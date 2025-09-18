Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
Itt vannak a részletek a visszamenőleges nyugdíjemelésről: erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről. Bár Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette az 1,6 százalékos korrekciót, a társadalmi egyeztetés szeptember 25-ig tart.
A pótlólagos emelésre azért van szükség, mert januárban a nyugdíjak és más ellátások 3,2 százalékkal nőttek, miközben a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számolt infláció 4,8 százalékos lesz.
Az 1,6 százalékos különbözetet novemberben egy összegben fizetik ki az emelt nyugdíjon felül, visszamenőleg az év első tíz hónapjára és a tizenharmadik havi ellátásra is.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
Kik kapják meg először a 30 ezres nyugdíjas utalványt? Irányítószám alapján haladnak – mutatjuk, ki mikor számíthat rá. A Posta titkolja a pontos tervet.
Az állami utalványok célja a segítség, mégis sok idős ember bajba kerülhet, ha az uzsorások kezére jutnak a támogatások.
A nyolchavi infláció alapján a kormány 1,5 százalékkal emeli visszamenőleg a nyugdíjakat, átlagosan 3660 forinttal havonta.
Az utóbbi években különösen élénk érdeklődés övezi a kormány döntését, hogy fognak-e nyugdíjprémiumot fizetni, illetve lesz-e évközi nyugdíjemelés novemberben.
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
