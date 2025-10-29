Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig

Az októberi kormányzati proklamációk közül az egyik legnagyobb érdeklődésre a 14. havi nyugdíj bevezetésének bejelentése tartott számot. Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, már 2026-tól bevezetik-e azt, lépcsőzetesen vagy teljes összegben kapják-e meg a jogosultak. Más, szakértői oldalról pedig felmerült a kérdés, mekkora kiadást jelent ez az államkassza számára, miből lesz erre az intézkedésre fedezet, és nem mélyíti-e el jobban a 14. havi nyugdíj bevezetése a jövedelmi különbségeket nyugdíjas és nyugdíjas között. Bár a legtöbb kérdésre még nincs válasz, áttekintettük azokat a részleteket, amelyeket már most ismerünk.

Lázár János 14 havi nyugdíj ígérete a 2025. október 14-i kaposvári fórumon hangzott el, ahol az építési és közlekedési miniszter részletesen ismertette a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi helyzetét.A miniszter szavai szerint a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, amit a kisnyugdíjasok helyzetének javítására szolgáló legigazságosabb megoldásnak tart. Később ezt a bejelentést Menczer Tamás, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette közösségi média posztjával. Amit tehát biztosan tudunk eddig, hogy dolgoznak a részleteken, de további konkrétumokról még nem esett szó.

Lesz 14 havi nyugdíj?

Amíg rendelet nem születik róla és az hatályba nem lép, nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy lesz 14. havi nyugdíj vagy sem. Azonban az, hogy Lázár János tette meg a bejelentést, amelyet aztán a miniszterelnök is megerősített; arra enged következtetni, hogy komoly tervről van szó. A 14. havi nyugdíj bizonyosan más tészta, mint a nyugdíjas zöldség-áfa, ami végül ment a levesbe, és inkább nyugdíjas élelmiszer-utalványt küldtek helyette a jogosultaknak.

Ugyanakkor a bevezetési szándék komolyságától függetlenül nem szabad még biztosra venni, hogy lesz 14. havi nyugdíj akár már 2026-ban, vagy hogy a 13. havi nyugdíj mintájára fogják azt bevezetni. Erre még a hivatalos bejelentés sem jelent feltétlenül garanciát, hiszen például az Otthon Start Program számos részlete is módosult, mire maga a rendelet érvénybe lépet és még most is, utólag kalapálják a jogszabályt. Érdemes tehát megvárni elsősorban a hivatalos rendeletet azzal, hogy kijelentsük, lesz 14. havi nyugdíj Magyarországon.

Kinek járhat a 14. havi nyugdíj?

Mivel az sem biztos még, hogy valóban bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon, azt is csak találgatni lehet, kinek jár majd a plusz juttatás. Az igazán fontos kérdés, hogy mindenkinek egyformán jár majd a juttatás, ahogy a 13. havi nyugdíj, vagy lesz valamilyen egyéb feltétele a jogosultságnak.

Erre még nincs határozott válasz, de amiből ki tudunk indulni, hogy amikor Lázár János bejelentette, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kormány, miről is beszélt még. Elmondta, hogy a nyugdíjak között jelentős különbségek vannak és konkrét számokat is említett: félmillióan 240 ezer forint alatti összeget, míg 250 ezren mindössze 140 ezer forint alatti juttatásban részesülnek (bár ez nem egészen egyezik a korábban KSH által közölt számokkal). "Sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak" – tért ki a miniszter a legszegényebb nyugdíjasok helyzetére.

A bejelentést tehát azzal vezette fel, hogy a juttatások közti nagy különbségekről beszélt, amiből arra is következtethetnénk, hogy esetleg a 14. havi nyugdíj csak a kisnyugdíjasok számára, bizonyos juttatási sáv alatt járna. Lázár János azonban arra is kitért, hogy korábban próbálkoztak a kisebb nyugdíjak sávos emelésével, ez viszont ez politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet szült. A miniszter szerint a megfelelő határvonalat is nehéz meghúzni (említett például 140 ezer forintos határvonalat), hiszen biztosan lenne olyan, aki igazságtalannak tartaná az összeget. Ennél igazságosabb, illetve Lázár János szerint az egyetlen megoldás a 14. havi nyugdíj.

