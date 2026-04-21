Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
Több százezer idős magyart érintenek az új kormányzati tervek: hamarosan teljesen átalakulhat a nyugdíjrendszer
A hamarosan felálló új kormány átfogó intézkedéscsomagot tervez a nyugdíjasok helyzetének javítására. A választási program alapján nemcsak megtartják a jelenlegi juttatásokat, köztük a 13. és a 14. havi nyugdíjat, hanem új elemeket is bevezetnek.
Az új kormány ígéretei szerint új elemként szerepelteti majd a például a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a sávos nyugdíjas SZÉP-kártyát, valamint a férfiak kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét is. Bár ezek a lépések érdemben enyhíthetik az idősek elszegényedését, a rendszer hosszú távú fenntarthatósága további intézkedéseket is megkövetel. Szükség lesz átfogó és kockázatosabb strukturális reformokra, elsősorban a nyugdíjemelési mechanizmus átalakítására - írja friss elemzésében Farkas András nyugdíjszakértő.
A várhatóan májusban megalakuló kormányzat a nyugdíjrendszer eddigi vívmányainak megőrzése mellett jelentős bővítéseket ígér:
a legfontosabb vállalások közé tartozik a nyugdíj és a rokkantsági ellátás minimumának havi 120 ezer forintban történő rögzítése. Ez a lépés közel 280 ezer embert érint majd.
Azok, akik 120 és 140 ezer forint közötti összeget kapnak, havonta 6-12 ezer forintos extra emelésre számíthatnak. A 140 ezer forint feletti ellátásokat eközben differenciáltan növelik. Új elemként jelenik meg a nyugdíjas SZÉP-kártya, amely az idősek 97 százalékának nyújt majd anyagi segítséget. A 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évi 200 ezer, míg a 250 és 500 ezer forint közötti sávba esők évi 100 ezer forintos támogatást kapnak.
A közvetlen anyagi juttatások mellett a szociális és ápolási hálózatot is megerősítenék. A tervek szerint megduplázzák az időskorúak járadékát, másfélszeresére emelik az ápolási díjat, és húszezer új férőhelyet hoznak létre az idősek otthonaiban. Kiemelt figyelmet kap a házi segítségnyújtás rendszere is. Ezt a gondozói létszám növelésével és a közfoglalkoztatottak átképzésével tennék hatékonyabbá. Emellett a Nők40 program tapasztalataira építve célul tűzték ki a rugalmasabb nyugdíjba vonulást a férfiak számára is. Ennek érdekében, a rendszer fenntarthatóságát szem előtt tartva, megvizsgálják a Férfiak40 program bevezetésének feltételeit.
Bár a felsorolt intézkedések ígéretes kezdeti lépést jelentenek a nyugdíjasok életszínvonalának emelésére, a rendszer évtizedes távlatú fenntarthatósága és méltányossága érdekében elkerülhetetlen egy átfogó szakmai vita. Az érdemi nyugdíjreformhoz ugyanis számos olyan strukturális lépés hiányzik a jelenlegi programból, amelyek megvalósítása komoly politikai és gazdasági kockázatokkal jár.
Viszonylag könnyen és kockázatmentesen megléphető intézkedés lenne a nyugdíjkorhatár hozzáigazítása a 65 éves korban várható élettartamhoz, valamint a nyugdíjskála lineárissá tétele. Komolyabb kockázatot hordozna, de szakmailag indokolt lehet a járulékplafon visszavezetése és a degresszió újraszabályozása. Hasonlóan nehéz lépés lenne a kedvezményes nyugdíjazási feltételek szigorítása, esetleg a 13. és a 14. havi juttatások összegének korlátozása, vagy egy általános nyugdíjplafon bevezetése. Bár ezek az elképzelések ellentétesek a TISZA jelenlegi, juttatásokat bővítő irányvonalával, egy mélyreható reform során megkerülhetetlenek.
A legnehezebb, kifejezetten politikai kockázatot hordozó feladatok közé tartozik a nyugdíjvárományokból eredő méltánytalanságok enyhítése, a foglalkoztatói nyugdíjpillér és az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése. Ide sorolható az automatikus egyensúlyozó mechanizmusok alkalmazása is. A legsürgősebb feladat azonban, amelyre a kormánypárt vállalásai részben már kitérnek, a nyugdíjemelési és megállapítási szabályok érdemi átalakítása - zárta elemzését Farkas András.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Milyen változásokat hozhat a TISZA nyugdíjprogram? Ezekkel kihívásokkal szembesülhet az új kormány: itt vannak a részletek
Cikkünkben áttekintjük, milyen ígéretett tett korábban a Tisza Párt győzelem esetére a nyugdíjak kapcsán, illetve milyen kérdések várnak megoldásra a jövőben, melyekről még nem esett...
A nők nyugdíja nem azért alacsonyabb, mert kevesebbet dolgoznának, hanem mert életpályájukat végig olyan tényezők kísérik, amelyek rendszerszinten csökkentik a keresetüket.
A nyugdíjas társadalom jelentős részét már az abszolút elszegényedés is közvetlenül érinti.
Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában
Megjelent a rendelet, amely meghatározza a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat.
A vártnál jóval alacsonyabb gazdasági növekedés miatt idén novemberben sem kapnak nyugdíjprémiumot az idősek.
A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.
Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.
Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz
Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon? Várható-e nyugdíjkorhatár-emelés 2026-ban? És hány évet kell dolgozni a nyugdíjhoz? Összeszedtünk minden fontos infót.
Kegyetlenül szélesre nyílt a nyugdíjolló: több mint kétezren milliós nyugdíjat kapnak, százezreknek csak alamizsna jár 2026-ban
Egyre többen kapnak kézhez milliós nyugdíjt, míg sokan rendkívül alacsony összegből kell, hogy megéljenek.
Nyugdíj utalás 2026 április: korábban jön az áprilisi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Komoly figyelmeztetést kaptak a nyugdíj előtt álló magyarok: drámai életszínvonal-zuhanás jöhet, ha erre nem figyelnek
Sokan szerencsére már úgy gondolják, hogy a nyugdíjba vonulás nem valaminek a vége, hanem egy új életszakasz kezdete.
Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás
Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét.
Fájdalmas hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.
Nagyon kiakadtak a nyugdíjas szervezetek: tarthatatlannak tartják ezt a helyzetet, azonnali változást sürgetnek
Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy bár az országban mintegy kilencszáz nyugdíjasszervezet működik, a kabinet nem az érintettek véleményét kéri ki.
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint halaszthatatlan az idősek életminőségének javítása.
A 40–75 éves magyarok többsége családja gondozása miatt háttérbe szorítja saját testi-lelki egészségét.
A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók.
