Érik a káosz a nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése körül? Ezért várják sokan hiába a postást

Szeptember eleje óta zajlik a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok kikézbesítése, azóta több anomáliára is fény derült. A Pénzcentrum olvasói elárulták lapunknak, hozzájuk megérkezett-e már az utalvány, illetve akadt-e problémájuk a postázás során. A legtöbben gond nélkül megkapták az élelmiszer-utalványokat; sokan fennakadtak viszont azon, hogy a szomszédnak megérkezett, nekik meg még mindig nem. Úgy tűnik, mégsem az irányítószámok alapján viszi ki az utalványokat a posta, de még csak nem is utcák szerint: egészen véletlenszerűnek tűnik, ki az, aki már megkapta; és kinek kell még mindig várnia.

Olvasóink nagy számban válaszoltak lapunk kérdésére: megérkezett-e már az élelmiszer-utalvány számukra. Közel 1200 válaszadónk közül azok, akik jogosultak az utalványra, de még nem kapták meg azt, 86,8 százalékot tettek ki, vagyis 10 nyugdíjasból még ketten sincsenek köztük, akiknek már meghozta a postás az utalványt. Ez alapján tehát érdemes türelmesnek lenni: a legtöbb nyugdíjas még várja az utalványt.

Sok olvasónkat az zavarja a visszajelzések szerint, hogy a szomszéd már megkapta az utalványt, ő viszont még mindig vár. Ez a jelenség azért is érdekes, mert a Magyar Posta előzetes ígérete az volt: irányítószámok szerint emelkedő sorrendben fogják a nyugdíjas utalvány kézbesítést lebonyolítani. Ehhez képest a lapunk által gyűjtött válaszok alapján az ország minden pontján vannak, akiknek már kivitte a postás, de a szomszéd utcában, vagy épp a szomszéd házban még nem kapták meg a jogosultak.

Akadtak problémák a kézbesítés során

Azon kevesek, akik válaszadóink közül már megkapták az utalványokat, 95,5 százalékban semmilyen rendellenességről nem számoltak be lapunknak. Akadt azonban, akinek másik postára kellett mennie az utalványért, mint indokolt lett volna, más esetben a szomszéd vette át a jogosult helyett, és volt akinek csak hosszas reklamálás után adták oda az utalványt. Több olvasónk jelezte, hogy a korábbi hírekkel ellentétben valószínűleg az irányítószámok emelkedő sorrendje nem játszik szerepet a kézbesítésben, mert már sokan megkapták az utalványt, akik elvileg csak később következtek volna a sorban.

Ezt támasztja alá az is, hogy a lapunk által begyűjtött irányítószámok között a sok 1-essel kezdődőn kívül akad ugyanúgy 2-essel, 3-assal kezdődő is, és így tovább a 9-esekig. 9082-es a legmagasabb irányítószám, amit jeleztek olvasóink. Valószínűleg nem segít a helyzeten, hogy az sem egységes, hogy egy településen, vagy utcán belül mikor érkezik a postás az utalvánnyal. Így sokan aggódnak - valószínűleg feleslegesen - miért kapta meg már más ismerős, akinek az irányítószáma magasabb, vagy akár olyan, aki a szomszédban lakik.

Aggodalomra azonban egyelőre nincs ok: a több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. október 15-ig kísérli meg kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt. Amennyiben a jogosultat nem találják otthon, értesítőt dobnak be, és azzal a megjelölt postán lehet az utalványt átvenni. Ha értesítő sem érkezik október 15-ig, akkor lehet kezdeni gyanakodni, hogy valami nincs rendben.

Hogyan kézbesíti a nyugdíjas utalvány levelet a posta?

Mikor? Az utalványokat tartalmazó levelet a Magyar Posta kézbesíti a jogosult (vagy meghatalmazottja, helyettes átvevője) saját kezébe. Fontos, hogy október 15-ig érkezhetnek az utalványok, nem mindenki kapja meg tehát azonnal a 30 ezer forintos utalványt. Mint az az olvasóink válaszaiból is kiderült: nehéz rendszert felfedezni abban, kinek mikor viszi ki a postás a levelet.