Ez pedig azért érdekes kijelentés, mert ha a 14. havi nyugdíj ugyanúgy működik majd, mint a 13. havi, akkor a nagy nyugdíjat kapók nagyobb, a kisnyugdíjasok kisebb összeget fognak ugyanúgy kapni. Ezzel tehát nem enyhítenék a juttatások közti különbségeket, ugyanúgy igazságtalan lenne és csak mélyítené a nyugdíjsávok közti szakadékot, mint a nyugdíjemelés jelenlegi rendszere. Ha viszont csak bizonyos nyugdíjszint alatt fizetnének 14. havi juttatást, akkor miért tette hozzá a miniszter, hogy nehéz meghúzni egy határvonalat? Egyaránt utalnak tehát a szavai arra, hogy egységesen jár majd minden nyugdíjasnak a 14. havi nyugdíj, akárcsak a 13. havi nyugdíj, valamint arra is, hogy a plusz juttatás a jövedelmi egyenlőtlenségek enyhítésének eszköze lesz.

"Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés (...) kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen" - jelentette ki Lázár János, ami azért arra enged következtetni, hogy a 14. havi juttatás nagyban hasonlít majd a 13. havi nyugdíjra. Biztosat viszont még nem lehet állítani.

Ki jogosult a 13. havi nyugdíjra és ki lehet jogosult a 14 havi nyugdíjra ez alapján?

Ha abból indulunk ki, hogy ki kaphat 13. havi nyugdíjat, a 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 6/A. §-a azt írja "(1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül. (2) Ha a jogosult több társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni." A nyugdíjtörvény 6. § (4) bekezdése pedig kimondja: "Ha jogszabály kivételt nem tesz, a) a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékra, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok sajátjogú növelt összegű járadékára az öregségi nyugdíjra, b) a hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadékra, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok hozzátartozói jogon szerzett növelt összegű járadékára a hozzátartozói nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

A legfontosabb tehát, hogy annak jár a 13. havi nyugdíj, aki a megelőző évben már nyugdíjba vonult, és még mindig jogosult a nyugdíjra januárban. Tehát annak, aki akár január 1-től vonul nyugdíjba, arra az évre nem jár neki a 13. havi nyugdíj, (ahogy egyébként az év eleji és évközi nyugdíjemelések sem, de pl. a nyugdíjas élelmiszer-utalványt megkapta, aki júliusig nyugdíjba vonult). Ez feltehetően így lesz a 14. havi nyugdíj esetében is: az lesz jogosult, aki a megelőző évben már legalább 1 napig nyugdíjas volt.

Ez akkor lenne különösen izgalmas, ha biztosra vehetnénk, hogy 2026-ban már bevezetik a 14. havi nyugdíjat: feltételezhetnénk, hogy ez csak azoknak jár majd, akik 2025. december 31-ig mentek nyugdíjba. Ez még befolyásolhatná a nyugdíjazás előtt állók idei terveit is! Ez azonban még mindig csak találgatás, remélhetőleg hamar tisztázzák a részleteket egy Kormányinfó keretében, hivatalos bejelentésben vagy a hivatalos rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátásával.

Mikor vezethetik be a 14. havi nyugdíjat?

Bár elemzők arra számítanak, hogy a 2026-os áprilisi országgyűlési választások előtt még szeretné a kormány bevezetni a plusz juttatást, ez nem feltétlenül lesz így. 2025. október 28-án a napirend előtt az Országgyűlésben felmerült a nyugdíjak témaköre. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár jelezte: a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit szerinte 2-4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez olyan gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével.

