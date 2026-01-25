2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Nyugdíj

Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz

Pénzcentrum
2026. január 25. 18:57

Ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat az elmúlt napokban a Pénzcentrumon. Sokan keresték a választ arra, valóban felajánlható-e az adó 2 százaléka a nyugdíjas szülőknek, tömegeket érdekelt az ausztriai munkavállalás nettó béreinek valósága, nagy figyelmet kaptak az extrém téli időjárásról szóló hírek, az otthoni tűzveszélyekről szóló figyelmeztetések, valamint a friss rezsiemelésekről és a magyar gazdaság ellentmondásos helyzetéről szóló elemzések. Ezek voltak a Pénzcentrum legolvasottabb anyagai.

Az elmúlt napokban több magyar nyelvű oldal és közösségi felület arról írt, hogy 2026-tól Magyarországon a személyi jövedelemadó (szja) 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek is fel lehet ajánlani. Ez azonban félrevezető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályváltozás nem a magyar adórendszerben lép életbe, hanem Szlovákiában, ahol a módosítás lehetővé teszi, hogy 2025-ös adóbevallás alapján 2026-ban az adózó akár az adója 2-2 százalékát egyik-másik szülője javára felajánlhassa – összevonva akár 6–7 százalékot, ha civil szervezetnek is adófelajánlást tesznek. A részletekről lentebb olvashat.

Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
Az elmúlt napokban félrevezető információk jelentek meg különboző magyar nyelvű felületeken arról, hogy 2026-tól a személyi jövedelemadó 2 százalékát a szülőknek is fel lehet ajánlani.

Az Ausztriába költöző vagy munkát vállaló magyarok körében gyakran emlegetik, hogy havi nettó 2200 euró fizetés is elérhető német nyelvtudás nélkül. Ez részben igaz, de a valóság összetettebb annál, mint ahogy sok hír megjelenik. A cikk kiemeli, hogy Ausztria továbbra is népszerű célpont a magyar munkavállalók számára, akik magasabb kereseti lehetőségeket keresnek a hazai bérekhez képest. Sok ágazatban – különösen a vendéglátásban, turizmusban, szezonális munkákban és egyszerűbb fizikai pozíciókban – lehet olyan ajánlatokat találni, ahol a bérek jelentősen magasabbak, mint Magyarországon.

Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
EZ IS ÉRDEKELHET
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.

Magyarországon az elmúlt napokban nagy mennyiségű hó esett, és ez csak a tél első hulláma volt. A jelenlegi szélsőséges időjárási mintázat nem egyszeri eset, hanem része annak, hogy a klímaváltozás hatásai egyre inkább meghatározzák a mindennapi időjárást. Szabó Péter klimatológus szerint az országot érintő hideg és havas időszakok azt mutatják, hogy a rendszer még instabil és továbbra is erős ingadozásokat hoz.

A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
EZ IS ÉRDEKELHET
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.

A hét talán legszomorúbb híre volt, Egressy Máté eltúnése. Január 17-én hajnalban tűnt el a 18 éves budapesti középiskolás fiú, miután egy belvárosi szórakozóhelyről hazaindult, de soha nem érkezett meg otthonába. A rendőrség és civilek nagy erőkkel keresik az eltűnt fiatalt.

Az ügy nemcsak a keresés körüli munkálatokról szól, hanem arról is, hogyan működik a médiafigyelem ma Magyarországon. Egressy eltűnése példátlan közösségi média-és sajtófigyelmet kapott, miközben más hasonló esetek gyakran „láthatatlanok” maradnak. Ez rávilágít arra, hogy a társadalom és a média hogyan dönt arról, mely eltűnések kerülnek országos érdeklődés középpontjába.

Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
Ez az ügy rávilágít arra, milyen kiszámíthatatlanul működik ma a figyelem logikája, és mennyire meghatározza egy eltűnés láthatóságát a társadalmi státusz.

Sok magyar lakásban rejtett tűzkockázat húzódik meg az elektromos hálózatban vagy berendezések használatában, és ezek miatt akár másodpercek alatt súlyos tűz keletkezhet – derül ki egy 2026. január 22-én megjelent cikkből. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint 2024-ben 6582 lakóépületnél történt tűzeset, ami átlagosan napi 18 lakástűznek felel meg, és a téli hónapokban ez az arány még magasabb, napi majdnem 25-re emelkedik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
EZ IS ÉRDEKELHET
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
Lakástüzek ezrei, rejtett elektromos hibák és súlyos károk: mutatjuk, miért veszélyesek az elavult hálózatok, és mikor fizet a biztosító.

Magyarországon az elmúlt időszakban újabb rezsiemelés lépett életbe, amit már sok társasházi lakástulajdonos is tapasztal a postán érkező magasabb közös költség és rezsi-számlákon. A változás elsősorban a társasházi közös költségek emelkedésében érhető tetten, amelyek az elmúlt egy évben többnyire 5–10 százalékkal nőttek – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
EZ IS ÉRDEKELHET
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.

Magyarországon 2026-ban továbbra is ellentmondásos a gazdasági helyzet. A statisztikák szerint a bérek és a reáljövedelmek emelkednek, mégis a gazdasági növekedés stagnál és a lakossági fogyasztás mérsékelt ütemben bővül, ami azt jelzi, hogy a háztartások egy része nem él meg valódi javulást.

A KSH és szezonálisan kiigazított adatok alapján 2025 harmadik negyedévében a magyar GDP mindössze 0,6 százalékkal nőtt éves összevetésben, és negyedéves alapon gyakorlatilag stagnálás mutatkozott. A nem mezőgazdasági szektorokban is hasonló, gyenge bővülés látszik.

Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
EZ IS ÉRDEKELHET
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.

A CashTag legújabb részében pedig Grönland volt a téma. Az Északi-sarkvidék az elmúlt két évtizedben látványosan felértékelődött a nagyhatalmak szemében. A jég visszahúzódása új hajózási útvonalakat nyitott meg, miközben Oroszország stratégiai térségként kezdett tekinteni az északi területeire, és felgyorsította az ottani energiaforrások kitermelését, ami alapjaiban alakítja át a térség geopolitikai súlyát - derül ki a legújabb részből. 

 
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #rezsi #szja #időjárás #ausztria #külföldi munka #gazdaság #lakástűz #klímaváltozás #gdp #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:57
18:32
18:06
17:26
16:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2026. január 25.
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
3
2 hete
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
4
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
5
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 18:06
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 16:10
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. január 25. 18:05
Rossz hír érkezett a csapadékról - tényleg ehhez kell hozzászoknunk?