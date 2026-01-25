Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz

Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon. Sokan keresték a választ arra, valóban felajánlható-e az adó 2 százaléka a nyugdíjas szülőknek, tömegeket érdekelt az ausztriai munkavállalás nettó béreinek valósága, nagy figyelmet kaptak az extrém téli időjárásról szóló hírek, az otthoni tűzveszélyekről szóló figyelmeztetések, valamint a friss rezsiemelésekről és a magyar gazdaság ellentmondásos helyzetéről szóló elemzések. Ezek voltak a Pénzcentrum legolvasottabb anyagai.

Az elmúlt napokban több magyar nyelvű oldal és közösségi felület arról írt, hogy 2026-tól Magyarországon a személyi jövedelemadó (szja) 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek is fel lehet ajánlani. Ez azonban félrevezető.

A szabályváltozás nem a magyar adórendszerben lép életbe, hanem Szlovákiában, ahol a módosítás lehetővé teszi, hogy 2025-ös adóbevallás alapján 2026-ban az adózó akár az adója 2-2 százalékát egyik-másik szülője javára felajánlhassa – összevonva akár 6–7 százalékot, ha civil szervezetnek is adófelajánlást tesznek. A részletekről lentebb olvashat.

Az Ausztriába költöző vagy munkát vállaló magyarok körében gyakran emlegetik, hogy havi nettó 2200 euró fizetés is elérhető német nyelvtudás nélkül. Ez részben igaz, de a valóság összetettebb annál, mint ahogy sok hír megjelenik. A cikk kiemeli, hogy Ausztria továbbra is népszerű célpont a magyar munkavállalók számára, akik magasabb kereseti lehetőségeket keresnek a hazai bérekhez képest. Sok ágazatban – különösen a vendéglátásban, turizmusban, szezonális munkákban és egyszerűbb fizikai pozíciókban – lehet olyan ajánlatokat találni, ahol a bérek jelentősen magasabbak, mint Magyarországon.

Magyarországon az elmúlt napokban nagy mennyiségű hó esett, és ez csak a tél első hulláma volt. A jelenlegi szélsőséges időjárási mintázat nem egyszeri eset, hanem része annak, hogy a klímaváltozás hatásai egyre inkább meghatározzák a mindennapi időjárást. Szabó Péter klimatológus szerint az országot érintő hideg és havas időszakok azt mutatják, hogy a rendszer még instabil és továbbra is erős ingadozásokat hoz.

A hét talán legszomorúbb híre volt, Egressy Máté eltúnése. Január 17-én hajnalban tűnt el a 18 éves budapesti középiskolás fiú, miután egy belvárosi szórakozóhelyről hazaindult, de soha nem érkezett meg otthonába. A rendőrség és civilek nagy erőkkel keresik az eltűnt fiatalt.

Az ügy nemcsak a keresés körüli munkálatokról szól, hanem arról is, hogyan működik a médiafigyelem ma Magyarországon. Egressy eltűnése példátlan közösségi média-és sajtófigyelmet kapott, miközben más hasonló esetek gyakran „láthatatlanok” maradnak. Ez rávilágít arra, hogy a társadalom és a média hogyan dönt arról, mely eltűnések kerülnek országos érdeklődés középpontjába.

Sok magyar lakásban rejtett tűzkockázat húzódik meg az elektromos hálózatban vagy berendezések használatában, és ezek miatt akár másodpercek alatt súlyos tűz keletkezhet – derül ki egy 2026. január 22-én megjelent cikkből. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint 2024-ben 6582 lakóépületnél történt tűzeset, ami átlagosan napi 18 lakástűznek felel meg, és a téli hónapokban ez az arány még magasabb, napi majdnem 25-re emelkedik.

Magyarországon az elmúlt időszakban újabb rezsiemelés lépett életbe, amit már sok társasházi lakástulajdonos is tapasztal a postán érkező magasabb közös költség és rezsi-számlákon. A változás elsősorban a társasházi közös költségek emelkedésében érhető tetten, amelyek az elmúlt egy évben többnyire 5–10 százalékkal nőttek – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Magyarországon 2026-ban továbbra is ellentmondásos a gazdasági helyzet. A statisztikák szerint a bérek és a reáljövedelmek emelkednek, mégis a gazdasági növekedés stagnál és a lakossági fogyasztás mérsékelt ütemben bővül, ami azt jelzi, hogy a háztartások egy része nem él meg valódi javulást.

A KSH és szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 harmadik negyedévében a magyar GDP mindössze 0,6 százalékkal nőtt éves összevetésben, és negyedéves alapon gyakorlatilag stagnálás mutatkozott. A nem mezőgazdasági szektorokban is hasonló, gyenge bővülés látszik.

A CashTag legújabb részében pedig Grönland volt a téma. Az Északi-sarkvidék az elmúlt két évtizedben látványosan felértékelődött a nagyhatalmak szemében. A jég visszahúzódása új hajózási útvonalakat nyitott meg, miközben Oroszország stratégiai térségként kezdett tekinteni az északi területeire, és felgyorsította az ottani energiaforrások kitermelését, ami alapjaiban alakítja át a térség geopolitikai súlyát - derül ki a legújabb részből.