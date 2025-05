Meghökkentő ATM-limitek a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a május 12-én kihirdetett törvénymódosítások értelmében minden településen kell lennie bankjegykiadó automatának, továbbá az azokból kivehető maximális összeget nem lehet 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni. A módosítások tehát biztosítják, hogy bárki és bárhol ki tudja használni az ingyenes készpénzfelvétel nyújtotta lehetőséget, hogy tudniillik havonta maximum 150 ezer forint készpénzhez ingyenesen hozzájuthasson. Ebben az esetben viszont kizárólag a jogszabályi előírásról beszélünk, miközben a bankok maguk is biztosítanak ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, méghozzá a 150 ezer forintnál jóval nagyobb összeghatárig is. De mégis mekkora összegekről beszélünk és havonta hány alkalomról? Az alábbiakban ezt gyűjtöttük össze.

Utóbbi célja egyértelmű – a jogalkotók így kívánják biztosítani, hogy senki se járhasson úgy, hogy a számára elérhető bankautomata esetleges korlátozása miatt az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség ellenére sem fér hozzá a törvény által biztosított 150 ezer forinthoz, vagy ezt csaj több tranzakcióval képes megtenni.

Ugyanis a bankok jellemzően kisebb értékhatárban maximalizálják a nem saját ügyfeleik által felvehető összeget a saját ügyfeleikre vonatkozó értékhatárnál. A friss módosítás alapján viszont a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogja kijelölni, hogy az egyes településekre melyik szolgáltató köteles bankjegykiadó automatát telepíteni. Előfordulhat tehát, hogy egy adott településen csak az MNB által kijelölt A banknak lesz ATM-je, így a fenti kitétel nélkül a településen élő B bank ügyfelei hátrányba kerültek volna.

150 ezer csak a kezdet

A fentiekben azonban kizárólag a jogszabály által előírt kötelező minimumról szóltunk, pedig sok banknál a 150 ezer forintnál akár jóval magasabb összeget is felvehetünk ingyenesen, ráadásul kettőnél több alkalommal is. Igaz, ez ebben az esetben is csak a saját ügyfelekre érvényes, illetve utóbbi csak bizonyos számlacsomagok esetében. De mennyi az annyi?

A Bankmonitor által készített gyűjtés alapján a legmagasabb limitet az UniCredit Banknál találjuk, ahol bizonyos számlacsomag esetén 1 millió forintot is felvehetünk ingyenesen, igaz, csak havonta egy alkalommal. Ezt a K&H Bank 750 ezer forintos limitje követi – bár itt kisebb az összeghatár, ugyanakkor havonta öt alkalommal is vehetnek fel pénzt az ügyfelek.

Több banknál is 600 ezer forintos limit van érvényben – a Gránit Bank és a Raiffeisen Bank is itt húza meg a határt, de az UniCredit Banknak is van ekkora limittel rendelkező számlacsomagja, míg a CIB Banknál 400 ezer forint a limit. Ugyanakkor több olyan bank is van, ahol csak a jogszabályi limit van érvényben.

Maximális napi összegek

Legtöbbször csak az ingyenes készpénzfelvételről beszélünk, pedig ha nem is ingyen, de a fentieknél akár jóval nagyobb napi összegeket is felvehetünk az ATM-ekből. A Gránit Banknál akár 3 millió forintra, az MBH Banknál pedig 2 millió forintra is állíthatjuk a napi készpénzfelvételi limitünket. Több banknál is 1 millió forint a maximális limit, míg a CIB Banknál csak 400 ezer forint.

Mint mondtuk, ezek már fizetős lehetőségek. Saját ATM-ből való készpénzfelvétel esetén az OTP Bank számítja fel a legmagasabb díjat, nevezetesen 1,79%-ot + 165 forintot. Ez 1 millió forint felvétele esetén 18 065 forintot jelent.

Ennél elvileg olcsóbb az Erste Bank, ahol 1,49% + 149 forint a készpénzfelvétel díja, csakhogy itt még külön tételként felszámításra kerül a 0,6%-os tranzakciós illeték is. A végső összeg tehát 21 049 forint 1 millió forint felvétele esetén.

Legolcsóbban a K&H Banknál úszhatjuk meg a fizetős készpénzfelvételt, ahol a felvett összeg 0,68%-a + 683 forint a tranzakció díja. Ez 1 millió forint esetén 7 483 forintot jelent.

Idegen banki ATM-es készpénzfelvétel

Szinte mindegyik banknál drágább, ha nem saját bankautomatából veszünk ki pénzt. Az Erste Banknál 2,38% + 0,6% + 781 forint az idegen bankautomatás készpénzfelvétel díja, ami 1 millió forint felvétele esetén 30 581forintot jelent.

Ugyancsak 2% feletti, egészen pontosan 2,075%-is díjat számít fel az UniCredit bank is, amihez további 892 forintot is felszámítanak, így a végösszeg 1 millió forint esetén 21 642 forint. Ennél elvileg olcsóbb, a gyakorlatban mégis drágább az MBH Bank, ahol az 1,38%-os díjon kívül külön felszámításra kerül 0,90% tranzakciós díj, ami összesen 2,28%. Itt viszont további összeg már nem kerül felszámításra, így 1 millió forint felvétele 22 800 forintba kerül.

Ebből a szempontból egyébként a K&H Bank tűnik a legolcsóbbnak, ahol a tranzakció 0,52% + 1 025 forintba kerül, így a végösszeg 6 225 forint.

Érdemes még megemlíteni a Gránit Bankot és a Raiffeisen Bankot is, melyek sajátos módon nem tesznek különbséget a saját és az idegen bankautomatánál végrehajtott tranzakciók között. A Gránit Bank esetében a készpénzfelvétel díja 200 forint + 1,05% (10 700 forint milliónként), míg a Raiffeisen Banknál 1,34% de maximum 10 647 forint. Ennek megfelelően 1 millió forint felvétele 10 647 forintba kerül a szóban forgó pénzintézetnél.