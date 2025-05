SZÉP kártya igénylés menete: itt igényelhető Széchenyi Pihenőkártya online

A magyar dolgozók jelentős része rendelkezik SZÉP kártyával (Széchényi Pihenőkártyával), ami az egyik legelterjedtebb béren kívüli juttatási forma 2025-ben. Fontos tudnunk, hogy SZÉP kártyája csak azoknak a dolgozóknak és családtagjaiknak lehet, akiknek a munkáltatója munkabérükön felül biztosítja ezt a kedvezményes adózású, legfeljebb bruttó 450 000 Ft (általános keretösszeg) + 120 000 Ft (Aktív Magyarok keretösszeg) cafeteria elemet. Na de mégis, mit kell tudnunk a SZÉP kártya igénylés menete kapcsán? Nézzük, hogyan történik a K&H SZÉP kártya igénylés, az MBH SZÉP kártya igénylés, továbbá az OTP SZÉP kártya igénylés Ügyfélkapu segítségével!

A SZÉP kártya igénylés menete kapcsán fontos tudnunk, hogy a SZÉP kártya nem jár alanyi jogon bárkinek: csak azok a dolgozók igényelhetik meg, akiknek a munkáltatója képes és szándékozik biztosítani számára ezt a cafeteria lehetőséget és szerződésben áll a SZÉP kártya kibocsátó bankok egyikével. Szintén fontos tudnivaló, hogy a korábbi SZÉP kártya zsebeket 2023-ban összevonták, így a munkáltatótól a kártyára érkező összeget már a zsebek kötöttségei nélkül is felhasználhatjuk bármely SZÉP kártyával fizethető termékre és szolgáltatásra.

SZÉP kártya kibocsátó bankok

SZÉP kártya 2025-ben három magyar banktól igényelhető: ezek az OTP SZÉP kártya, az MBH SZÉP kártya, illetve a K&H SZÉP kártya. A SZÉP kártya tulajdonosa az adott banktól SZÉP kártya társkártyát is igényelhet családtagjai (házastárs, a bejegyzett élettárs, élettárs, egyeneságbeli rokonok, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő, testvér) számára, hogy közösen használhassák a cafeteria összegét.

A SZÉP kártya igénylés menete

A SZÉP kártya igénylés első alkalommal díjmentes (a SZÉP kártya társkártya igénylés viszont általánosan 1 500 Ft/kártya), a kibocsátás költségeit a bank állja, a gyártás és a kiküldés ideje – banktól függően – kb. 10 naptól 3 hétig terjedhet. A SZÉP kártya igénylés menete nagyon egyszerű, alapesetben a következőképp történik:

Ha munkavállalóként szeretnénk SZÉP kártyát igényelni, ezt a munkáltató HR vagy bérszámfejtő osztályán kell kezdeményeznünk (de mi magunk is megköthetjük a bankban a szerződést). A dolgozónak elsősorban ki kell töltenie az adott munkáltató SZÉP kártya igénylőlapját, amelyet a munkáltató továbbít a bank irányába – az adatlap kitöltéséhez szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a munkaszerződés másolata, illetve, ha volt korábbi SZÉP kártyája, annak az adatai. A SZÉP kártya igénylés menete során a bank megnyitja a dolgozó számára a SZÉP kártya utalványszámlát, ami a hagyományos folyószámlákhoz hasonló módon működik (a fennmaradó összeg a bankok saját applikációjában nyomon követhető). Miután létrejött az utalványszámla, a munkáltató utalja a SZÉP kártyára a biztosított pénzösszeget (ennek kifizetése történhet havi juttatás vagy évente egyszer kifizetett pénzösszeg formájában – a cafeteria kifizetése már a munkáltató egyedi feltételei szerint zajlik), amelyet a jóváírást követően a dolgozó bármely SZÉP kártya elfogadóhelyen szabadon felhasználhat.

MBH SZÉP kártya ÉS K&H SZÉP kártya igénylés

Munkavállalóként mi magunk is elintézhetjük a SZÉP kártya számlanyitás feladatát: a SZÉP kártya igénylés menete MBH SZÉP kártya esetén már online, a bank videochatén keresztül is intézhető. A K&H SZÉP kártya igénylés menete szintén egyszerű – a bank online felületén vagy a bankfiókokban is megköthető a K&H SZÉP kártya szerződés. A K&H esetében újdonságnak számít, hogy a bank ügyfelei már digitális SZÉP kártyát is használhatnak, azaz nincs szükségük a továbbiakban fizikai kártyára.

OTP SZÉP kártya igénylés Ügyfélkapu útján

Az OTP SZÉP kártya igénylés Ügyfélkapun keresztül is történhetett 2024 végéig: ehhez mindössze Ügyélkapu+ regisztrációra volt szükség. Fontos változás azonban, hogy az OTP SZÉP kártya igénylés Ügyfélkapun 2025. január 1-től átmenetileg megszűnt, ugyanis a banknál kivezetésre került az a központi elektronikus aláírási forma (AVDH), amit az ügyfelek eddig az ügyfélkapus regisztrációjukkal használhattak. OTP SZÉP kártya igénylésre jelenleg kizárólag személyesen, a bankfiókban van lehetőség.

Mire használható a SZÉP kártya 2025-ben?

A SZÉP kártya elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, és bár jelenleg a SZÉP kártya élelmiszerboltban való fizetésre nem használható, országszerte rengeteg változatos szolgáltatást tudunk vele igénybe venni. Tipikusan SZÉP kártyával kifizethető programok közé tartozik a belföldi szállásfoglalás, különféle élmények, rendezvények és belépőjegyek kifizetése (pl. múzeumok, koncertek), strandfürdők és wellness szolgáltatások, vagy az éttermekben, kávézókban történő SZÉP kártyás fizetés.

2024-ben bevezetett újdonság, hogy a SZÉP kártya már nem csak különféle szolgáltatások igénybevételére, hanem lakásfelújításra is használható (a SZÉP kártya elfogadóhelyek bizonyos építőipari termékek, berendezési tárgyak vagy szakszerű szolgáltatások igénybevételére is elfogadhatják a cafeteria kártyát). Szintén új kezdeményezés az Aktív Magyarok alszámla bevezetése is, melynek fókuszában az egészséges életmód és a testmozgás népszerűsítése állnak (kirándulási- és sportlehetőségek, rekreációs programok). Az az Aktív Magyarok alszámla az általános 450 000 Ft-os keretösszegen felül +120 000 Ft extra keretösszeget biztosít.