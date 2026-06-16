Szép csendben átírják az egyik legfontosabb nyugdíjszabályt: sokakat érinthet kellemetlenül, erről érdemes tudni

Jelentősen módosulnak az özvegyi nyugdíj egyes szabályai 2026. július 1-jétől. A változások érintik az élettársak jogosultságát, megszüntetik a külön élő házastárs külön kategóriáját, és kedvezőbb feltételeket teremtenek azok számára, akik nyugdíjkorhatárt betöltött partnerükkel kötnek házasságot. Az új előírásokat azonban csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor az érintett személy 2026. június 30. után hal meg.

Jelentős változásokat hoz az özvegyi nyugdíj szabályozásában a 2026. július 1-jén hatályba lépő törvénymódosítás. Az új rendelkezések elsősorban az élettársak, a külön élő házastársak és az időskorban kötött házasságok esetében módosítják a jogosultsági feltételeket - hívta fel a figyelmet hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő.

A változásokat azonban csak azoknál az eseteknél kell alkalmazni, ahol a jogszerző 2026. június 30. után hal meg.

Így működik jelenleg az ideiglenes özvegyi nyugdíj

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától számítva legalább egy évig jár az özvegynek.

Hosszabb ideig folyósítható abban az esetben, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket nevel. Ilyenkor az ellátás a gyermek 18 hónapos koráig jár. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, az ideiglenes özvegyi nyugdíjat a gyermek hároméves koráig lehet folyósítani.

A meghatározott időtartam leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik.

Az ellátás összege annak a nyugdíjnak – vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek – a 60 százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Fontos tudni, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nem állapítják meg automatikusan. Az özvegynek külön kérelmet kell benyújtania, az eljárás illeték- és költségmentes. Az igényt célszerű minél hamarabb előterjeszteni, mert az ellátás csak addig állapítható meg, amíg az igénylés időpontjától visszaszámított hat hónapon belül legalább egy havi jogosultság még fennáll.

Mikor „éledhet fel” az özvegyi nyugdíj?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után az özvegyi nyugdíjra való jogosultság csak meghatározott esetekben állhat helyre.

Az özvegy akkor válhat jogosulttá, ha az elhunyt halálának időpontjában:

már betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt,

megváltozott munkaképességű személynek minősül, és egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos,

vagy legalább két, illetve egy fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg, az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult gyermeket nevel.

A jogosultság akkor is megnyílhat, ha ezek valamelyike az elhalálozást követő tíz éven belül következik be. A nyugdíjkorhatárt minden esetben az elhunyt halálakor hatályos szabályok alapján kell megállapítani.

Élettárs csak akkor lehet jogosult, ha egyik fél sem házas

A módosítás egyik legfontosabb eleme az élettársakra vonatkozó szabályok szigorítása.

Július 1-jétől az élettárs csak akkor szerezhet özvegyi nyugdíjra jogosultságot, ha sem neki, sem az elhunyt élettársnak nem állt fenn házassága a halál időpontjában. Az élettárs továbbra is akkor lehet jogosult, ha:

legalább egy éve megszakítás nélkül együtt éltek és közös gyermekük született,

vagy legalább tíz éve megszakítás nélkül együtt éltek.

Az új szabály azonban kizárja a jogosultságot, ha bármelyik fél más személlyel házasságban állt az élettárs halálakor.

Megszűnik a „külön élő házastárs” kategória

A jelenlegi szabályozás külön kezeli a külön élő házastársakat, a módosítás azonban abból indul ki, hogy a jogosultság alapját maga a házassági kötelék teremti meg.

Ezért a törvényből kikerül a „külön élő házastárs” fogalma, és a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos módon válik jogosulttá özvegyi nyugdíjra.

A jövőben speciális szabályok már csak az elvált házastársakra vonatkoznak.

Szigorú feltételek maradnak az elvált házastársaknál

Az elvált házastárs ideiglenes özvegyi nyugdíjra csak akkor lesz jogosult, ha:

az elhunyt haláláig tartásdíjban részesült,

vagy a bíróság részére tartásdíjat állapított meg.

Az özvegyi nyugdíjra való későbbi jogosultság esetében további feltétel, hogy a törvényben meghatározott jogosultsági feltételek a különéléstől számított tíz éven belül következzenek be, és az elvált házastárs tartásdíjban is részesüljön, vagy számára a bíróság ilyen ellátást állapítson meg.

Ha több személy jogosult özvegyi nyugdíjra, az ellátást közöttük egyenlő arányban kell megosztani. Amennyiben az elvált házastársat a rá eső résznél kisebb összeg illeti meg, a különbözetet az özvegyi nyugdíjban részesülő házastárs vagy az együttélés alapján jogosult személy kapja.

Kedvezőbb szabály az időskorban kötött házasságoknál

A módosítás egy kedvező változást is tartalmaz. Jelenleg korlátozott az özvegyi nyugdíjhoz való hozzáférés, ha valaki olyan személlyel köt házasságot, aki már betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Július 1-jétől azonban figyelembe vehető lesz a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időtartama is.

Az új szabály szerint az ilyen házasságban élő özvegy akkor lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha:

a házasságból vagy a korábbi együttélésből gyermek származott,

a házasság legalább öt évig fennállt,

vagy a házasság időtartama és a házasságkötést közvetlenül megelőző megszakítás nélküli élettársi kapcsolat együttesen eléri a tíz évet.

Csak az új esetekre vonatkoznak a változások

A 2026-os módosítások nem érintik a korábban megállapított vagy folyamatban lévő jogosultságokat. Az új szabályokat kizárólag azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a jogszerző 2026. június 30. után halálozik el.

A változtatások célja egyrészt az élettársi kapcsolatok és a házasságok pontosabb elhatárolása, másrészt a házassági kötelék szerepének erősítése az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megállapításánál. Ugyanakkor az időskorban kötött házasságok esetében kedvezőbbé válik a szabályozás azzal, hogy a korábbi élettársi együttélés időtartama is beszámítható lesz a jogosultság feltételeinek teljesítésébe.