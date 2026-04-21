Egy koncentrált, szakállas idősebb férfi és egy idősebb nő ül egy narancssárga kanapén otthon. A férfi egy papírra ír, míg a nő segít, és a pénzügyekről beszélgetnek egy világos, modern belső térben.
Nyugdíj

Több százezer idős magyart érintenek az új kormányzati tervek: hamarosan teljesen átalakulhat a nyugdíjrendszer

Pénzcentrum
2026. április 21. 15:30

A hamarosan felálló új kormány átfogó intézkedéscsomagot tervez a nyugdíjasok helyzetének javítására. A választási program alapján nemcsak megtartják a jelenlegi juttatásokat, köztük a 13. és a 14. havi nyugdíjat, hanem új elemeket is bevezetnek. 

Az új kormány ígéretei szerint új elemként szerepelteti majd a például a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a sávos nyugdíjas SZÉP-kártyát, valamint a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét is. Bár ezek a lépések érdemben enyhíthetik az idősek elszegényedését, a rendszer hosszú távú fenntarthatósága további intézkedéseket is megkövetel. Szükség lesz átfogó és kockázatosabb strukturális reformokra, elsősorban a nyugdíjemelési mechanizmus átalakítására - írja friss elemzésében Farkas András nyugdíjszakértő.

A várhatóan májusban megalakuló kormányzat a nyugdíjrendszer eddigi vívmányainak megőrzése mellett jelentős bővítéseket ígér:

a legfontosabb vállalások közé tartozik a nyugdíj és a rokkantsági ellátás minimumának havi 120 ezer forintban történő rögzítése. Ez a lépés közel 280 ezer embert érint majd.

Azok, akik 120 és 140 ezer forint közötti összeget kapnak, havonta 6-12 ezer forintos extra emelésre számíthatnak. A 140 ezer forint feletti ellátásokat eközben differenciáltan növelik. Új elemként jelenik meg a nyugdíjas SZÉP-kártya, amely az idősek 97 százalékának nyújt majd anyagi segítséget. A 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évi 200 ezer, míg a 250 és 500 ezer forint közötti sávba esők évi 100 ezer forintos támogatást kapnak.

A közvetlen anyagi juttatások mellett a szociális és ápolási hálózatot is megerősítenék. A tervek szerint megduplázzák az időskorúak járadékát, másfélszeresére emelik az ápolási díjat, és húszezer új férőhelyet hoznak létre az idősek otthonaiban. Kiemelt figyelmet kap a házi segítségnyújtás rendszere is. Ezt a gondozói létszám növelésével és a közfoglalkoztatottak átképzésével tennék hatékonyabbá. Emellett a Nők40 program tapasztalataira építve célul tűzték ki a rugalmasabb nyugdíjba vonulást a férfiak számára is. Ennek érdekében, a rendszer fenntarthatóságát szem előtt tartva, megvizsgálják a Férfiak40 program bevezetésének feltételeit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bár a felsorolt intézkedések ígéretes kezdeti lépést jelentenek a nyugdíjasok életszínvonalának emelésére, a rendszer évtizedes távlatú fenntarthatósága és méltányossága érdekében elkerülhetetlen egy átfogó szakmai vita. Az érdemi nyugdíjreformhoz ugyanis számos olyan strukturális lépés hiányzik a jelenlegi programból, amelyek megvalósítása komoly politikai és gazdasági kockázatokkal jár.

Viszonylag könnyen és kockázatmentesen megléphető intézkedés lenne a nyugdíjkorhatár hozzáigazítása a 65 éves korban várható élettartamhoz, valamint a nyugdíjskála lineárissá tétele. Komolyabb kockázatot hordozna, de szakmailag indokolt lehet a járulékplafon visszavezetése és a degresszió újraszabályozása. Hasonlóan nehéz lépés lenne a kedvezményes nyugdíjazási feltételek szigorítása, esetleg a 13. és a 14. havi juttatások összegének korlátozása, vagy egy általános nyugdíjplafon bevezetése. Bár ezek az elképzelések ellentétesek a TISZA jelenlegi, juttatásokat bővítő irányvonalával, egy mélyreható reform során megkerülhetetlenek.

A legnehezebb, kifejezetten politikai kockázatot hordozó feladatok közé tartozik a nyugdíjvárományokból eredő méltánytalanságok enyhítése, a foglalkoztatói nyugdíjpillér és az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése. Ide sorolható az automatikus egyensúlyozó mechanizmusok alkalmazása is. A legsürgősebb feladat azonban, amelyre a kormánypárt vállalásai részben már kitérnek, a nyugdíjemelési és megállapítási szabályok érdemi átalakítása - zárta elemzését Farkas András.
