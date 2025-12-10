Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik

Az országgyűlés egyhangúlag elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely fokozatosan, 2026-tól 2030-ig épül be a nyugdíjrendszerbe. A februári kifizetések során a nyugdíjasok a rendes havi nyugdíjuk mellett a teljes 13. havi juttatást és a 14. havi nyugdíj negyedrészét is megkapják.

December 10-én 181 igen szavazattal fogadta el az országgyűlés a Semjén Zsolt által benyújtott, 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A döntés értelmében a nyugdíjasok 2026 februárjában a rendes havi nyugdíjuk mellett a teljes 13. havi juttatást, valamint a 14. havi nyugdíj első, 25 százalékos részletét is megkapják.

A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki, 2029-től pedig a teljes összeget. Az átlagnyugdíj januártól várhatóan 259 ezer forintra emelkedik, így egy átlagos nyugdíjas 2026 februárjában összesen mintegy 583 ezer forintot kaphat kézhez.

Gulyás Gergely korábbi tájékoztatása szerint a 14. havi nyugdíj első részlete 170 milliárd forintos többletkiadást jelent majd a 2026-os költségvetésben. A juttatásra nemcsak a 2 millió öregségi nyugdíjas, hanem az egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülő 400 ezer fő is jogosult lesz.

A 13. és 14. havi juttatásokat azok kaphatják meg, akik már 2025-ben is legalább egy napig ellátásban részesültek, és 2026 februárjában is jogosultak valamilyen nyugdíjszerű ellátásra. Aki 2026 januárjában vonul nyugdíjba, legkorábban 2027-ben számíthat a pluszjuttatásokra.

A 13. havi nyugdíj 2022 óta teljes összegben jár a jogosultaknak minden év februárjában. A juttatás bevezetése 2003-ban kezdődött fokozatosan, majd 2009-ben a gazdasági válság miatt felfüggesztették, és csak 2021-ben indult újra a kifizetése, 2022-től már teljes összegben.

Magyarország a GDP 7,6 százalékát költi öregségi nyugdíjakra, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 11,3 százalékos átlagától.

Fotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA