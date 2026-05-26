Nyugdíjas SZÉP-kártya 2026: kiderült, kinek járhat az új juttatás, rengeteg idős magyar örülhet

A Tisza Párt programja szerint rászorultsági alapon, sávos rendszerben kapnának SZÉP-kártyát a nyugdíjasok. Az érintettek a nyugdíjuk összegétől függően akár évi 200 ezer forintos juttatásban is részesülhetnek, amelyet élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre fordíthatnak.

Magyar Péter egy korábbi televíziós interjúban vázolta a párt elképzeléseit. A javaslatok a költségvetés helyzetének függvényében akár már az idei év negyedik negyedévében megvalósulhatnának. A tervek szerint a juttatást nem feltétlenül naptári évre vetítve folyósítanák. A támogatást például ősztől őszig, negyedévente 50 ezer forintos részletekben utalnák a kártyákra - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A támogatás mértékét a nyugellátás összegéhez kötnék. Azok a nyugdíjasok, akik havonta 250 ezer forintnál kevesebből gazdálkodnak, évi 200 ezer forintot kapnának. A 250 ezer és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek 100 ezer forint járna. A félmillió forint feletti összegből élők ugyanakkor nem lennének jogosultak a kiegészítésre. A párt számításai alapján a hazai nyugdíjasok 97 százaléka részesülne a juttatásból.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület üdvözölte az elképzelést. Karácsony Mihály, a szervezet elnöke kiemelte: kifejezetten támogatják a rászorultsági elvet.

Emellett azzal az elgondolással is egyetértenek, hogy a pénzt több egyenlő részletben folyósítsák. Adataik alapján jelenleg mintegy 1,3 millióan élnek 250 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjból, így ők kaphatnák meg a maximális, 200 ezer forintos összeget.

Az RTL Híradó az üggyel kapcsolatban a kormányt is megkereste. A csatorna más korábbi ígéretekről, például a 65 év felettiek szja-mentességéről és a gyógyszerek áfamentességéről is érdeklődött. Érdemi válasz nem érkezett az egyes intézkedések bevezetéséről. A kabinet azonban közölte, hogy az idősek támogatását igazságosan, célzottan és a költségvetési egyensúly szempontjából fenntartható módon kell megvalósítani. Emellett jelezték, hogy a kormány hamarosan lépéseket tesz az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.