Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek

Rengetegen már fiatalon is álmodoznak arról, hogy nyugdíjba vonulásuk után nyakukba veszik a világot, máshol telepednek le. Vannak, akik legszívesebben a görög, spanyol, protugál tengerparton vennének egy kis házikót, míg mások egyenesen a trópusi Thaiföldön vagy Kolumbiában képzelik el a boldog nyugdíjas éveiket. Egy ilyen döntés előtt azonban rengeteg szempontot kell mérlegelni, mint például az egészségügyi ellátás színvonala, a megélhetési költségek, vagy hogy mennyire befogadó az adott ország. Az ilyen döntésben sokat segíthetnek a különböző nyugdíjindexek, melyek aszerint rangsorolják az egyes országokat, hol a legjobb letelepedni nyugdíjas korban.

Magyarország kedvelt célpontja külföldi - legfőképpen német és holland - nyugdíjasoknak, akik ideiglenesen vagy véglegesen letelepednek hazánkban. Ezt a jelenséget sok helyen tapasztalni az országban, hiszen egy német vagy holland nyugdíjból kényelmesen lehet élni a magyar árszínvonalon, miközben az Európai Unió-tagállamok minden előnyével is rendelkezik az ország. De vajon hol lenne érdemes egy magyar nyugdíjasnak letelepedni, ha az idős korát egy másik országban képzeli el? Összegyűjtöttük a lehetőségeket a friss nyugdíjindexek alapján.

Lapunk több elemzés eredményeit, rangsorait gyűjtötte össze, ezúttal kifejezetten a nyugdíjasok külföldi letelepülését vizsgálva. Ez jó iránymutatás azok számára, akik nyugdíjas korukra külföldön telepednének le. A nyugdíjindexek közül az egyik legismertebb a Natixis által készített Global Retirement Index, melyet utoljára tavaly ősszel adtak ki. Ezzel a rangsorral korábban külön foglalkoztunk egy másik cikkben, így most részletesen nem ismertetjük. A GRI egyébként is inkább azt mutatja be, hogy melyik országban a legjobb azoknak a nyugdíjasoknak a helyzete, akik ott vonulnak nyugdíjba, nem pedig azt, hogy az odaköltöző nyugdíjasok mire számíthatnak. Ettől függetlenül ez a rangsor is sok szempontból iránymutató lehet azok számára is, akik külföldön töltenék a boldog nyugdíjas éveket.

Ebben a cikkben viszont részletesebben két másik indexet mutatunk be, mindkettő az expatok – olyan személyek, aki szülőhazájukon kívül, egy idegen országban élnek és/vagy dolgoznak – szempontjából vizsgálja az egyes országok nyújtotta lehetőségeket. Amíg az az Expatriate Group egy adatvezérelt, objektív és gyakorlatias megközelítést alkalmaz, az International Living indexe inkább a szubjektív megéléseket vizsgál: helyszíni tudósítóinak élményeire, kiterjedt expat-tudósítói hálózat jelentéseire és több mint 40 évnyi helyszíni tapasztalatra épít.

Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban

Az Expatriate Heathcare külföldi nyugdíjas indexe húsz országot rangsorol aszerint, hogy mennyire ideális célpontok az időskori letelepedéshez. Az elemzés azokra a tényezőkre fókuszált, amelyek a legfontosabbak az idősebb korban külföldre költözéskor, beleértve az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a vízumkövetelményeket, a megélhetési költségeket és az új országban való letelepedés egyszerűségét. Az öt fő szempont alapján maximálisan elérhető pontszám 100 volt, és az országokat ezután az összesített pontszámuk alapján rangsorolták.

A 2026-os Retirement Abroad Index rangsorában az alábbi hat ország áll az élen (az ötödik helyen holverseny van), amelyek mindegyike kiváló lehetőségeket kínál a nyugdíjasok számára:

1. Fülöp-szigetek (78 pont): Ez az ország végzett az első helyen, elsősorban a kivételesen könnyű vízumügyintézésnek, az alacsony megélhetési költségeknek és a kiváló integrációs lehetőségeknek köszönhetően. Egy nyugdíjas házaspár kényelmesen megélhet havi 300-400 ezer forintból. A beilleszkedést egyszerűsíti, hogy az angol hivatalos nyelv. Az egészségügyi ellátás színvonala vidéken változó lehet, de a nagyvárosokban, mint Manila vagy Cebu, modern magánkórházakat is találunk.