Ez a kijelentés összhangban van azokkal az aggodalmas hangokkal, amelyek szerint a 14. havi nyugdíjnak nincs fedezete a költségvetésben, ezért nem lenne szerencsés már a jövő évben bevezetni azt. Elemzők szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése 2026-ban komoly kihívást jelentene a szűk költségvetési mozgástér miatt, finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné. Ettől függetlenül sokan gondolják, hogy amennyiben a 14. havi nyugdíj "kampányfogás", még a választások előtt bevezethetik akkor is, ha ezzel ellentétes az előzetes kormányzati kommunikáció. Megvan tehát az esély a 2026-os bevezetésnek, de reálisabb lenne - illetve erről történt kommunikáció is - akkorra halasztani, mikor már lesz rá keret.

Mekkora lehet a 14. havi nyugdíj összege?

Amennyiben a 14 havi nyugdíj a 13 havi nyugdíjhoz hasonló juttatás lesz, az összegét az fogja meghatározni, mekkora a jogosult havi járandósága. Emlékezzünk: a 13. havi nyugdíj visszavezetése 2021-ben úgy indult, hogy a havi juttatás negyedét (kb. egy heti nyugdíjat) adták oda és lépcsőzetesen emelték volna évről évre félhavira, háromnegyed havira és teljesre az összeget. Azonban 2022-ben úgy döntöttek, hogy onnantól a teljes havi összeget megkapják a nyugdíjasok.

A nyugdíjtörvény 6/A. § (3) bekezdése szerint "a tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító társadalombiztosítási nyugellátások és a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátások együttes összegével."

Az szinte biztosra vehető, hogy a 14. havi nyugdíj összegét meg fogja határozni az eddig is járó juttatás havi összege; már csak azért is, mert ha nem így lenne, akkor feltételezhetően nem így nevezték volna el. (Infláció ellen ott van a nyugdíjkorrekció és nyugdíjemelés, gazdasági növekedés esetére a nyugdíjprémium, melyek csak akkor járnak, ha az indokolt. Az, hogy 14. havi nyugdíjról és nem másról beszélünk, arra enged következtetni, hogy rendszeresen járó, rendes havi összeghez valahogy igazodó juttatásról lesz szó.) Viszont azt nem lehet tudni, hogy az összeg egy az egyben meg fog-e egyezni a havi járandóság összegével, mint a 13. havi nyugdíj jelenleg. Lehetséges, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését is lépcsőzetesen tervezik: előbb egyheti, majd kétheti, háromheti és teljes összeggel évről évre.

A 13. és 14. havi nyugdíjak hazai és európai történetében nem ismeretlen az sem, hogy csak szűkebb körnek járjon szociális alapon a juttatás, illetve csak bizonyos jövedelmi sáv alatt. Sőt, Magyarországon is volt olyan rendszer, hogy maximálva volt a juttatás összege. Tehát hiába kapna valaki például több mint félmilliós nyugdíja mellé minden februárban még ugyanennyit 13. havi nyugdíjként, a 14. havi nyugdíj a mediánnyugdíj, vagy a nettó mediánbér összegéhez lenne kötve, így nem haladhatna meg egy bizonyos szintet. Akár minimumszintet is meghatározhatnának: hiába van valakinek 100 ezer forint alatt a nyugdíja, akkor is megkapná legalább pl. a medián kétharmadát. Sokféle elgondolás, számítási mód lehetséges - ha a cél valóban a nyugdíjak közti különbségek csökkentése, akkor a 14. havi nyugdíj számítása több csavart tartalmazhat, mint a 13. havi nyugdíjé.

Mikor jön majd a 14. havi nyugdíj?

