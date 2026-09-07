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Világ

Rendkívüli! Elhunyt a dúsgazdag vállalkozó: nincs vér szerinti örököse – ki kapja a mesés örökséget?

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 14:16

89 éves korában elhunyt Klaus-Michael Kühne, Németország egyik leggazdagabb üzletembere. A Kühne+Nagel többségi tulajdonosaként és több nagyvállalat befektetőjeként évtizedek alatt hatalmas vagyont épített fel. Mivel feleségével nem született gyermekük, a mintegy 42,2 milliárd euróra becsült vagyon az általa alapított Kühne Alapítványhoz kerül. Az alapítvány így Európa egyik legnagyobb jótékonysági szervezetévé válhat, írta meg a Növekedés.hu.

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89 éves korában svájci otthonában halt meg Klaus-Michael Kühne, a Kühne+Nagel logisztikai óriás többségi tulajdonosa és tiszteletbeli elnöke. A hamburgi születésű üzletember 21 évesen csatlakozott családja vállalkozásához, majd 29 évesen már a cég vezérigazgatója lett. Irányítása alatt a vállalat nemzetközi logisztikai óriássá fejlődött, amely ma több mint 1300 irodával és mintegy 88 ezer alkalmazottal működik.

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Kühne idővel jelentős befektetési portfóliót is felépített: a Hapag-Lloyd több mint 30 százalékát és a Lufthansa mintegy 15–20 százalékát birtokolta, emellett a Flixben, a Brenntagban és a Hamburger SV-ben is érdekelt volt.

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Vagyonát 38–49 milliárd dollár közé becsülték, ezzel Németország egyik leggazdagabb üzletembereként tartották számon. Megítélését ugyanakkor árnyalták a Kühne+Nagel második világháborús tevékenységével kapcsolatos viták, a vállalat ugyanis a náci rezsim által kisajátított zsidó vagyonok és műkincsek szállításában is részt vett.

Kühne és felesége gyermektelen volt, az üzletember pedig már évtizedekkel korábban gondoskodott vagyonának jövőjéről. A mintegy 42,2 milliárd euróra becsült vagyon halála után az 1976-ban létrehozott Kühne Alapítványhoz kerül, ráadásul a svájci kanton örökösödési adójának hiánya miatt adómentesen. Az alapítvány logisztikai oktatást és kutatást, orvostudományi kutatásokat, valamint kulturális és művészeti projekteket támogat.
Címlapkép: Getty Images
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