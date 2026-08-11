Év végéig teljesen megszűnik a Gondosóra körüli mutyizás: jön az átvilágítás, új alapokra helyezik a programot

A Tudományos és Technológiai Minisztérium hétfőn feljelentést tett a Gondosóra-program működtetésével kapcsolatban feltárt súlyos szabálytalanságok miatt. A feljelentés költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, a számvitel rendjének megsértése, valamint további, a közpénzek felhasználásával összefüggő bűncselekmények gyanújára is kiterjed - közölte a TTM.

A feltárt visszásságok miatt a minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként a mai napon azonnali hatállyal felmentette a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, dr. Juhász Rolandot - írták. Az új ügyvezető, Vitkovics Péter a mai nappal kinevezésre került. Az új vezetés feladata a társaság működésének stabilizálása, az átvilágítás folytatása, a hatóságokkal való teljes körű együttműködés, valamint a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása.

A minisztérium hangsúlyozza: a Gondosóra-programot nem megszüntetni, hanem megmenteni és továbbfejleszteni kívánja. A Gondosóra alapgondolata jó, innovatív és társadalmilag rendkívül hasznos kezdeményezés - írták. Több százezer idős ember biztonságát szolgálja nap mint nap, ezért működésének folyamatossága elsődleges szempont.

Az átvilágítás és az átalakítás ideje alatt a szolgáltatás változatlanul működik tovább, a felhasználóknak semmilyen teendőjük nincs.

A minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként átfogó jogi, pénzügyi, beszerzési és működési átvilágítást végzett a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-nél. Az ellenőrzés során olyan szerződések, gazdasági események és működési gyakorlatok kerültek felszínre, amelyek etikai, pénzügyi és jogi szempontból egyaránt súlyos aggályokat vetnek fel, és több bűncselekmény gyanúját alapozhatják meg.

"Sajnálatos, hogy a Gondosóra a klasszikus NER-es üzleti modell szinte tankönyvi példájává vált: egy jó és innovatív magyar vállalkozás ötletére rátelepültek, a vállalkozást bekebelezték, majd temérdek közpénzt csatornáztak a rendszerbe. Ezt követően a pénz jelentős része átláthatatlan szerződéseken, indokolatlanul költséges beszerzéseken, és szándékosan nehezen követhető alvállalkozói konstrukciókon keresztül, számos ponton kifolyt a rendszerből. Egy jó ügyet is képesek voltak beszennyezni a közpénzekkel való felelőtlen gazdálkodás miatt" - mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter.

Ezért a minisztérium a mai napon részletes feljelentést nyújtott be az illetékes hatóságokhoz - írták. A büntetőjogi felelősség megállapítása természetesen a nyomozó hatóságok, az ügyészség és végső soron a bíróság feladata, a minisztérium pedig minden rendelkezésére álló dokumentummal és információval támogatja az eljárást.

A KSZK a Gondosóra működtetését egy vállalkozási szerződés keretében szinte teljes egészében kiszervezte a 4iG-nek és annak alvállalkozóinak. Ez a szerződés 2026. december 31-ével megszűnik, ezt követően a program üzemeltetését új alapokra helyezzük

- áll a TTM közleményében.

"A Gondosóra jó program. Az a feladatunk, hogy megtisztítsuk a visszaélésektől, valamint a korábbi kormányzati propagandától és egy hosszú távon fenntartható, tisztességes, átlátható állami szolgáltatást építsünk belőle" - mondta Tanács Zoltán.

Címlapkép: Erdős József, MTI/MTVA