Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával, valamint öt új vizsgálóbizottság felállításáról szóló szavazással kezdődik az Országgyűlés keddi ülése.
Nyugdíjas SZÉP-kártya 2026: kiderült, kinek járhat az új juttatás, rengeteg idős magyar örülhet
A Tisza Párt programja szerint rászorultsági alapon, sávos rendszerben kapnának SZÉP-kártyát a nyugdíjasok. Az érintettek a nyugdíjuk összegétől függően akár évi 200 ezer forintos juttatásban is részesülhetnek, amelyet élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre fordíthatnak.
Magyar Péter egy korábbi televíziós interjúban vázolta a párt elképzeléseit. A javaslatok a költségvetés helyzetének függvényében akár már az idei év negyedik negyedévében megvalósulhatnának. A tervek szerint a juttatást nem feltétlenül naptári évre vetítve folyósítanák. A támogatást például ősztől őszig, negyedévente 50 ezer forintos részletekben utalnák a kártyákra - derült ki az RTL Híradó riportjából.
A támogatás mértékét a nyugellátás összegéhez kötnék. Azok a nyugdíjasok, akik havonta 250 ezer forintnál kevesebből gazdálkodnak, évi 200 ezer forintot kapnának. A 250 ezer és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek 100 ezer forint járna. A félmillió forint feletti összegből élők ugyanakkor nem lennének jogosultak a kiegészítésre. A párt számításai alapján a hazai nyugdíjasok 97 százaléka részesülne a juttatásból.
Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület üdvözölte az elképzelést. Karácsony Mihály, a szervezet elnöke kiemelte: kifejezetten támogatják a rászorultsági elvet.
Emellett azzal az elgondolással is egyetértenek, hogy a pénzt több egyenlő részletben folyósítsák. Adataik alapján jelenleg mintegy 1,3 millióan élnek 250 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjból, így ők kaphatnák meg a maximális, 200 ezer forintos összeget.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az RTL Híradó az üggyel kapcsolatban a kormányt is megkereste. A csatorna más korábbi ígéretekről, például a 65 év felettiek szja-mentességéről és a gyógyszerek áfamentességéről is érdeklődött. Érdemi válasz nem érkezett az egyes intézkedések bevezetéséről. A kabinet azonban közölte, hogy az idősek támogatását igazságosan, célzottan és a költségvetési egyensúly szempontjából fenntartható módon kell megvalósítani. Emellett jelezték, hogy a kormány hamarosan lépéseket tesz az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében.
