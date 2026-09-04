Bejelentette Magyar Péter, rengeteg pénzt osztanak szét a magyarok között: mutatjuk, kik a jogosultak

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Újabb ellátásemelést jelentett be Magyar Péter. A miniszterelnök közlése szerint 2027. január 1-jétől 10 százalékkal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátása, ezen belül a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás is. A 65 év feletti érintettekre pedig a januártól 120 ezer forintra emelkedő nyugdíjminimum szabályát is kiterjesztik.
Magyar Péter péntek reggel jelentette be, hogy a kormány 2027 elejétől 10 százalékkal emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását. A miniszterelnök külön kiemelte, hogy a változás a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásban részesülőkre is vonatkozik. A bejelentés szerint a 65 év feletti érintettek esetében további fontos változás jön: rájuk is vonatkozik majd a 120 ezer forintos nyugdíjminimum.
A kormányzat az elmúlt napokban több, a szociális ellátásokat és a nyugdíjasokat érintő intézkedést jelentett be. A megváltozott munkaképességűek ellátásának emelése ezek közé illeszkedik. A szeptember 3-i kormányzati tájékoztatón már szóba került, hogy január 1-jétől emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A mostani bejelentés ennek a mértékét is pontosította: 10 százalékos emelésről van szó.
A kormányzati közlések szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásának emelése mellett több más szociális intézkedés is napirenden van. A részletes szabályokat és az egyes ellátási kategóriákban alkalmazandó pontos összegeket azonban egyelőre nem ismertették.
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Magyar Péter augusztus végén jelentette be, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Ez azért jelentős változás, mert a nyugdíjminimum 2008 óta változatlanul 28 500 forint. A tervezett új összeg több mint négyszerese a jelenlegi minimumnak.
A bejelentés szerint a nyugdíjminimum emelése nem önmagában áll. A legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan is emelnék, így a változás a jelenlegi 120 ezer forint alatti ellátások egy részét is érintheti. A pontos sávokat és az egyes kategóriákhoz tartozó összegeket azonban még nem hozták nyilvánosságra.
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