2. Thaiföld (77 pont): A második helyezett Thaiföld büszkélkedhet az index egyik legmagasabb egészségügyi pontszámával (18/20), különösen a nemzetközi hírű bangkoki és chiang mai-i magánklinikáknak köszönhetően. A megélhetés szintén kedvező, havi 400–800 ezer forintból magas életszínvonal tartható fenn. Bár a nyugdíjas vízumhoz kötelező az egészségbiztosítás és igazolt jövedelem szükséges, a fejlett infrastruktúra vonzóvá teszi az országot. A legnagyobb kihívást a nyelvi korlátok jelenthetik a turistaközpontokon kívül.

3. Kolumbia (73 pont): Latin-Amerika legnépszerűbb célpontjaként Kolumbia a harmadik helyet szerezte meg, köszönhetően az egyszerűen megszerezhető nyugdíjas vízumnak és a rendkívül alacsony megélhetési költségeknek. Medellín városa különösen kedvelt a külföldiek körében a kiváló ár-érték arány miatt. Az egészségügyi ellátás a nagyvárosokban erős, a szolgáltatások ára pedig jóval alacsonyabb az európainál. Itt azonban a spanyol nyelv ismerete szinte elengedhetetlen a mindennapi élethez.

4. Portugália (71 pont): Ez a legmagasabban rangsorolt európai ország, amely a D7-es vízummal kínál utat a nyugdíjasoknak. Portugália erőssége a biztonságos környezet, a magas szintű angol nyelvtudás a lakosság körében és a megbízható egészségügyi rendszer. Bár a megélhetés drágább, mint az ázsiai országokban (Liszabonban havi 800 ezer – 1,2 millió forint), a kulturális közelség és a befogadó közösség miatt sokak számára ez a legvonzóbb opció.

5. Srí Lanka és Dél-afrikai Köztársaság (holtversenyben 69 pont): Srí Lanka kiemelkedik a mezőnyből rendkívüli olcsóságával; egy pár már havi 200–400 ezer forintból is kijön, ami az egyik legalacsonyabb költség a rangsorban. A vízumügyintézés gyors, az egészségügy pedig a fővárosban, Colombóban megfelelő szintű. A Dél-afrikai Köztársaság fő vonzereje az angol nyelvű környezet és a megfizethetőség mellett a nagyvárosi (például fokvárosi) magánkórházak magas színvonala. A nyugdíjas vízum négy évre szól és megújítható, sőt, öt év után állandó tartózkodási engedélyt is lehet igényelni.

A Expatriate Heathcare rangsorában további 15 ország szerepel. A fenti táblázatban látható, hogy az egyes alkategóriákban az adott állam hány pontot ért el és hogy alakult ki a végső ranglista.

A szubjektív tapasztalatok mást mutatnak

Az International Living 2026-os globális nyugdíjindexe szintén segíthet eligazodni a sok információ között, ha valaki külföldön telepedne le nyugdíjasként. Fontos viszont, hogy a kiindulási pontjuk az amerikai nyugdíjasok letelepedése volt. Azokat a helyeket listázták, amelyek a legjobb életszínvonalat, árszínvonalat, legkönnyebb beilleszkedést kínálják külföldön több mint 40 évnyi tapasztalatot összegezve. Az így kialakult rangsor élén Görögország áll:

1. Görögország: Idén az első helyre ugrott, köszönhetően a siga-siga szemléletnek, a több mint 300 napsütéses napnak és a befogadó közösségnek. (A siga-siga egy görög kifejezés, ami szó szerint azt jelenti, hogy "lassan-lassan", a "lassú életet" jelenti. A megélhetés jelentősen olcsóbb a külföldi nagyvárosokhoz képest, az egészségügy modern.

2. Panama: Továbbra is az egyik legnépszerűbb célpont a világhírű Pensionado vízuma miatt, amely jelentős állami kedvezményeket biztosít a nyugdíjasoknak a közüzemi számláktól kezdve a mozijegyekig. Az ország stabil, az amerikai dollárt használja, és modern infrastruktúrát kínál, különösen Panamavárosban és a tengerparti övezetekben.

3. Costa Rica: A "Pura Vida" életstílus hazája, ahol a természet közelsége és a fenntartható életmód áll a középpontban. Kiváló az állami és a magánegészségügyi rendszere is, a nyugdíjasok és befektetők számára pedig jól kidolgozott rezidens programok állnak rendelkezésre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4. Portugália: Az egyik legbiztonságosabb európai ország, amely ötvözi a régi világ báját a modern kényelemmel. Az ország pedig változatos éghajlatot kínál az Algarve napsütötte partjaitól az északi zöld lankákig.

