Újabb EU-s ezermilliárdok sorsa dől el heteken belül: kucsfontosságú beadványt készít Magyarország kormánya

A Magyar Péter vezette kormány szeptember elején benyújtja az Európai Bizottságnak azt az önértékelést, amely 4,2 milliárd eurónyi (mintegy 1500 milliárd forintnyi) befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását teheti lehetővé. Az augusztusban teljesített jogállamisági vállalások és az új jogszabályok hatálybalépése nyomán a kabinet arra számít, hogy Brüsszel heteken belül javaslatot tesz a szankciók feloldására, miközben egy októberi dokumentumbenyújtást követően további 2,2 milliárd euró is elérhetővé válhat - írja a Portfolio.

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az uniós helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódó augusztusi határidők teljesítése nemcsak a 10 milliárd eurós magyar keret miatt volt kiemelt jelentőségű. Az ekkor elfogadott intézkedések nyitják meg az utat a korábban blokkolt, összesen 6,4 milliárd eurónyi kohéziós pénz feloldása előtt is. A kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges írásbeli értékelés a várakozások szerint már ezen a héten megérkezhet Brüsszelbe.

A bonyolult jogi és pénzügyi helyzet még az előző, Orbán Viktor vezette kormányzás idején alakult ki. A közbeszerzések átláthatatlansága, a korrupciós aggályok és az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítása miatt az Európai Unió 2022-ben befagyasztotta a Magyarországnak járó kohéziós források teljes, 21,7 milliárd eurós keretét. A viták gyorsabb rendezése érdekében az Európai Bizottság a különböző alapokhoz kapcsolódó elvárásokat, az úgynevezett szupermérföldköveket nagyrészt összehangolta.

A jelenlegi kormány álláspontja szerint az augusztus végéig végrehajtott intézkedések szinte teljesen lefedik a brüsszeli elvárásokat. Ennek központi eleme az újonnan elfogadott, 2026. évi XVIII. törvény hatálybalépése, amely megerősítette az Integritás Hatóság jogköreit, átalakította a vagyonnyilatkozati rendszert, valamint rendezte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) összeférhetetlenségi problémáit, egyben rendelkezett a megszüntetésükről is.

A kabinet azt reméli, hogy a Bizottság a benyújtástól számított egy hónapon belül – várhatóan októberben – javaslatot tesz az Európai Unió Tanácsának a pénzügyi szankciók megszüntetésére. Bár a 4,2 milliárd eurós tétel végleges felszabadításához az EU 2026-os költségvetésének módosítása is szükséges, az alapítványi egyetemeket érintő uniós kizárások hamarosan megszűnhetnek. Lannert Judit oktatási miniszter pénteki bejelentése értelmében a következő tanévtől a magyar diákok és kutatók újra részt vehetnek az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban.

Az egyetemi modellváltással és az akadémiai szabadsággal összefüggésben blokkolt további 2,2 milliárd euró sorsa egy külön eljárástól függ. Mivel a jogalkotó felkészülési időt biztosított a felsőoktatási intézményeknek az új szabályok alkalmazására, az ehhez kapcsolódó ismételt önértékelést csak októberben nyújtja be a kormány, így ennek az összegnek a feloldása időben később várható.

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A Miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a Brüsszellel folyamatosan egyeztetett jogszabályok már hatályba léptek, így az uniós forrásokhoz való teljes hozzáféréshez további hazai törvénymódosításra már nincs szükség.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA