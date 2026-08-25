Kegyetlen igazság derült ki a magyar nyugdíjakról: erre a jövőre kevesen vannak felkészülve

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Európában komoly vita zajlik a nyugdíjkorhatárról, ám az legalább ilyen fontos kérdés, hogy mennyi időnk marad utána. Egy friss összevetés azt mutatja meg, hogy a jelenlegi szabályok és a várható élettartam alapján mennyi nyugdíjas évvel számolhatnak azok, akik 2024-ben léptek be a munkaerőpiacra. A férfiak Luxemburgban élhetnek a legtovább a nyugdíj után (26 évig), a nők pedig Lengyelországban (nyugdíj után még majdnem 30 évig). Magyarországon a férfiak 21,4 évvel, a nők 27,3 évvel számolhatnak még a nyugdíjba vonulásuk után, ám a következő évtizedekben még számos nyugdíjreform változtathat a mostani képen.
Európában évek óta vita zajlik a nyugdíjkorhatár emeléséről, ám önmagában a korhatár csak azt mutatja meg, mikortól vonulhatunk vissza a munkából, viszont legalább ennyire fontos kérdés, hogy utána várhatóan hány évünk marad még nyugdíjasként. Egy friss összevetés éppen ezt próbálja megmutatni: azt vizsgálja, hogy a jelenlegi szabályok és a várható élettartam előrejelzések alapján mennyi időt tölthetnek nyugdíjban azok, akik 2024-ben léptek be a munkaerőpiacra.
Luxemburgban jut a legtöbb nyugdíjas év a férfiaknak
A férfiaknál a vizsgált országok közül Luxemburg áll az első helyen: az ottani munkavállalók a jelenlegi szabályok és várható élettartam alapján 26 évig élhetnek még nyugdíjasként. A második helyen Szlovénia áll 25,3 évvel, Svájc pedig a harmadik 24,1 évvel.
A lista másik végén Dánia áll, ahol a férfiak csupán 16,1 évvel számolhatnak még a nyugdíjba vonulásuk után. Ugyanakkor Észtországban, Szlovákiában, Hollandiában, Cipruson, Svédországban és Olaszországban sem sokkal rózsásabb a helyzet, ezekben az országokban ugyanis kevesebb mint 20 évvel számolhatnak a férfiak a nyugdíj után. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, a férfiak átlagosan 21,4 évet tölthetnek el még nyugdíjasként.
A nőknél más a sorrend
A nőknél Lengyelország vezet, ahol a jelenlegi szabályok és a várható élettartam alapján 29,8 évvel számolhatnak még nyugdíjasként. Luxemburg 29,4 évvel a második, Szlovénia pedig 29 évvel a harmadik.
A lista másik végén itt is Dánia található: ott a nők esetében 18,8 év átlagosan nyugdíjas idő. Ezt Észtország követi 21,1 évvel, valamint Ciprus 21,9 évvel, de Hollandiában, Szlovákiában, Svédországban és Olaszországban is kevesebb mint 23 évet tölthetnek el várhatóan a nők nyugdíjasként.
Tíz ország a várható élettartamhoz köti a nyugdíjkorhatárt
Különösen érdekes, hogy tíz európai országban nincs fix nyugdíjkorhatár, hanem azt a várható élettartamhoz kötik. A rendszer lényege, hogy ha az emberek tovább élnek, a nyugdíjkorhatár is automatikusan emelkedik. A tíz ilyen ország közül hat a legrövidebb várható nyugdíjas idővel rendelkezik Európában. Ennek egyik oka éppen az, hogy az életkor emelkedését nem külön politikai döntéssel kell minden alkalommal elfogadtatni.
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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A rögzített nyugdíjkorhatár emelése politikailag komoly költséggel járhat: ha egy kormány megemeli a korhatárt, az könnyen társadalmi és politikai vitát válthat ki. Egy automatikusan működő formula ezt a döntést részben kivonja a politikai térből. A korhatár egyszerűen emelkedik, amikor nő a várható élettartam.
Fontos arra is kitérni, hogy több európai országban is sokan a hivatalos nyugdíjkorhatár előtt elhagyják a munkaerőpiacot például korai nyugdíj, rokkantság vagy munkanélküliség miatt, mások viszont a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgoznak. A legtöbb ország ma már valamilyen plusz juttatással vagy nyugdíjnöveléssel ösztönzi azokat, akik később vonulnak vissza.
Mi a helyzet Magyarországon?
Magyarországon jelenleg fő szabály szerint 65 éves kortól jár az öregségi nyugdíj, amennyiben az érintett legalább 20 év szolgálati időt szerzett; legalább 15 év szolgálati idővel résznyugdíjra lehet jogosultságot szerezni. (A 65 éves korhatár az 1957-ben vagy később születettekre vonatkozik.) Magyarországon létezik a Nők 40 kedvezményes nyugdíjlehetőség, vagyis a nők életkortól függetlenül jogosultak lehetnek öregségi nyugdíjra, ha legalább 40 év jogosultsági időt szereztek.
A hosszabb távú európai demográfiai előrejelzések szerint Magyarországon tovább emelkedhet a várható élettartam: az Európai Bizottság 2024-es Ageing Reportja például 2070-re 83,6 éves férfi és 88,5 éves női születéskor várható élettartammal számol. Ezzel szemben 2024-ben Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiak esetében 73,6, a nők esetében pedig 79,6 volt.
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