A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. július 15. és 2026. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
Nyugdíj utalás 2026 augusztus: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az augusztusi nyugdíj
A Magyar Államkincstár által közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint - ahogy 2026-ban a legtöbb hónapban - augusztusban 12-én érkezik a nyugdíj. A főszabály szerint mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Illetve vannak kivételes hónapok, mint amilyen a december, amikor a karácsonyra való tekintettel előbb érkezik az összeg. 2026-ban viszont augusztus 12-e szerdára esik, így aznap érkeznek a nyugdíjak.
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják majd a nyugdíjakat. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. 2026-ban az utalási naptár szerint négy alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az első ilyen hónap az április volt, ezt követte a július, a következő pedig a szeptember lesz. Augusztusban viszont a megszokott rend szerint, 12-én utalnak a nyugdíjasoknak.
A 2026. augusztusi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás augusztusban?
A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026. augusztus 12-én utalják az augusztusi nyugdíj összegét.
Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban
2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:
- 2026. január: január 12. (hétfő)
- 2026. február: február 12. (csütörtök)
- 2026. március: március 12. (csütörtök)
- 2026. április: április 10. (péntek)
- 2026. május: május 12. (kedd)
- 2026. június: június 12. (péntek)
- 2026. július: július 10. (péntek)
- 2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)
- 2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)
- 2026. október: október 12. (hétfő)
- 2026. november: november 12. (csütörtök)
- 2026. december: december 2. (szerda)
Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?
A Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről szóló tájékoztatása szerint a nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhez, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.
A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.
A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.
A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
A folyamat rendkívüli nyomást gyakorol a munkaerőpiacra, az egészségügyi ellátórendszerre és a szociális hálóra, így elkerülhetetlenné válik a nyugdíjkorhatár emelése
Kellemetlen meglepetés érheti a nyugdíj előtt állókat: brutál pénzt veszíthetnek emiatt az apróság miatt
Sokan csak a nyugdíj igénylésekor szembesülnek azzal, hogy hiányoznak a szolgálati időre vagy a korábbi keresetekre vonatkozó adatok, ami akár a nyugdíj összegét is befolyásolhatja.
Meghökkentő igazságra derült fény: ezért kapnak sokkal kisebb nyugdíjat a magyar nők, mint a férfiak
A nők átlagos keresete Magyarországon továbbra is elmarad a férfiakétól, ami hosszú távon a nyugdíjakban is jelentős különbségeket eredményezhet.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar nyugdíjasokat: túl későn lépnek, pedig éveket kell várni az ellátásra
Egy friss felmérés szerint a magyar idősek leginkább a betegségektől, a demenciától és az anyagi gondoktól tartanak.
Életét vesztette két posta munkavéi kézbesítőgzés közben a múlt heti, negyven fokot is meghaladó hőségriadó idején,
Sokan alábecsülik a nyugdíjpénztárak teljesítményét, és az adójóváírás szabályait sem ismerik.
Rendkívüli hírek érkeztek a férfiak kedvezményes nyugdíjáról: kiderült, mekkora árat fizethetünk érte mindannyian
A szakértő szerint a férfiak kedvezményes nyugdíja akár évi 470 milliárd forintos pluszkiadást okozhatna.
Mire költhető a nyugdíjas SZÉP-kártya? Itt vannak a részletek, ezt lehet tudni előzetesen a nyugdíjas kártya juttatásról
Hideg élelmiszerre és gyógyszerre is költhető lehet a nyugdíjas SZÉP-kártya? Összegyűjtöttük, mit lehet tudni a Tisza-kormány nyugdíjasok számára tervezett juttatásáról.
Megdöbbentő csapda vár a nyugdíj előtt álló nőkre: rengeteg pénzt bukhatnak, ha nem figyelnek erre a részletre
Farkas András felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szabály 2023-tól jelentősen szigorodott.
Új kalkulátort indított a jegybank, egy perc alatt kiderül, mennyi pénzből gazdálkodhatunk nyugdíjasként
A jegybank új Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort indított a honlapján.
Itt a javaslat, brutálisan emelkedhet a nyugdíjkorhatár: ezek az emberek 70 éves korukig dolgozhatnak
Egy kormányzati bizottság átfogó nyugdíjreformot javasol, amelynek keretében a várható élettartamhoz kötnék a nyugdíjkorhatárt, bevezetnének egy tőkefedezeti pillért.
Nyugdíj utalás 2026 július: korábban jön a júliusi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 júliusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Döbbenetes ára van a halogatásnak: tízmilliókat bukik a magyar fiatal, ha csak tíz évvel később eszmél fel
A megkérdezett 18-35 éves fiatalok háromnegyede már gondolkodik a nyugdíj kérdésén, csaknem a felük tudja, hogy fiatalon kellene elkezdeni a megtakarítást
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
A különböző nyugdíjindexek aszerint rangsorolják az egyes országokat, hol a legjobb letelepedni nyugdíjas korban.
Aljas módszerrel fosztották ki a gyanútlan magyar nyugdíjast: azt hitte, a fiának segít, egy vagyont bukott
Nagyobb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt.
Azok a nők, akik 2026-ban megszerzik a Nők40 kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosultságot, nehéz döntés előtt állnak
Szép csendben átírják az egyik legfontosabb nyugdíjszabályt: sokakat érinthet kellemetlenül, erről érdemes tudni
Változnak az özvegyi nyugdíj szabályai: fontos módosítások jönnek 2026 júliusától
A növekvő várható élettartam miatt egyre fontosabb, hogyan és mivel telnek a nyugdíjas évek, miközben a közösségi részvétel szerepe is felértékelődik.