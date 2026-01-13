2026. január 13. kedd Veronika
Idősek élvezik a napsütéses nyarat a nyugdíjas otthon udvarán
Nyugdíj

Kiderült, drasztikus nyugdíjkorhatár-emelést tervez a kormány: ez az igazi atombomba, rengetegen járhatnak pórul

Pénzcentrum/MTI
2026. január 13. 08:44

Romániában a kormány a hivatásos katonák és a belügyi dolgozók nyugdíjkorhatárának emelésére készül, miközben újabb deficitcsökkentő intézkedéscsomagot vezetne be. A kabinet kompromisszumos megoldásként elkerülné a bércsökkentést és a létszámleépítést a fegyveres testületeknél, helyette a jelenlegi 48 évről emelné a nyugdíjkorhatárt. A lépést a romló költségvetési helyzet és az állam fenntarthatatlanná váló eladósodása indokolja.

Romániában törvénytervezet készül a hivatásos katonák és a belügyi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről, amelyet a két érintett minisztérium dolgoz ki – jelentette be hétfőn Radu Miruță, a védelmi tárcát felügyelő miniszterelnök-helyettes az Antena 3 hírtelevízióban.

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) politikusa elmondta: az erről szóló megállapodás Ilie Bolojan liberális miniszterelnök és a négypárti kormánykoalíció öt miniszterelnök-helyettesének részvételével tartott hétfői egyeztetésen született meg. A kabinet ugyanis jövő héten újabb, a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedéscsomagot kíván elfogadni kormányzati felelősségvállalással, megkerülve a parlamenti vitát. A csomag része a központi közigazgatás béralapjának 10 százalékos csökkentése is.

Miruță hangsúlyozta: a védelmi és a belügyi tárca speciális helyzetben van, mivel Romániának mintegy 600 kilométeres közös határa van egy háborúban álló országgal, ezért a hadsereg és a rendvédelmi szervek létszámának csökkentése nem jöhet szóba. Ennek megfelelően olyan kompromisszum született a kormánykoalíción belül, amely szerint sem bércsökkentésre, sem elbocsátásokra nem kerül sor, ugyanakkor a nyugdíjkorhatár emelésével járulnak hozzá a deficitcsökkentő erőfeszítésekhez.

A védelmi és a belügyminisztériumban már megkezdődött annak a jogszabálytervezetnek a kidolgozása, amely jövő hétig elkészül. A hatásvizsgálatok eredményei alapján dől majd el, hogy a jelenlegi 48 évről 55 vagy 60 évre emelik-e a katonák és rendőrök nyugdíjkorhatárát.

Kapcsolódó cikkeink:

Miruță szerint a kormány jövő heti ülésén fogadhatja el azt a törvénycsomagot is, amely a központi béralap csökkentéséről, valamint az állami fizetés és a nyugdíj egyidejű folyósításának megszüntetéséről rendelkezik. A jogszabályok hatályba léptetése érdekében januárban rendkívüli parlamenti ülésszakot hívnak össze, és ezt követően véglegesítik a 2026-os állami költségvetés tervezetét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Románia 2024-et a GDP 9,3 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal zárta. Az ország 2025-re 8,4 százalékos hiánycélt vállalt az Európai Bizottság felé, míg az elemzők az idei évre 6,5 százalékos deficitet valószínűsítenek.

Ilie Bolojan miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett: Románia eladósodottsága fenntarthatatlan szintet ért el, az állam gyakorlatilag hitelből finanszírozza a közalkalmazotti béreket. Évente mintegy 30 milliárd eurónyi hitelt vesznek fel, ami nagyságrendileg megegyezik a közszféra bérköltségeivel.
Címlapkép: Getty Images
