2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Kiderült, drasztikus nyugdíjkorhatár-emelést tervez a kormány: ez az igazi atombomba, rengetegen járhatnak pórul
Romániában a kormány a hivatásos katonák és a belügyi dolgozók nyugdíjkorhatárának emelésére készül, miközben újabb deficitcsökkentő intézkedéscsomagot vezetne be. A kabinet kompromisszumos megoldásként elkerülné a bércsökkentést és a létszámleépítést a fegyveres testületeknél, helyette a jelenlegi 48 évről emelné a nyugdíjkorhatárt. A lépést a romló költségvetési helyzet és az állam fenntarthatatlanná váló eladósodása indokolja.
Romániában törvénytervezet készül a hivatásos katonák és a belügyi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről, amelyet a két érintett minisztérium dolgoz ki – jelentette be hétfőn Radu Miruță, a védelmi tárcát felügyelő miniszterelnök-helyettes az Antena 3 hírtelevízióban.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa elmondta: az erről szóló megállapodás Ilie Bolojan liberális miniszterelnök és a négypárti kormánykoalíció öt miniszterelnök-helyettesének részvételével tartott hétfői egyeztetésen született meg. A kabinet ugyanis jövő héten újabb, a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedéscsomagot kíván elfogadni kormányzati felelősségvállalással, megkerülve a parlamenti vitát. A csomag része a központi közigazgatás béralapjának 10 százalékos csökkentése is.
Miruță hangsúlyozta: a védelmi és a belügyi tárca speciális helyzetben van, mivel Romániának mintegy 600 kilométeres közös határa van egy háborúban álló országgal, ezért a hadsereg és a rendvédelmi szervek létszámának csökkentése nem jöhet szóba. Ennek megfelelően olyan kompromisszum született a kormánykoalíción belül, amely szerint sem bércsökkentésre, sem elbocsátásokra nem kerül sor, ugyanakkor a nyugdíjkorhatár emelésével járulnak hozzá a deficitcsökkentő erőfeszítésekhez.
A védelmi és a belügyminisztériumban már megkezdődött annak a jogszabálytervezetnek a kidolgozása, amely jövő hétig elkészül. A hatásvizsgálatok eredményei alapján dől majd el, hogy a jelenlegi 48 évről 55 vagy 60 évre emelik-e a katonák és rendőrök nyugdíjkorhatárát.
Miruță szerint a kormány jövő heti ülésén fogadhatja el azt a törvénycsomagot is, amely a központi béralap csökkentéséről, valamint az állami fizetés és a nyugdíj egyidejű folyósításának megszüntetéséről rendelkezik. A jogszabályok hatályba léptetése érdekében januárban rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze, és ezt követően véglegesítik a 2026-os állami költségvetés tervezetét.
Románia 2024-et a GDP 9,3 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal zárta. Az ország 2025-re 8,4 százalékos hiánycélt vállalt az Európai Bizottság felé, míg az elemzők az idei évre 6,5 százalékos deficitet valószínűsítenek.
Ilie Bolojan miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett: Románia eladósodottsága fenntarthatatlan szintet ért el, az állam gyakorlatilag hitelből finanszírozza a közalkalmazotti béreket. Évente mintegy 30 milliárd eurónyi hitelt vesznek fel, ami nagyságrendileg megegyezik a közszféra bérköltségeivel.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.