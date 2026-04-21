Budapest, 2026. április 15.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (b) a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pá
Nyugdíj

Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot

Pénzcentrum
2026. április 21. 10:44

Még az idén megduplázzák a családi pótlékot, bevezetik a rászoruló gyermekek után járó 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, és végrehajtják az ígért nyugdíjemeléseket – jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök által megerősített intézkedéscsomag kiemelten fókuszál a kisnyugdíjasok jövedelmi helyzetének javítására.

Magyar Péter az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy a legfontosabb szociális és nyugdíjvédelmi intézkedések nem váratnak magukra. Az iskolakezdési támogatás már augusztusban eljut az érintettekhez. A bejelentés különösen a legalacsonyabb nyugdíjból élő idősek számára jelent komoly segítséget, hiszen az ő juttatásaik emelkednek majd a legnagyobb mértékben.

A Tisza Párt átfogó programja alapján a kormány megtartja a 13., valamint a közelmúltban bevezetett 14. havi nyugdíjat is. Az öregségi nyugdíjminimumot és a megváltozott munkaképességűek ellátásának legkisebb összegét 120 ezer forintra emelik.

A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők egy egyszeri, 6 és 12 ezer forint közötti sávos emelésre számíthatnak. Szintén a tervek részét képezi a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése. Ennek keretében a 250 ezer forint alatti ellátásból élők évi 200 ezer, a 250 és 500 ezer forint közötti juttatást kapók pedig évi 100 ezer forintos támogatásban részesülnek.

A szociális háló megerősítése érdekében megduplázzák az időskorúak járadékát azok számára, akik nem rendelkeznek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Emellett 50 százalékkal növelik az otthonápolási díjakat is. A bentlakásos ellátás javítására 20 ezer új idősotthoni férőhelyet hoznak létre állami, uniós és piaci finanszírozás bevonásával. Rendszerszintű változást jelent, hogy a jövőben ismét bevezetik a bérkövető nyugdíjemelést. A fenntarthatóság figyelembevételével fokozatosan elindítják a "Férfiak 40" programot is.

A nagyszabású intézkedéscsomag évente mintegy 655-795 milliárd forintos többletkiadást jelent a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közvetlenül a nyugdíjasok többletjuttatásait fedezi. A fókusz nem véletlenül irányul a legkisebb jövedelműekre. A statisztikák szerint jelenleg nagyjából 800 ezer idős ember havi ellátása nem éri el a létminimumot, így a program elsősorban az ő jövedelmi felzárkóztatásukat célozza.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