Hová? A nyugdíjas élelmiszer-utalványt arra a címre kézbesítik, amely az ellátásban részesülő személy címeként a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartásra került, tehát ahová a nyugdíj/ellátás is érkezik. Bankszámlára történő ellátás-folyósítás esetén azon a címen próbálkoznak, melyet az ügyfél levelezési címként bejelentett a hivatalhoz. Ez a cím tehát nem feltétlenül egyezik az ügyfél lakóhelyével vagy tartózkodási helyével, mivel folyósítási, illetve levelezési címnek bármilyen cím megadható, amelyen a postai küldemények átvétele biztosított.

Hogyan? A Posta a kézbesítést egyszer kísérli meg, sikertelen kézbesítés esetén a címen értesítő kerül hátrahagyásra, mely tartalmazza, hogy a küldemény melyik postán, mikortól és mennyi ideig vehető át. (A letéti postán 10 munkanapig vehető át a küldemény.) Amennyiben ez idő alatt a jogosult átvevő nem jelentkezik, akkor a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldemény a Magyar Államkincstár részére visszaküldésre kerül. Ezután külön kérelmezni kell az újbóli kiküldést.

Az utalványt nemcsak a jogosult, hanem meghatalmazottja, helyettes átvevője (pl. családtagja), vagy közvetett kézbesítő (idősotthon, szálló, büntetés-végrehajtási intézmény, stb.) is átveheti.

Mi a teendő, ha nem érkezett meg a nyugdíjas utalvány a határidőig?

Amennyiben 2025. október 15-ig nem érkezik meg az élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldeményt, és postai értesítést sem dobtak be, az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság központi telefonszám: 1811

Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A kiküldött nyugdíjas élelmiszer utalványra vonatkozó kérdésre a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám – vonalkód alatti számsor), mely alapján a Magyar Posta Ügyfélszolgálata információt tud nyújtani a küldeményről.

A címváltozás bejelentése

Amennyiben az ügyfél a kézbesítési címe változását jelezte a kézbesítést végző postahelynek, és kérte az előző címére érkezett küldemények utánküldését az aktuális címére, akkor a Posta gondoskodik az élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeménynek az új címre történő továbbításáról.

Amennyiben a jogosult személy erről a címről már elköltözött, de címváltozását a hivatalnak nem, vagy elkésve jelentette be, akkor a nyugdíjas élelmiszer-utalvány új címre történő kézbesítését leggyorsabban a Magyar Posta Zrt. utánküldési szolgáltatásának igénybevételével (értesítő kézhezvételét követően a megrendelésre már nincs lehetőség), vagy a sikertelen kézbesítési kísérletet követően „Ismételt kézbesítés új címre” szolgáltatásának igénybevételével – díj ellenében – kérheti. Az utánküldés a megrendelés leadásától számított második munkanaptól biztosítható.

Ha ezzel a lehetőséggel a címzett nem él, a nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Posta a régi címére kísérli meg kézbesíteni. Amennyiben az átvétel a régi címen sikertelen, a küldemény 10 munkanapon belül átvehető az értesítőn megjelölt postán. Ha ez idő alatt sem jelentkezik a címzett, akkor a küldemény a Magyar Államkincstár részére kerül visszaküldésre.

A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehet kérni.

A címváltoztatási kérelem előterjeszthető

személyesen, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (helyszín, nyitvatartási idő Magyar Államkincstár honlapján érhető el, a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál intézhető ügyek” kiválasztásával),

levélben (cím: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest),

elektronikus úton – DÁP mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással – a magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapon: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Ha kérelmét levélben vagy elektronikus űrlapon terjeszti elő, a gyorsabb feldolgozás érdekében jól látható módon tüntesse fel, hogy kérelme nyugdíjas élelmiszer-utalványra vonatkozik - javasolják.

A vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesülő személyeknek a címváltozást a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz, az egyéb ellátásban részesülő személyeknek a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell bejelenteni. Ha a jogosult személy időközben már bejelentette postai címe megváltozását, a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó kézbesítetlen postai küldemények újraküldéséről a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, kérelmet nem szükséges benyújtani.

Vonzók a bolti akciók, de sokan tartalékolják karácsonyra az utalványokat

A Pénzcentrum olvasóinak válaszaiból az is kiderült, hogy azok számára, akik már megkapták az utalványt, vonzónak bizonyultak a nagyobb boltláncok akciói. Többen vannak, akik apránként költik majd el az utalványokat, spórolnak vele, mint akik egyösszegben tervezik levásárolni. Ez összefügghet a boltok nyakatekert kuponakcióival is.

Egyes válaszadóink még nem tervezték el az utalványok elköltését, míg mások már most tudják, hogy karácsonyra fogják félretenni, vagy éppen odaadják másoknak az utalványt. Van, aki még jótékony célra is fordít az összegből:

Melyik boltban éri meg leginkább levásárolni az utalvány?

A nagyobb üzletláncok sorra jelentették be ősz elején a nyugdíjas utalványokhoz kapcsolódó akcióikat. Mivel valamelyik bolt kupont ad, más helyen bizalompontot írnak jóvá, és nem is ugyanolyan rendszer alapján, összegyűjtöttük, hogy melyik bolt milyen ajánlattal állt elő. Így mindenki könnyebben eldöntheti, hol és hogyan érdemes vásárolnia.

Az Aldi ajánlata szerint áruházlánc minden olyan legalább 8000 forint értékű vásárlás után 1000 forintos kupont ad, amelyet részben vagy egészben nyugdíjas utalványból fedeztek. Mit jelent ez a gyakorlatban? Összesen 10 címlet van: 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos és 2 darab 1000 forintos. Vagyis tíz alkalommal, legalább 8000 forintért vásárolva maximum 10 000 forintnyi kupont lehet begyűjteni az Aldiban, ha minden utalványt külön vásárlás alkalmával használunk fel. Ehhez összesen 80 ezer forintért kell vásárolni, 50 ezer forint igazi pénzt és 30 ezer forintnyi utalványt felhasználva.

A Lidl azt találta ki, hogy legalább 5000 forintnyi utalvány felhasználása esetén ad 500 forint kupont, mely ránézésre is szerényebb ajánlat, mint az Aldié. Legalább 5000 ezer forintért utalvánnyal összesen 6-szor lehet vásárolni, tehát legfeljebb 3000 forintnyi kupont lehet begyűjteni. Van azonban egy csavar a történetben: amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a váráslás értéke meghaladja az 5000 forintot - közölte a boltlánc. A nyakatekert akció tehát arra ösztönözné az időseket, hogy szerezzék meg az 500 forintos Lidl-kuponokat (legfeljebb 6 darabot), majd azok beváltásánál ismét legalább 5000 forint értékben vásárolva szerezzenek még 500 forintos digitális kupont (maximum 6 darabot). Tehát összesen kétszer 3000 forint járhat kuponban az ügyesen trükközőknek.

A Tesco ajánlata sem kevésbé zavaros: a nyugdíjas élelmiszer-utalvány 2025.12. 31-ig bármelyik Tesco áruházban 10% azonnali kedvezménnyel váltható be. Ez eddig tiszta sor lenne, az utalványok kvázi 10%-kal többet érnek. A 10% ugyanakkor csak a kuponnal kifizetett összeg után jár, tehát maximum 3000 forint spórolható meg így. Ezt bonyolítja, hogy a hipermarket a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén még 2000 Ft-onként 1 db 100 Ft értékű kedvezményre jogosító kupont is ad. Így legfeljebb 1500 forint gyűjthető be pluszban a legfeljebb 3000 forintnyi kedvezmény mellé. Fontos, hogy a promóció a Tesco Otthonról szolgáltatás igénybevételekor, valamint a Premier üzletekben nem érvényes.

