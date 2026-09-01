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Nagy Feró Kossuth-díjas énekes, zeneszerző beszédet mond a Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány Magyar Úton Gyűlés elnevezésű rendezvényén a budapesti Vértanúk terén 2026. április 17-én.
Nyugdíj

Kiderült, mennyi a nyugdíja Nagy Ferónak: örömódát írhat, ha életbe lép a Tisza nyugdíjemelési terve

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 14:32

Nagy Feró 80 évesen sem vonul vissza a zenéléstől. A Beatrice frontembere a hivatásszeretete mellett anyagi okok miatt is a színpadon marad, hiszen az öregségi nyugdíjából nem tudna megélni, a fellépésekből származó bevételeiből pedig öt unokája jövőjét is támogatja. Mindez azonban hamarosan változhat, hiszen a kormány tervei szerint január 1-től emelkedni fog az öregségi nyugdíj minimális összege.

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Az énekes AC News-zal készített videóinterjújában elmondta, hogy a koncertek stabil és kiszámítható bevételt jelentenek számára. Erre szükség is van, hiszen a fellépti díjaiból minden nagyobb ünnep alkalmával utal az unokái Bébikötvényébe. Bár az állami nyugdíja meglepően alacsony, mindössze 74 ezer forintos, a megélhetését több egyéb forrás is kiegészíti: folyamatosan kapja a dalai után járó szerzői jogdíjakat, rádióműsort vezet, emellett korábban a Kossuth-díjjal járó pénzjutalomban is részesült.

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A zenész a személyét érintő pletykákra és támadásokra is reagált a beszélgetés során, többek között cáfolta azokat a korábbi híreszteléseket, amelyek szerint nagy összeget vett fel egy rendezvényen való szereplésért. Azt mondta, értetlenül áll azon bírálatok előtt is, amelyek szerint csupán egyetlen ismert dala lenne. Úgy véli, az ilyen állítások megfogalmazói egyáltalán nem ismerik az életművét. Az alkoholfogyasztását firtató híreszteléseket pedig humorral kezelte, kiemelve, hogy teljesen magánügy, ha valaki időnként elfogyaszt egy keveset.

Nagy Feró jelenleg nagyon alacsony nyugdíja azonban jövőre jelentősen változhat. Magyar Péter nemrég közösségi oldalán jelentette be, hogy a TISZA-kormány tervei szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Amennyiben a 74 ezer forintos nyugdíja az emelés hatálya alá esik, és valóban legalább 120 ezer forintra nő, az havi 46 ezer forintos, vagyis több mint 62 százalékos emelést jelentene számára. Éves szinten így 552 ezer forinttal kaphatna többet.

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Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.

Magyar Péter a bejentéskor megalázóan kevésnek nevezte az eddigi minimum nyugdíjösszeget, és hangsúlyozta, hogy az állam olyan tartozással bír a végigdolgozott évtizedekért, a gyermeknevelésért és a szülők gondozásáért cserébe, amelyet nem lehet pusztán forintban kifejezni. Az intézkedés a 2027-es költségvetés elfogadása után, a megjelölt év első napján lép majd hatályba.

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Bár az emelés a kormánypárt egyik legrégebbi, még 2025 őszén megfogalmazott vállalása volt, a pontos jogszabályi háttér augusztus közepén még nem állt rendelkezésre. Elemzők korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy a fix összeghatárok mechanikus rögzítése kockázatokat hordoz magában, hiszen megfelelő korrekció hiányában az intézkedés néhány éven belül ismét veszíthet a reálértékéből. Az előzetes becslések szerint a nyugdíjminimum megemelése éves szinten valamivel több mint 100 milliárd forintos többletkiadást jelent majd a büdzsének.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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