A 13. havi nyugdíj 2021-es bevezetése óta a februári nyugdíjjal együtt érkezik. A nyugdíjtörvény 6. § (4) bekezdése úgy szól: "A tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév első negyedévében, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja." Lehetséges, hogy a 14. havi nyugdíj is februárban jöhet majd, de az is lehetséges, hogy más időpontra teszik. Gondoljunk csak arra, hogy a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés a 11. hónapban esedékes és hogy a decemberi nyugdíjak kifizetése mindig hamarabb történik a megszokottnál. (Vagy arra, hogy augusztusban kétszer van családi pótlék fizetés, mert a szeptemberit előre csúsztatják az iskolakezdésre tekintettel.)

Mindig van tehát valamilyen logika amögött, mikor jönnek a plusz kifizetések. A 13. havi utalására a február ideális hónap: januárban megérkezett a nyugdíjemelés, tehát kiderült, mennyi lett az emelt összeg, amire abban az évben lehet számítani. Februárban ennek az összegnek érkezik meg a duplája, ami beindítja a karácsony után rendszerint bezuhanó költekezési hajlandóságot év elején. Nem biztos, hogy jó stratégia lenne a kormány részéről "ellőni" a 14. havi nyugdíjat is februárban, így lehet, hogy egy másik hónapot fognak kinézni. Két egymást követő hónap csak zavart okozna, nyáron nincs általában nagy inflációs nyomás még vagy jelentős kiadás - vagy a fűtési idény kezdete vagy a december hónap lenne indokolt a kormány logikája és a nyugdíjasok igényei alapján. De ez természetesen ugyanúgy csak találgatás.

A 13. havi és 14. havi nyugdíj története Magyarországon

A 13. havi nyugdíj valójában nem új találmány: legelőször hazánkban 2003-ban vezette be a Medgyessy-kormány. Az első bevezetés idején lépcsőzetesen vezették be a 13. havi nyugdíjat: az első évben egyheti, majd a következőben kétheti juttatást adva pluszban, 2005-ben háromheti, majd 2006-tól teljes összeggel. 2006-ban felmerült már egyszer a 14. havi nyugdíj bevezetése is, melyet az ellenzék kezdeményezett, ez azonban nem valósult meg.

Később, a 2008-as válság idején a Gyurcsány-kormány leszűkítette a jogosultak körét, illetve maximalizálta a 13. havi nyugdíj összegét. Végül 2009-ben a Bajnai-kormány a kifizetéseket teljesen felfüggesztette - ezt a felfüggesztést akkor átmenetinek tekintették. Azonban a későbbi Orbán-kormányok, függetlenül a gazdasági fellendüléstől, nem vezették vissza a 13. havi nyugdíjat.

A 13. havi nyugdíj csak 2020-ban került újra napirendre, végül 2021-től be is vezették újra a pandémia okozta válság okán, gazdaságélénkítő szándékkal. A terv ekkor szintén a lépcsőzetes bevezetés volt: 2021-ben egyheti juttatást fizettek ki pluszban februárban. 2022-ben azonban - az akkori országgyűlési választásokat megelőzően - már nem csak kétheti plusz pénzt, hanem teljes havi összeget adtak és adnak azóta is a nyugdíjasoknak minden év februárjában.

A 14. havi juttatás ötlete pedig 2025 októberében került elő ismét, a részletek viszont cikkünk megjelenésekor még nem ismertek. Idén ezelőtt már döntöttek nyugdíjasok számára áfavisszatérítésről, ami végül nem valósult meg, kiterjesztették tavasszal a vidéki otthonfelújítási támogatást nyugdíjasokra, nyáron döntöttek nyugdíjas élelmiszer-utalványok küldéséről, ami szeptembertől tartott éppen október közepéig. Ősszel a novemberi nyugdíjemelés mértékét 1,6 százaléknál húzták meg, a jövő évi nyugdíjemelés összegét cikkünk megjelenésekor még nem lehet pontosan tudni, ez pedig befolyásolja majd a 2026. évi 13. havi nyugdíj összegét, illetve lehetséges, hogy a 14. havi nyugdíj összegét is.