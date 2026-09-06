Nyakunkon a nyugdíjkatasztrófa: olyan jövő vár ránk, amire egyáltalán nem vagyunk felkészülve

A világ népessége példátlan ütemben öregszik, a 65 év felettiek aránya ugyanis globálisan csaknem megduplázódik 2060-ra. Az Egyesült Államok ennek ellenére fiatalabb marad a világ országainak közel felénél, mivel más régiókban jóval gyorsabb az öregedés folyamata.

Az "Öregedő világ 2025" című jelentés szerint az Egyesült Államokban a 65 év felettiek aránya a 2025-ös 18,9 százalékról 2060-ra 23,4 százalékra emelkedik. Bár ez jelentős növekedés, az ország a 227 vizsgált állam közül a jelenlegi 48. helyről a 110. helyre csúszik vissza a demográfiai öregedési rangsorban, mivel más nemzetek ennél jóval gyorsabb ütemben öregszenek.

Az idősebb korosztályok szerepe a népességnövekedésben drámai, hiszen a világ lakossága 2060-ra várhatóan több mint 2 milliárd fővel gyarapodik, és e növekmény több mint felét – mintegy 1,148 milliárd embert – a 65 év felettiek adják majd. A 85 évesnél idősebbek száma 160 országban – főként Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és a Karib-térségben – a négyszeresére emelkedik.

Történelmi fordulópontot jelent, hogy 2020 és 2025 között a 65 év felettiek aránya a világ népességén belül először haladta meg a 0–5 éves gyermekekét. A globális rangsor élén is változás várható: míg 2025-ben még Japán számít a legidősebb országnak 29,7 százalékos idősaránnyal, 2060-ra Dél-Korea veszi át a vezetést 41 százalékkal, miközben Japán a harmadik helyre szorul vissza. Európa ugyan megőrzi a legöregebb régió címét, abszolút számokban kifejezve 2060-ra Afrikában már több 65 év feletti ember él majd (249 millió), mint Európában (214 millió).

A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a hosszabb élettartam nem jelent feltétlenül egészségesebb életet. Az Egyesült Államokban a 60 év felettiek által egészségben eltöltött életévek aránya több mint 2 százalékponttal csökkent 2000 és 2019 között. A 65 év feletti amerikaiak 73 százaléka küzdött két vagy több krónikus betegséggel 2016 és 2019 között. Ráadásul a mozgásszervi panaszok az Egyesült Államokban lényegesen fiatalabb korban jelentkeznek, mint más fejlett államokban: 2018-ban a 60–69 éves amerikaiak mintegy 60 százaléka számolt be mozgáskorlátozottságról, míg Svájcban ugyanebben a korosztályban ez az arány 30 százalék alatt maradt.

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A jelentés emellett rámutat arra is, hogy az OECD-tagállamok közül az Egyesült Államokban (21,6%) és Dél-Koreában (40,5%) a legmagasabb az időskori szegénységi ráta. A magas jövedelmű országokban a 65 év felettiek munkaerőpiaci részvétele 2012 és 2022 között csökkent, míg az alacsony és közepes jövedelmű államokban emelkedett. Az idősgondozást végzők több mint háromötöde nő, és egyes fejlett országokban már megkezdték az idős hozzátartozóikat ápoló családtagok anyagi kompenzációját.