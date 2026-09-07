Agyad eldobod, mennyi pénzt kaszál az NFL főnöke: eldőlt, meddig irányítja még a dollármilliárdos ligát

A sportvezető irányítása alatt a liga bevételei és a csapatok értéke eddig soha nem látott magasságokba emelkedtek - írta a The Guardian.

Újabb négy évvel, a 2030-as idény végéig meghosszabbította szerződését Roger Goodell, az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) főbiztosa. Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa és a liga kompenzációs bizottságának elnöke a csapattulajdonosoknak küldött tájékoztatójában kiemelte, hogy a megállapodás szorosan igazodik az NFL hosszú távú érdekeihez.

A szerződés több mint 95 százalékban teljesítményalapú, így Goodell díjazása közvetlenül a liga üzleti és stratégiai sikereitől függ. Bár az új megállapodás pontos anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, beszédes adat, hogy a sportvezető a 2019-es és 2020-as szezonban összesen közel 64 millió dollárt keresett.

A 67 éves sportvezetőnek – aki 2006-ban, pontosan húsz éve vette át a stafétát Paul Tagliabuétól – ez már az ötödik szerződéshosszabbítása. Hivatali ideje alatt a liga globális népszerűsége az egekbe szökött, ami a csapatok eladási árában is egyértelműen megmutatkozik. Míg a Washington Commanders 2023-ban 6,05 milliárd dollárért cserélt gazdát, az idei holtszezonban a Seattle Seahawks eladása már 9,61 milliárd dollárral új rekordot állított fel.

Az NFL nemzetközi terjeszkedése is gőzerővel zajlik, a mostani szezonban ugyanis már rekordot jelentő kilenc mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokon kívül. Goodell új megbízatása 2031. március 31-én jár le, amit tudatosan ahhoz az időponthoz igazítottak, amikor a liga és a játékosszakszervezet közötti jelenlegi kollektív szerződés is lejár.