5. Mexikó: Népszerűsége a közelségében, a rendkívül változatos környezetben (tengerpartok, hegyvidékek, gyarmati városok) és az alacsony megélhetési költségekben rejlik. Az egészségügyi ellátás professzionális és gyors, a közösségi élet pedig élénk a nagyszámú külföldi expat miatt.

6. Olaszország: A "la dolce vita" (édes élet) hazája, ahová a művészet, a gasztronómia és a lenyűgöző tájak vonzzák a külföldieket. Az ország déli része különösen megfizethető.

7. Franciaország: Kiemelkedik a világszínvonalú egészségügyi rendszerével, amelyhez a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek három hónap után csatlakozhatnak. A vidéki élet piacaival és fesztiváljaival nyugodt környezetet biztosít.

8. Spanyolország: Európa egyik legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátását kínálja, és híres a sétálható városairól, valamint a kiváló klímájáról. A megélhetés kedvezőbb, mint sok észak-amerikai államban.

9. Thaiföld: A „szabadság földjeként” ismert országban a zökkenőmentes és egyszerű életmód a fő vonzerő. Az egészségügyi szolgáltatások nemzetközi szintűek és olcsók, a vízumrendszer pedig rugalmas, külön nyugdíjas és digitális nomád opciókkal.

10. Malajzia: Elsősorban Penang szigete és az ottani multikulturális környezet, valamint a kiváló gasztronómia miatt került a listára. Az országban széles körben beszélnek angolul, az egészségügy megbízható és megfizethető, a letelepedést pedig a „Malaysia My Second Home” (MM2H) program segíti.

Az International Living rangsora 7 kategória alapján alakult ki: ezek a lakhatás, vízumok és juttatások, megélhetési költségek, egészségügy, fejlődés és kormányzás, éghajlat, valamint az úgynevezett "szubjektív vonzerő".

Nem könnyű a magyar nyugdíjasoknak külföldre költözni

Az ilyen külföldi rangsorok sokszor azért nem irányadók egy magyar nyugdíjas szempontjából, mert Magyarországon lényegesen alacsonyabb az árszínvonal, mint sok más országban. Tehát amilyen életszínvonalat tud itt biztosítani egy átlagos nyugdíj, azt nem fogja feltétlenül tudni Görögországban, Portugáliában, vagy Sri Lankán. Európán belül - az utolsó friss adatok szerint - hazánknál csak Montenegróban, Szerbiában, Észak-Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában és Albániában költ kevesebbet a lakosság. Ha ehhez hozzávesszük, hogy mely országokban hasonló, vagy jobb egy nyugdíjas helyzete, mint Magyarországon, az árszint és fogyasztás alapján kevés hely jöhet szóba, ahová megérné költözni - akár anyagilag, akár a jobb körülmények miatt.

A GRI-rangsorban szereplő országok közül például Lettországban, Litvániában és Szlovákiában az árszint nem különbözik sokban a magyar adattól, a GRI-rangsorban viszont a szlovákok 24. helyen, a litvánok 30. helyen állnak. Hazánk a 33., a lettek mögöttünk, a 34. helyen végeztek. Sokkal jobb helyzet tehát nem érhető el egy átlagos nyugdíjas számára sok helyen. Spórolni tudna pl. Szerbiában, de kérdéses, hogy mennyit romlana az életszínvonala eközben. Az árszint alapján szóba jöhetne még Törökország is, mint célország, azonban a GRI mindössze 42% itt, ami az egyik utolsó helyre volt elég, csak Kolumbiában és Indiában rosszabbak a nyugdíjasok kilátásai a Natixis szerint.

További bizonytalansági tényező lehet, hogy ha a külföldre vágyó magyar nyugdíjasnak egyedüli bevétele az állami nyugdíj, akkor ki van téve az árfolyam változásainak. Cikkünk megírásakor a forint éppen erősödött az euróval szemben, de nem lehet előre tudni, meddig tart ez az időszak. Az euró bevezetését is kilátásba helyezték, ez viszont még évek kérdése. Ha pedig ismét gyengül a forint, jóval kevesebbet fog érni a nyugdíj egy lett, litván, vagy szlovák boltban is. A stabil jövedelem pedig mindenképp elengedhetetlen a gondtalan nyugdíjas évekhez, így aki külföldi letelepedést tervez, annak érdemes erről is gondolkodnia.