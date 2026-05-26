2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Nyugdíj

Nyugdíjas SZÉP-kártya 2026: kiderült, kinek járhat az új juttatás, rengeteg idős magyar örülhet

Pénzcentrum
2026. május 26. 10:34

A Tisza Párt programja szerint rászorultsági alapon, sávos rendszerben kapnának SZÉP-kártyát a nyugdíjasok. Az érintettek a nyugdíjuk összegétől függően akár évi 200 ezer forintos juttatásban is részesülhetnek, amelyet élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre fordíthatnak.

Magyar Péter egy korábbi televíziós interjúban vázolta a párt elképzeléseit. A javaslatok a költségvetés helyzetének függvényében akár már az idei év negyedik negyedévében megvalósulhatnának. A tervek szerint a juttatást nem feltétlenül naptári évre vetítve folyósítanák. A támogatást például ősztől őszig, negyedévente 50 ezer forintos részletekben utalnák a kártyákra - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támogatás mértékét a nyugellátás összegéhez kötnék. Azok a nyugdíjasok, akik havonta 250 ezer forintnál kevesebből gazdálkodnak, évi 200 ezer forintot kapnának. A 250 ezer és 500 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek 100 ezer forint járna. A félmillió forint feletti összegből élők ugyanakkor nem lennének jogosultak a kiegészítésre. A párt számításai alapján a hazai nyugdíjasok 97 százaléka részesülne a juttatásból.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület üdvözölte az elképzelést. Karácsony Mihály, a szervezet elnöke kiemelte: kifejezetten támogatják a rászorultsági elvet.

Emellett azzal az elgondolással is egyetértenek, hogy a pénzt több egyenlő részletben folyósítsák. Adataik alapján jelenleg mintegy 1,3 millióan élnek 250 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjból, így ők kaphatnák meg a maximális, 200 ezer forintos összeget.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az RTL Híradó az üggyel kapcsolatban a kormányt is megkereste. A csatorna más korábbi ígéretekről, például a 65 év felettiek szja-mentességéről és a gyógyszerek áfamentességéről is érdeklődött. Érdemi válasz nem érkezett az egyes intézkedések bevezetéséről. A kabinet azonban közölte, hogy az idősek támogatását igazságosan, célzottan és a költségvetési egyensúly szempontjából fenntartható módon kell megvalósítani. Emellett jelezték, hogy a kormány hamarosan lépéseket tesz az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #SZÉP-kártya #támogatás #idősek #nyugdíjasok #szociális támogatás #szja mentesség #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:39
11:30
11:21
11:20
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
2
1 hónapja
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
3
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
4
1 hónapja
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
5
2 hete
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:30
Hatalmasat kaszált vállalkozásával Csuti: elképesztő összeget tett zsebre Kulcsár Edina volt férje
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 10:05
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
Agrárszektor  |  2026. május 26. 10:31
Milyen problémákat okozhat a güzüegér a szántóföldi növénytermesztésben?