Az Auchanban kicsit egyszerűbb a képlet: a vásárlók a nyugdíjas utalványok összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók: amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az Auchan áruházakban 2025. november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 3 000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak. Mit is jelent ez? Ha tízszer vásárolunk nyugdíjas utalvánnyal (ennyi az összes címlet), a maximális 30 ezer forint értékben vásárlásonként, akkor 30 000 forintot érő Bizalompontot is jóváírhatnak számunkra.

Csakhogy ez azt jelentené, hogy az Auchanban el kell tapsolni november 30-ig összesen legalább 300 000 forintot (ebből 30 ezret nyugdíjas utalvánnyal fizetve), hogy 30 000 forintnyi bizalompontot kapjunk. Ami ezután levásárolható lesz. Tehát 270 ezer forint saját költéssel lehet plusz 30 ezer forintot csinálni az Auchan pénztárainál - ráadásul némely nyugdíjasnak, aki csak októberben kapja kézhez az utalványt, erre két hónapja sincs. Ezt, reálisan nézve, egy átlagos nyugdíjas csak alapos tervezéssel, vagy akár családi összefogással tudná csak kivitelezni. Bár a boltlánc közlése szerint "egy kis odafigyeléssel" megoldható, hogy az állami támogatás teljes összegét Bizalompont jóváírás formájában megkapják a vásárlók.

A SPAR szintén beszállt az akcióversenybe, nem is cifrázták különösebben túl: 2025. szeptember 11-től, aki legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal vásárol bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben, 500 forint értékű kupont kap ajándékba, melyet következő vásárlása során használhat fel. A kuponkiadási akció viszont csak 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be - erre érdemes figyelni.

A fentiek alapján minden vásárló eldöntheti, melyik bolt kedvezményei a csábítóbbak a számára.

Ki és mekkora összegű élelmiszer-utalványra jogosult?

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg, ezeket a kategóriákat lentebb részletesen felsoroljuk. Fontos, hogy az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Mivel az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja, tehát mások is bevásárolhatnak vele a jogosult számára, ugyanakkor érdemes vigyázni rá, nehogy elveszítsük.

Az élelmiszer-utalványra jogosult az a Magyarországon élő és tartózkodó személy, akinek 2025 júliusában

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

rokkantsági járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat,

házastársi pótlékot vagy

házastársi jövedelempótlékot

folyósítottak. Nagyon fontos, hogy csak azok, akik idén júliusban már nyugdíjat kaptak! Akik később vonultak/vonulnak nyugdíjba idén, azoknak nem jár. Annak sem jár az utalvány, akinek az ellátását 2025 júliusát követően, visszamenőleges hatállyal állapítják meg, mivel ebben az esetben az érintett személy részére 2025 júliusában nem került ellátás folyósításra.

Nem jogosultak továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásban (pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) részesülő személyek sem. Sőt, az egészségügyi ágazatban dolgozó azon személy, akinek ellátása közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony fennállása miatt kerül szüneteltetésre, és részére öregségi nyugdíjat helyettesítő jövedelemkiegészítés kerül folyósításra, nem minősül a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesülőnek, ezért a nyugdíjas élelmiszer-utalványra nem jogosult.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok értéke

Fontos, hogy az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle! Éppen ezért a 30 ezer forint nem egy címletben érkezik, hanem 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, 2 darab 2000 forintos és 2 darab 1000 forintos, így összesen 30 000 forint értékű utalványt tartalmaz majd a postai küldemény. Egy íven két utalvány van egymás mellett, ezeket a kis ollóval jelölt, függőleges perforáció mentén kell szétválasztani.

Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik, ha a megvásárolni kívánt termék(ek) nem pontosan annyiba kerül(nek), mint az utalvány címlete. Az egyik lehetőség, hogy utalvánnyal fizet valaki, de nagyobb címlettel, mint az ár, ilyenkor azonban nincs visszajáró, a bolt nem adhat készpénzben vissza. A másik lehetőség, hogy nagyobb összegben vásárol, mint az utalvány címlete és a fennmaradó összeget készpénzzel kifizeti. A boltnak (vagy árusnak) kötelező elfogadnia a részben utalvánnyal, részben pedig készpénzzel történő fizetést, amennyiben a vásárolt termék a jogszabályban meghatározott hideg élelmiszernek minősül, és az utalvány értéke nem fedezi teljes egészében a vételárat.

