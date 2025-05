Így hullhat pénzeső magyar nyugdíjasok tömegeire: sokan nem is hiszik, hogy ez tényleg lehetséges

Sokan úgy érzik, ötven felett már késő belevágni a befektetésbe. Pedig a tudatos, fokozatos vagyonkezelés ebben az életkorban is jelentős előnyt jelenthet – különösen akkor, ha a megtakarításokat eddig kizárólag készpénzben tartották. A kulcs nem a gyorsaság, hanem az átgondolt lépések.

Egy friss BBC-riport szerint sokan ötven év körül kezdenek el komolyabban foglalkozni azzal, hogyan használják fel a megtakarításaikat a lehető leghatékonyabban. A riport középpontjában egy olyan helyzet áll, amely sokak számára ismerős lehet: valaki évtizedeken át következetesen takarékoskodott, de még sosem mert belevágni a befektetésekbe. Most viszont, hogy közeleg a nyugdíj, felmerül a kérdés: nem késő elkezdeni?

A szereplő közel 50 éves, és mintegy 125 ezer font készpénzmegtakarítással rendelkezik. Biztonságérzetét eddig az jelentette, hogy a pénz banki számlákon pihent – kockázat nélkül. A befektetésektől tartott, részben az esetleges veszteségek miatt, részben a piacok kiszámíthatatlansága miatt, amit például a nemzetközi gazdasági és politikai események is felerősítenek.

A riport azonban egy másik kockázatra is felhívja a figyelmet: az inflációra. A készpénz vásárlóértéke idővel csökken, így aki kizárólag megtakarításban gondolkodik, hosszú távon veszíthet. A riport szerint a befektetés nemcsak kockázatot hordoz, hanem lehetőséget is – főleg, ha valaki még 10-15 aktív munkával töltött évre számít, mielőtt nyugdíjba vonul.

Nem az a cél, hogy valaki egyik napról a másikra a teljes megtakarítását befektesse. A szakértők szerint a fokozatos, tudatos átcsoportosítás a megoldás. Ez csökkenti a hirtelen piacmozgások miatti kitettséget, és lehetőséget ad a tanulásra, alkalmazkodásra is.

A riport arra is rámutat, hogy a nyugdíjpénztárak – még ha kisebb összeggel is – hatékony, adózási szempontból kedvező befektetési formák lehetnek. A tudatosan emelt nyugdíjjárulék hozzájárul a hosszú távú pénzügyi biztonsághoz, és példát mutat arra, hogy még idősebb korban is lehet okos döntéseket hozni.

A befektetés tehát nem feltétlen kor kérdése, hanem szemléleté. A legfontosabb, hogy az ember felismerje a lehetőségeit, mérlegelje a kockázatokat, és ne hagyja, hogy az idő múlása elriassza attól, hogy pénzét dolgoztassa. Mert még ötven felett is van idő – és főleg értelme – építkezni.

A mostani helyzetben a korábbiaknál is sokkal fontosabb, hogy a befektetéseinket nagyon körültekintően, és fokozott óvatossággal kezeljük, ha nem akarunk jelentőset bukni a meglehetősen izgatott piaci környezet hatásai miatt.

