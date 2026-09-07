2026. szeptember 7. hétfő Regina
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. szeptember 3.Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. szeptember 3-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Újabb EU-s ezermilliárdok sorsa dől el heteken belül: kucsfontosságú beadványt készít Magyarország kormánya

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 09:03

A Magyar Péter vezette kormány szeptember elején benyújtja az Európai Bizottságnak azt az önértékelést, amely 4,2 milliárd eurónyi (mintegy 1500 milliárd forintnyi) befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását teheti lehetővé. Az augusztusban teljesített jogállamisági vállalások és az új jogszabályok hatálybalépése nyomán a kabinet arra számít, hogy Brüsszel heteken belül javaslatot tesz a szankciók feloldására, miközben egy októberi dokumentumbenyújtást követően további 2,2 milliárd euró is elérhetővé válhat - írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az uniós helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódó augusztusi határidők teljesítése nemcsak a 10 milliárd eurós magyar keret miatt volt kiemelt jelentőségű. Az ekkor elfogadott intézkedések nyitják meg az utat a korábban blokkolt, összesen 6,4 milliárd eurónyi kohéziós pénz feloldása előtt is. A kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges írásbeli értékelés a várakozások szerint már ezen a héten megérkezhet Brüsszelbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bonyolult jogi és pénzügyi helyzet még az előző, Orbán Viktor vezette kormányzás idején alakult ki. A közbeszerzések átláthatatlansága, a korrupciós aggályok és az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítása miatt az Európai Unió 2022-ben befagyasztotta a Magyarországnak járó kohéziós források teljes, 21,7 milliárd eurós keretét. A viták gyorsabb rendezése érdekében az Európai Bizottság a különböző alapokhoz kapcsolódó elvárásokat, az úgynevezett szupermérföldköveket nagyrészt összehangolta.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi kormány álláspontja szerint az augusztus végéig végrehajtott intézkedések szinte teljesen lefedik a brüsszeli elvárásokat. Ennek központi eleme az újonnan elfogadott, 2026. évi XVIII. törvény hatálybalépése, amely megerősítette az Integritás Hatóság jogköreit, átalakította a vagyonnyilatkozati rendszert, valamint rendezte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) összeférhetetlenségi problémáit, egyben rendelkezett a megszüntetésükről is.

A kabinet azt reméli, hogy a Bizottság a benyújtástól számított egy hónapon belül – várhatóan októberben – javaslatot tesz az Európai Unió Tanácsának a pénzügyi szankciók megszüntetésére. Bár a 4,2 milliárd eurós tétel végleges felszabadításához az EU 2026-os költségvetésének módosítása is szükséges, az alapítványi egyetemeket érintő uniós kizárások hamarosan megszűnhetnek. Lannert Judit oktatási miniszter pénteki bejelentése értelmében a következő tanévtől a magyar diákok és kutatók újra részt vehetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban.

Az egyetemi modellváltással és az akadémiai szabadsággal összefüggésben blokkolt további 2,2 milliárd euró sorsa egy külön eljárástól függ. Mivel a jogalkotó felkészülési időt biztosított a felsőoktatási intézményeknek az új szabályok alkalmazására, az ehhez kapcsolódó ismételt önértékelést csak októberben nyújtja be a kormány, így ennek az összegnek a feloldása időben később várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a Brüsszellel folyamatosan egyeztetett jogszabályok már hatályba léptek, így az uniós forrásokhoz való teljes hozzáféréshez további hazai törvénymódosításra már nincs szükség.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#kormány #egyetem #oktatás #európai unió #európai bizottság #gazdaság #brüsszel #uniós támogatás #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:31
10:13
10:01
09:53
09:49
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 4. 16:50
Mi lesz, ha az MNB tényleg befejezi a kamatcsökkentést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 7. 09:51
Mi lesz a forinttal? Hallgasd meg a véleményünk!
Mennyi minden változhat egy év alatt. Tavaly ilyenkor az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a törékeny...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 7. 09:29
Reálértéken rekordon a nyugdíjpénztári megtakarítás - de csak havi 10 ezer forintot ér
Soha nem volt még ennyi pénz egy önkéntes nyugdíjpénztári tag számláján, mint 2026 II. negyedévében:...
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 5. 20:21
The Marzetti Company - elemzés
Majdnem felkerült a szeptemberi Top 10-re, és mivel még csak nem is hallottam róla, gondoltam, ránéz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 7.
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
2026. szeptember 6.
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
2026. szeptember 6.
Elképesztő fordulat a magyar autópiacon: már alig drágább az új kocsi, mint a használt?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 7. hétfő
Regina
37. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
2 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
15 órája
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
4
6 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
5
2 hete
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 10:01
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 06:29
Íme tíz mesebeli helyszín Európából, amikről szinte senki sem hallott: tökéletes célpont ősszel is – alig van turista
Agrárszektor  |  2026. szeptember 7. 09:04
Kiderült az igazság a fiatalok étkezéséről: ezt eszik a legtöbben valójában