Meddig érvényes az élelmiszer utalvány?

Az utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.

Nem érdemes tehát sokáig halogatni a felhasználást. A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el. (Az utalvány felhasználását az élelmiszert árusító visszautasítja, ha a biztonsági elemei nem ellenőrizhetőek, az egyedi azonosítószám és a vonalkód beazonosíthatatlan.

Az élelmiszer-utalványok felhasználása, elfogadóhelyek

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kizárólag hideg élelmiszer vásárlására (és csak belföldön) használható fel. Nem lehet tehát meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket vásárolni vele. (Hogy mit jelent pontosan a hideg élelmiszer, arra is kitérünk lentebb.)

Az utalványt azoknál az élelmiszert árusítóknál lehet beváltani, ahol az élelmiszert árusító (bolt, piaci kereskedő, őstermelő) a hideg élelmiszer értékesítését a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenysége keretében főtevékenységként vagy értékesítési helyén elsődleges tevékenységként folytatja. Elsősorban élelmiszerboltokban, diszkontokban, pékségekben lehet beváltani, de a hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél is elfogadják azokat. Felhasználás előtt célszerű tájékozódni az adott üzletben vagy az árusnál arról, hogy elfogadják-e az utalványt.

Mit jelent ez? Kötelességük elfogadni a boltok az utalványt (ha nem nagy mértékben sérült, lásd lentebb)? A rendelet szerint az utalványt minden olyan kereskedő és őstermelő köteles elfogadni, aki hideg élelmiszert árusít, nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, hanem például boltban vagy piacon. Ilyenek például:

Élelmiszer jellegű vegyesbolt – például falusi kisbolt, sarki ABC, kis közért

Zöldséges – friss zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet

Húsbolt, hentes – húsárut, felvágottat kínáló kereskedés

Pékség, kenyérbolt – pékáru, kenyér, sütemény árusítása

Egyéb élelmiszerüzlet – pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet

Termelői piacon árusító kistermelő, aki saját gazdaságából származó hideg élelmiszert kínál, például: házi sajt, tejtermék; tojás, zöldség, gyümölcs; füstölt húsáru, pl. kolbász, szalonna (nem meleg étel); lekvár, savanyúság (nem meleg étel); méz.

A piac a rendelet vonatkozásában olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen, általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. Az utalvány a piacon értékesített olyan hideg élelmiszerekre váltható be, mint például:

sajt, tejtermék,

tojás, zöldség, gyümölcs,

húsáru,

pékáru,

lekvár, savanyúság (nem meleg étel).

Nagyon fontos, mivel megtévesztő lehet, azonban a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem váltható be olyan üzletekben, ahol a főtevékenység nem élelmiszer-kereskedelem, mint például:

Drogériák

Elektronikai üzletek

Sportboltok

Benzinkutak

Vegyes profilú üzletek, ahol nem főtevékenység az élelmiszer-kereskedelem (pl: vegyeskereskedések)

Hiába vennénk tehát alapvetően a hideg élelmiszer kategóriába eső terméket egy drogériában, ott nem fogják elfogadni.

Mi a hideg élelmiszer fogalma?

