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Nyugdíj

Nyugdíj utalás 2026 augusztus: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az augusztusi nyugdíj

Pénzcentrum
2026. július 18. 08:03

A Magyar Államkincstár által közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint - ahogy 2026-ban a legtöbb hónapban - augusztusban 12-én érkezik a nyugdíj. A főszabály szerint mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Illetve vannak kivételes hónapok, mint amilyen a december, amikor a karácsonyra való tekintettel előbb érkezik az összeg. 2026-ban viszont augusztus 12-e szerdára esik, így aznap érkeznek a nyugdíjak. 

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A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják majd a nyugdíjakat. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. 2026-ban az utalási naptár szerint négy alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az első ilyen hónap az április volt, ezt követte a július, a következő pedig a szeptember lesz. Augusztusban viszont a megszokott rend szerint, 12-én utalnak a nyugdíjasoknak.

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A 2026. augusztusi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás augusztusban?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026. augusztus 12-én utalják az augusztusi nyugdíj összegét. 

Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

  • 2026. január: január 12. (hétfő)
  • 2026. február: február 12. (csütörtök)
  • 2026. március: március 12. (csütörtök)
  • 2026. április: április 10. (péntek)
  • 2026. május: május 12. (kedd)
  • 2026. június: június 12. (péntek)
  • 2026. július: július 10. (péntek)
  • 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
  • 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
  • 2026. október: október 12. (hétfő)
  • 2026. november: november 12. (csütörtök)
  • 2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

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Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről szóló tájékoztatása szerint a nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhez, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
Címlapkép: Getty Images
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