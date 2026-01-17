2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Nyugdíj

Rengeteg pénz üti a markát több tízezer magyar nyugdíjasnak: itt az elszámolás, indul a kifizetés

Pénzcentrum
2026. január 17. 13:35

Az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 2025-ben, a legjobb befektetések két számjegyű hozamot értek el, és az 50 nyilvántartott portfólióból 49 pozitív eredménnyel zárta az évet. A magasabb kockázatvállalás jelentősen nagyobb hozamokat eredményezett, miközben a pénztári vagyon rekordszintre emelkedett.

A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján 2025 rendkívül sikeres év volt az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók számára - írja a Portfolio. A befektetők teljesítményét jelentősen befolyásolta a kockázatvállalási hajlandóság: a magas részvénysúlyú portfóliók átlagos hozama több mint kétszeresen múlta felül a kockázatkerülő portfóliókét. A zsugorodó magán-nyugdíjpénztári szektorban egyértelmű eredmények születtek, a Horizont minden kategóriában felülmúlta a Budapest portfólióit.

2025 befektetési szempontból izgalmas évet hozott. Az első félévben a globális vámháború okozott turbulenciát a piacokon, az év végére azonban új csúcsokat értek el a tőzsdék. A közép-európai piacok, köztük a magyar, cseh, román és lengyel indexek kiemelkedően teljesítettek, 40-50% közötti éves hozamokat produkálva. A magyar portfóliókezelők számára ugyanakkor kihívást jelentett a forint jelentős erősödése, amely az euróval szemben 410 fölötti szintről 385 alá csökkent, ami mérsékelte a forintban számolt hozamokat.

Ebben a vegyes piaci környezetben a nyugdíjpénztári portfóliók többsége sikeresen helytállt. A legjobb teljesítményt az Allianz Kockázatvállaló portfóliója érte el 23,6%-os hozammal, amely az elmúlt tíz évben már ötödször produkált 20% feletti éves eredményt. A második helyen a Honvéd Növekedési portfóliója végzett 16%-os hozammal, míg a harmadik az OTP Dinamikus portfólió lett 14,7%-os teljesítménnyel. A legjobb 15 portfólió között az Alfa és az Allianz 3-3, az Aranykor, az Erste, a Honvéd és az OTP 2-2, a Gondoskodás pedig 1 portfólióval képviseltette magát.

A tízéves időtávot (2016-2025) vizsgálva az Allianz Kockázatvállaló portfólió bizonyult verhetetlennek, mögötte az OTP két portfóliója teljesített a legjobban, 10% és 9% közötti évesített hozammal. A tizenötös toplistára ebben az időszakban már 6,3%-os hozammal is fel lehetett kerülni.

A 2025-ös év két fontos tanulsággal szolgált: egyrészt egy kivétellel (Pannónia Smaragd) minden portfólió pozitív hozamot ért el, másrészt a nagyobb kockázatvállalás jelentősen magasabb hozamokat eredményezett. Míg a klasszikus/óvatos/kockázatkerülő portfóliók jellemzően 5-7% közötti hozamot produkáltak, addig a dinamikus/lendületes/kockázatvállaló portfóliók gyakran 12-16% közötti eredményt értek el.

Az MNB által nyilvántartott összes portfólió tavalyi nettó hozamának súlyozatlan átlaga 8,3% volt, a medián pedig 7%, miközben az infláció 3,3%-ot tett ki 2025-ben. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjpénztárak jellemzően jelentős reálhozamot biztosítottak tagjaiknak. A kedvező eredményekhez hozzájárult a magyar nyugdíjpénztárak alacsony költségszintje is, a 30 éves költségmutató (TKMNYP) mindössze 0,93% volt az MNB számításai szerint.

A különböző kockázati kategóriák között markáns teljesítménykülönbségek mutatkoztak: a kockázatkerülő portfóliók átlagosan 6,6%-os, a közepes kockázatvállalású (kiegyensúlyozott) portfóliók 9,6%-os, míg a magas kockázatvállalású portfóliók átlagosan 12,4%-os hozamot értek el.

A magánnyugdíjpénztári szektorban, amely mára mindössze 50 ezer tagot számlál (szemben az önkéntes nyugdíjpénztári piac 1,1 millió tagjával), két szereplő maradt talpon a 2024-es összeolvadások után. A 2025-ös évet a Horizont nyerte 6,5-13% közötti hozamokkal, míg a Budapest ennél szerényebb, 3,8-7,7% közötti eredményt ért el.

2025-ben különleges lehetőségként, gazdaságélénkítési céllal egy éven át lakáscélokra is fel lehetett használni az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat. A legfrissebb adatok szerint az első 9 hónapban a pénztártagok kevesebb mint 5%-a, körülbelül 47 ezer fő élt ezzel a lehetőséggel. A lakáscélú felhasználás egyszeri, csökkentő hatást gyakorolt a szektor vagyonára, mivel ez a lehetőség csak 2025-ben volt nyitva, 2026-tól ismét bezárult.

A 2025 harmadik negyedévi adatok szerint a nyugdíjpénztárak kezelt vagyona rekordmagasságba, 2352 milliárd forintra emelkedett, ami átlagosan 2,2 millió forintos egyenleget jelent pénztártagonként. Ez a 259 ezer forintos átlagnyugdíj alapján 8,5 havi nyugdíj összegének felel meg. Az első három negyedévben körülbelül 147 milliárd forintnyi befizetés érkezett a pénztári számlákra, nagyobb részben saját befizetésekből, kisebb részben munkáltatói hozzájárulásokból.

A tavalyi első három negyedévben a kifizetéseknél látványos növekedés mutatkozott a lakáscélú felhasználás miatt. Ebben az időszakban a pénztárak összesen mintegy 78 milliárd forintot fizethettek ki ilyen célra, ami a 2024. szeptember végi teljes mozdítható vagyon körülbelül 3,6 százalékát jelentette.
Címlapkép: Getty Images
