2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős férfi egyedül ül a hálószobában. Férfi portré otthon reggel.
Nyugdíj

Itt vannak a részletek a visszamenőleges nyugdíjemelésről: erről minden idős magyarnak tudnia kell

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 14:11

Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről. A társadalmi egyeztetés szeptember 25-ig tart.

Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről. Bár Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette az 1,6 százalékos korrekciót, a társadalmi egyeztetés szeptember 25-ig tart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pótlólagos emelésre azért van szükség, mert januárban a nyugdíjak és más ellátások 3,2 százalékkal nőttek, miközben a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számolt infláció 4,8 százalékos lesz.

Az 1,6 százalékos különbözetet novemberben egy összegben fizetik ki az emelt nyugdíjon felül, visszamenőleg az év első tíz hónapjára és a tizenharmadik havi ellátásra is.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #nyugdíjas #nyugdíjemelés #infláció #kormányinfo #rendelet #nyugdíjasok #nemzetgazdasági minisztérium #gulyás gergely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:23
14:16
14:11
14:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
2025. szeptember 18.
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hete
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hete
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 14:16
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:59
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 13:31
Világméretű agrárcsaták: nyerünk vagy bukunk?