magyar Péter, rengeteg pénzt osztanak szét a magyarok között: mutatjuk, kik a jogosultak
A 65 év feletti érintettekre pedig a januártól 120 ezer forintra emelkedő nyugdíjminimum szabályát is kiterjesztik.
Továbbra is a magyarok döntő többsége tart attól, hogy az infláció miatt jelentősen veszít értékéből a nyugdíjas éveire félretett pénze.
Kiderült, mennyi a nyugdíja Nagy Ferónak: örömódát írhat, ha életbe lép a Tisza nyugdíjemelési terve
A Beatrice frontembere a hivatásszeretete mellett anyagi okok miatt is a színpadon marad, hiszen a mindössze 74 ezer forintos öregségi nyugdíjából nem tudna megélni.
A minimálnyugdíj emelése önmagában nem oldja meg a problémát a szakértő szerint: sok nyugdíjas egyre jobban leszakadhat.
A Magyar Államkincstár friss adatai szerint a hazai öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltenek nyugdíjban.
Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság egy része
Ha egy nyugdíjba vonuló magánnyugdíjpénztári tag visszalép a magánnyugdíjpénztárból az állami nyugdíjrendszerbe, akkor az állami nyugdíját úgy kell kiszámítani, mintha soha nem lett volna tag.
Európában komoly vita zajlik arról, hány éves korban vonulhatunk nyugdíjba, ám legalább ilyen fontos kérdés, hogy mennyi időnk marad még utána.
Elárulta a KSH, hogy miért tér el a nyugdíjas infláció: így számítják, mennyivel ér kevesebbet a magyar idősek pénze
A szakértők szerint a nagyobb eltéréseket egyértelműen az okozta korábban, hogy a rezsikiadások vagy az élelmiszerek nagyobb súllyal szerepelnek a nyugdíjas árindex számításában.
Nyugdíj utalás 2026 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Lehullt a lepel a hazai nyugdíjrendszer egyik nagy hibájáról: amit az egyik kezével adott az állam, a másikkal azonnal elvette
Visszatekintve a 2010-ben és 2011-ben meglépett beavatkozásokra, ma is egyértelműen látszik azok hosszú távú, rendszerszintű hatása.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
Óriási különbség van abban, hogy a világ egyes országaiban mekkora vagyon kellhet a kényelmes nyugdíjas évekhez.
Tovább mélyült a szakadék a magyarországi bérek és a nyugdíjak között, emiatt az idősek relatív jövedelmi helyzete folyamatosan romlik.
A hiányos vagy pontatlan rendelkezés okozhat meglepetéseket, az örökösöknek lehetőségük van arra, hogy a hagyatéki eljárás során közös megegyezéssel eltérjenek a törvényes öröklési rendtől.
Már a Revolut számlára is utalja a nyugdíjat a Magyar Államkincstár, ami korábban szinte elképzelhetetlen volt.
Komoly csúszás jöhet a nyugdíjak kifizetésénél? Ezt a mentőövet kevesen veszik igénybe, pedig életet menthet
A nyugdíjigények elbírálására az ügyintéző kormányhivatalnak alapesetben 60 nap áll rendelkezésére.
Év végéig teljesen megszűnik a Gondosóra körüli mutyizás: jön az átvilágítás, új alapokra helyezik a programot
Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra-programmal kapcsolatos visszaélések gyanúja miatt.
Meghaladja a 140 ezret azoknak a 65 év felettieknek a száma Magyarországon, akik még mindig aktívak a munkaerőpiacon a friss számok szerint.
Ennyit az őszi nyugdíjemelésről, -prémiumról: erre már keresztet vethetnek a magyar idősek - szinte kizárt, hogy megkapják
Összegyűjtöttük, hogy pontosan milyen juttatást várhatnak ősszel az idősek, és melyekre nem érdemes idén számítaniuk.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.