2025. évi LI. törvény 34. pontja A nyugdíjas élelmiszer-utalványról 141. § 2. pont szerint a hideg élelmiszer „olyan élelmiszer, amely a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

I–IV. áruosztályba tartozó termék, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, továbbá

V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

Ez alapján nehéz elképzelni, hogy mennyiféle termékre érvényes a „hideg élelmiszer” definíció, de ha letöltjük az említett dokumentumot, láthatjuk, hogy az I–IV. áruosztályhoz tartozó termékek felsorolása csaknem 180 oldalon keresztül tart. Ide tartoznak például - a teljesség igénye nélkül az élő állatoktól kezdve a hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek; a halak és rákfélék, puhatestűek; a tejtermékeken át; a madártojásokon keresztül a természetes mézig - és ez még csak az I. áruosztály. A II. áruosztály a növényi termékeket sorolja fel (zöldség, gyümölcs, kávé, tea, fűszerek, gabona, magvak, de még a takarmány is ide tartoznak), a III. pedig a különféle zsírokat, olajokat, a IV. pedig az élelmiszer-készítmények (cukor, liszt, stb., feldolgozott élelmiszerek); italok, ecet; mellett még a dohány és feldolgozott dohánypótlók is fel vannak sorolva. Ezeket feltehetően azért nem zárta ki a rendelet, mert csak dohányboltban kaphatók, ahol eleve nem fogadják el az élelmiszer-utalványt.

Viszont a különféle hivatalos tájékoztatók azért igyekeznek ennél a ködös megfogalmazásnál egy közérhetőbb képet adni a termékekről, amelyeket meg lehet vásárolni. Ezt közöljük alább, de érdemes látni, hogy ez sem a teljes felsorolása a megvásárolható termékeknek, viszont sok területet lefed.

Itt a hideg élelmiszer lista

Mivel a nyugdíjas élelmiszer-utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet beváltani, jó tudni, milyen termékek tartoznak ehhez a kategóriához. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az alábbi felsorolás sem fedi le a termékek teljes körét, de körvonalazza, mit is ért a jogalkotó hideg élelmiszeren:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),

kakaó és kakaókészítmények,

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

só.

Fontos, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány nem használható fel többek között alkoholos italok; dohánytermékek; melegétel vagy melegkonyhai termékek; háztartási cikkek, kozmetikumok, vegyi áruk vásárlására.

Hogy néz ki az élelmiszer-utalvány?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány többek között egyedi vízjelet tartalmaz, valamint a Magyar Államkincstár által meghatározott és a honlapján nyilvánosságra hozott biztonsági elemekkel rendelkezik, így ezek alapján ellenőrizhető az utalvány eredetisége.

Az utalvány hátoldala pedig így néz ki:

Mi a teendő, ha egy utalvány hamis?

Amennyiben az élelmiszer-utalvány valódiságát illetően kétség merül fel, úgy ezzel kapcsolatban javasolt a Magyar Államkincstár mint kibocsátó megkeresése, hogy ellenőrizze az utalvány eredetiségét. Ebben az esetben a hamis gyanús utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem nyugdíjas élelmiszer-utalvány eredetiség vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti. Amennyiben az utalványt a Magyar Államkincstár eredetinek minősíti, akkor a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1 000 forintos címletben) csere utalványt küld meg postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címre. Amennyiben a Magyar Államkincstár hamisnak minősíti az utalványt, arról jegyzőkönyv formájában értesíti a kérelmezőt és az utalványt bevonja. Ebben az esetben feljelentést is tehet a jogosult a rendőrségen.

Ezért sem szabad utalvány elfogadni másoktól, vagy készpénzért megvásárolni: ha hamis az utalvány, bajba is kerülhet, aki ilyet tesz.

Mi a teendő, ha az élelmiszer utalvány sérült?

Ha az utalvány az átvételt követően sérült (foltos, szakadt, gyűrött), de az utalvány biztonsági elemei a sérülés ellenére ellenőrizhetők, és az utalványon az egyedi azonosítószám, illetve a vonalkód leolvasható és sérülésmentes, az utalvány beváltható. Viszont ha az utalvány oly módon sérül, hogy a biztonsági elemei nem ellenőrizhetők, és az egyedi azonosítószám és a vonalkód beazonosíthatatlan (hiányos, ragasztott, olvashatatlan), az utalványt nem váltják be a bankban a kereskedőnek.

A sérült élelmiszer-utalványt az árusító személy közvetlenül visszaküldheti a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központjának.