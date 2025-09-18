Itt vannak a részletek a visszamenőleges nyugdíjemelésről: erről minden idős magyarnak tudnia kell

Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről. A társadalmi egyeztetés szeptember 25-ig tart.

Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről. Bár Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette az 1,6 százalékos korrekciót, a társadalmi egyeztetés szeptember 25-ig tart.

A pótlólagos emelésre azért van szükség, mert januárban a nyugdíjak és más ellátások 3,2 százalékkal nőttek, miközben a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számolt infláció 4,8 százalékos lesz.

Az 1,6 százalékos különbözetet novemberben egy összegben fizetik ki az emelt nyugdíjon felül, visszamenőleg az év első tíz hónapjára és a tizenharmadik havi ellátásra is.