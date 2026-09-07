Összeszedtük, mely cikkek pörögtek a legjobban a Pénzcentrumon a 36. héten.
Hét ingatlannal és tetemes vagyonnal köszön le Polt Péter: itt a leváltott alkotmánybírósági elnök utolsó bevallása
Szeptember 1-jén egy nemrég elfogadott korhatár-szabályozás miatt távozott hivatalából Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke. A volt elnök már benyújtotta a mandátuma lejártával esedékes záró vagyonnyilatkozatát, amely jelentős ingatlanvagyont és megtakarítást mutat. A dokumentum leadása elengedhetetlen feltétele annak, hogy hozzájusson a megbízatása után járó állami juttatásokhoz.
Polt Péter és három, szintén a hetvenedik életévét betöltött alkotmánybíró múlt heti távozása egy júliusban elfogadott alaptörvény-módosítás egyenes következménye. Mivel a volt elnök kevesebb mint két évig vezette a testületet, a posztról való távozása után a szokásos hat hónap helyett csak három hónapig kapja meg az eddigi havi illetményét.
A záró vagyonnyilatkozat benyújtásával ugyanakkor megnyílt az út a további juttatások előtt: az elkövetkező két évben évi harmincezer kilométeres kerettel személyes használatú szolgálati gépkocsi illeti meg, emellett ugyanennyi ideig egy kétfős titkárságot is igénybe vehet.
A benyújtott dokumentumból kiderül, hogy a volt alkotmánybírósági elnök komoly vagyonnal rendelkezik, amelynek része egy félmillió eurós megtakarítás is. Részben vagy egészben összesen hét ingatlan van a tulajdonában, köztük egy 106 négyzetméteres XII. kerületi és egy 110 négyzetméteres II. kerületi társasházi lakás, egy 62 négyzetméteres balatonfüredi nyaraló, valamint egy 35 négyzetméteres ausztriai apartman Bad Kleinkirchheim-ban. Ezeken felül egy fónyi pince, egy lovasi hétvégi ház és egy több mint 2500 négyzetméteres bárdudvarnoki szántó is a birtokában van.
A nyilatkozat a tavalyi bevételeit is részletezi, amelyek szerint 2025-ben legfőbb ügyészként havi nettó 4,7 millió forintot, míg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjeként havi nettó 629 ezer forintot keresett.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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