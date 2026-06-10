Rettegnek a magyar nyugdíjasok: már az utcára is alig mernek kilépni - mégis mitől félnek ennyire?

A magyar idősek többségét a betegségek, a demencia, valamint a pénzügyi gondok foglalkoztatják, de 70 százalékukat nyugtalanítja az egészségügyi ellátás minősége, a megkérdezettek fele pedig tart a magánytól. Mindezek ellenére az idősödő lakosság 39 százaléka nem tervez idősek otthonába költözni, habár az ott elérhető szolgáltatások megoldást kínálhatnak a fenti félelmekre.

Az Irmák Nonprofit Kft. és az Europion közös, reprezentatív felmérésében többségében 60 év felettiek vettek részt, de a megkérdezettek egyharmada az 50-60 év közötti korosztályból került ki. A kutatás többek között arra volt kíváncsi, hogy milyen témák foglalkoztatják a jövőjükkel kapcsolatban az idősödő korosztályt. Mint kiderült, félelmekből nincs hiány.

A legtöbben a betegségeket (32%) és a demenciát (22%) említették. Sokan tartanak attól is (21%), hogy a családjuk terhére lesznek, de a pénzügyi gondok (13%) is szerepelnek az aggodalmak “toplistáján”. Nyolc százaléknyi válaszadó a magánytól fél a leginkább, míg 5 százalék az “egyéb” kategóriát jelölte meg.

A felmérés részleteiben is rákérdezett arra, hogy egyes témák mennyire foglalkoztatják a 60 év feletti embereket. Kiderült, hogy az egészségügyi ellátás minősége erősen nyugtalanítja a megkérdezettek 70 százalékát. Az időskori kiszolgáltatottságtól pedig a felmérésben résztvevők 66 százaléka fél. A válaszadók fele (49%) tart attól, hogy egyedül marad időskorára és nem számíthat sem a családtagok, sem a szomszédok, sem pedig gondozói segítségre.

Bár az idősek otthonában elérhető szolgáltatások megoldást kínálhatnak a fenti félelmekre, a magyarok többsége nem tervezi, hogy idősek otthonába költözzön. A válaszadók negyede (24%) nyilatkozott úgy, hogy szükség esetén idősek otthonában éljen, 39 százaléka azonban egyértelműen elutasította ezt. 33százalék pedig nem gondolkodott még el a témán, és mindössze 4 százalék azoknak az aránya, akik komolyan fontolgatják ezt a lehetőséget.

Arra a kérdésre, hogy mely szempontok fontosak az idősotthon kiválasztása esetén, a válaszadók az árat (65%), az ellátottságot (64%), a szakmai felkészültséget (40%) és a kényelmet (36%) említették a több válasz opció közül.

Az idősek otthona a fenti félelmek többségére megoldást kínál, hiszen az intézmények éjjel-nappali egészségügyi felügyeletet, társaságot és létbiztonságot is nyújtanak a lakóknak. A közös programok gondoskodnak arról, hogy senki ne érezze magát egyedül és a demenciát is ilyen körülmények között tudják a legbiztonságosabb módon kezelni.